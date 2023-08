Pflegen, putzen und imprägnieren: Das müsst ihr bei Schuhen aus Leder, Stoff & Co. beachten

Waschmaschine: Gehören Stoffschuhe in die Waschmaschine? Grundsätzlich ist Vorsicht geboten, da die Schuhe in der Waschmaschine stark strapaziert werden. Sie verlieren an Form und Farbe, Leim und Sohle können sich lösen. Nicht nur die Schuhe, auch die Waschmaschine leidet, die Trommel kann beschädigt werden. Wenn ihr es doch ausprobieren wollt, da ihr die Schuhe anders nicht sauber bekommt, gebt unbedingt einige Handtücher oder Tennisbälle mit in die Waschtrommel. Wascht die Schuhe bei maximal 40 Grad und verwendet keinen Weichspüler. Trockner danach ist auch keine gute Idee, da die Hitze ebenfalls ein Risiko für den Leim der Schuhe sein kann.