Pigmentflecken - das solltet ihr über die Verfärbungen der Haut wissen

: Wie der Name schon sagt geht der Griff hier zu Nadeln. Beim Microneedling wird deine Haut mit ganz feinen Nädelchen behandelt. Diese Nadeln penetrieren die oberste Hautschicht. So werden Rezeptoren deiner Haut quasi zur Wundheilung angeregt. Deine Haut ist so sehr aufnahmefähig und aufhellende Substanzen können in deine Haut geschleust werden. Besonders bei großen Pigmentflecken ist diese Methode angezeigt.