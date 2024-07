Auch wenn der "The Originals"-Star aus Australien kommt, ist sie bekannt für ihren französisch-inspirierten Stil. Mit diesen Styling-Tricks und Fashion-Pieces gelingt der klassisch-feminine Look à la Phoebe Tonkin.

Wer "Vampire Diaries" mag, wird das Spin-Off "The Originals" lieben. Die Serie rund um die Urvampire zieht einen nicht nur dank der mitreißenden Geschichte in ihren Bann. Auch die wunderschöne Schauspielerin Phoebe Tonkin begeistert in ihrer Rolle als Hayley Marshall-Kenner. Im wahren Leben zieht die Australierin die Blicke ebenfalls auf sich. Mit ihrem unangestrengten Stil strahlt sie französisches Laissez-faire sowie Eleganz aus. Ihre Looks bieten sich als ideale Inspiration für den Alltag oder die nächste Date-Night an.

Was ist French Chic?

Französinnen sind auf der ganzen Welt für ihre eleganten und zugleich lässigen Outfits bekannt. Kein Wunder also, dass sich auch Stil-Ikonen aus anderen Ländern wie Phoebe Tonkin den beliebten Look abschauen. Doch wie funktioniert der French-inspired-Style? Das wichtigste sind klassische, aber hochwertige Basics in neutralen Farben wie Weiß, Dunkelblau, Schwarz und Beige. Dazu darf ein Farbtupfer wie roter Lippenstift oder Nagellack nicht fehlen.

It-Pieces, die für diesen Look in deiner Garderobe nicht fehlen dürfen, sind ein Trenchcoat, ein weißes Hemd, ein Oversized-Blazer, ein blau-weiß gestreiftes Shirt sowie Ballerinas und eine gut sitzende Jeans. Für Schmuck und Accessoires gilt vornehme Zurückhaltung. Edle Ledertaschen runden das Outfit ebenso ab wie eine schwarze Sonnenbrille und dezenter Goldschmuck.

Französischer Beauty-Trend

Französinnen legen großen Wert auf ihre Pflege und schöne Haut, das Make-up hingegen fällt dezent und unaufdringlich aus. Gelegentlich darf ein roter Lippenstift aber auch mal für Aufmerksamkeit und ein wenig Drama im Look sorgen. Die Haare werden ebenfalls natürlich gestylt. Leichte Wellen und Stufen oder auch ein Pony sind typisch für den Pariser Chic. Die Haare werden meist offen getragen und umspielen die Schultern.

Auf die Details kommt es an

Wer den French Chic für sich entdecken will, sollte auf raffinierte Eyecatcher setzen. Phoebe Tonkin verleiht ihrem kleinen Schwarzen mit asymmetrischem Ausschnitt durch die Fußkette mit Perlen und die Mary-Janes aus schwarzem Lack den besonderen Touch. Die rote Leder-Handtasche sorgt für einen weiteren Hingucker und passt perfekt zum Lippenstift. Die hauchdünne Strumpfhose und die filigranen Ohrringe runden das Ensemble harmonisch ab.

Bezaubernder Bouclé-Stoff

Natürlich sprengt ein Kostüm des französischen Luxus-Labels Chanel das Budget vieler, aber als Inspiration für einen French-inspired-Look eignet es sich allemal. Ob als Long-Blazer, Etui-Kleid oder Kostüm - Bouclé-Teile gibt es mittlerweile auch von zahlreichen, günstigen Highstreet-Marken. Das Material sieht einfach immer edel und "très chic" aus. Es eignet sich übrigens auch für geschmackvolle Büro-Outfits. Wer es weniger förmlich möchte, kombiniert die Bouclé-Jacke zu einer weiten Jeans und Sneakern.

