Quiet Luxury Hair: Die Herbst-Trendfrisur 2023 der Stars ist natürlich, luxuriös und super glänzend!

Schlicht, gepflegt, natürlich und glänzend - das ist Quiet Luxury Hair. Der Modetrend des Sommers Quiet Luxury erobert die Köpfe der Stars im Sturm und wird zum Frisuren-Trend im Herbst 2023. Simple Tricks und dezente Akzente sorgen für einen eleganten und zeitlosen Look. Was ist das Styling-Geheimnis des Trends? Das verraten wir euch hier!

Anzeige

Die Quiet-Luxury-Ästhetik

Der Sommer 2023 stand ganz klar im Zeichen des Mode-Phänomens Quiet Luxury - lassen wir den knalligen Beauty-Trend Barbiecore mal beiseite. Spätestens mit der finalen Staffel der Hit-Serie Succession ist die stille, zurückhaltende Ästhetik in den Fokus gerückt. Minimalistisch und edel, schlicht und hochwertig - so bestimmt der leise Luxus die Modewelt. Und von dort ist es für den Old-Money-Modetrend nur noch ein kleiner Sprung in die Beauty-Welt, wie es uns Stars wie Jennifer Lawrence oder Margot Robbie zeigen, die ihren Mähnen bereits den unaufgeregten Luxus verpasst haben.

Auch spannend: Diese 8 It-Pieces dürfen im Herbst 2023 in eurem Kleiderschrank nicht fehlen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Quiet Luxury Hair: Das zeichnet die Frisuren aus

Glamouröse Stylings und auffällige Statement-Farben? Auf all das verzichten wir jetzt! Denn der Frisuren-Trend setzt auf einen natürlichen, betont gepflegten Look, der teuer und edel aussieht - zumindest für das geübte Auge. Der Luxus verhält sich betont unauffällig: Natürlichkeit, unkomplizierter Minimalismus und jede Menge Glanz bestimmen den Look. Das Styling ist schnell und unkompliziert, und ohne großen Aufwand könnt ihr angesagte Frisuren für die verschiedensten Anlässe kreieren. Mit Quiet Luxury Hair wird euer Haar ganz easy zu einem unauffälligen Hingucker auf den zweiten Blick!

Wusstet ihr, dass rote Haare im Herbst besonders angesagt sind? Wir zeigen euch, worauf ihr beim Färben unbedingt achten müsst. Hier zeigen wir euch die 6 schönsten Frisurentrends für den Herbst 2023.

Im Clip: Quiet Luxury Hair zu Hause stylen

Anzeige

So gelingt der Frisuren-Trend

Was ist nun das Geheimnis des angesagten Haartrends? Klare Regeln gibt es nicht, denn von perfekt gelegten Wellen bis zum strengen Dutt ist alles erlaubt. Der Fokus bei Quiet-Luxury-Frisuren liegt auf zurückhaltendem Luxus und einem Maximum an Glanz. Farbe, Schnitt, Styling und Accessoires besinnen sich auf das zentrale Motto: Weniger ist mehr. Wir zeigen euch, wie ihr eure Mähne Schritt für Schritt in Quiet Luxury Hair verwandelt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#1 Haarfarbe wählen

Quiet Luxury Hair lebt von der Zurückhaltung, das zeigt sich auch in den Farben: Ideal sind natürliche und klassische Haarfarben wie Honigblond, brünett und verschiedene Brauntöne. Sanfte High- oder Lowlights verleihen Dimension und lassen den Look weniger eintönig wirken. Gefragt sind reduzierte Töne, die mit Natürlichkeit und Zurückhaltung glänzen. Platinblond, Pastellfarben wie Rosa oder Flieder, schrille Rottöne und Chunky Highlights sind weniger passend.

Anzeige

Anzeige

#2 Schnitt

Wie der Quiet-Luxury-Trend an sich, setzt auch der Haarschnitt auf zurückhaltende und weniger trendbewusste Looks. Statt stufigen Haarschnitten mit fransigen Ponys sind Blunt Cuts gefragt, bei denen die Haarlängen akkurat auf eine Länge geschnitten werden. Der klassische Bob in Schulterlänge oder auch länger verkörpert den Trend perfekt. Wer auf Stufen im Haar nicht verzichten möchte, realisiert diese leicht und nahezu unsichtbar - besonders bei langem Haar mit sanften Wellen entsteht so ein edler Look.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#3 Styling

Auch für das Styling gilt: Weniger ist mehr. Schlichte und elegante Looks sind ideal. Ein Sleek Bun strahlt cleane Eleganz aus, ein tiefer Pferdeschwanz wirkt klassisch und edel. Offene Haare mit Mittel- oder Seitenscheitel fallen glatt über die Schulter oder werden in leichten, großen Wellen gestylt. Die Frisuren werden zwar perfekt frisiert, dürfen jedoch nicht zu künstlich wirken.

#4 Accessoires

Haar-Accessoires bilden den krönenden Abschluss beim Quiet Luxury Haar. Wie alles an diesem Trend sind sie zurückhaltend luxuriös und vollenden den cleanen und edlen Look. Gut geeignet sind Haarschleifen, klassische Haarbänder, Haarreifen und Spangen aus Horn, Gold und anderen edlen Materialien. Auf knallige Farben und extra viel Glitzer solltet ihr dagegen verzichten.

#5 Glanz

Glanz ist das A und O von Quiet Luxury Hair, denn erst dadurch bekommt euer Haar den glamourösen Touch. Dafür ist die richtige Pflege essenziell. Shampoo, Conditioner und Pflegemasken mit feuchtigkeitsspendendem Effekt sorgen für gesundes und glänzendes Haar, besonders Haaröl und Leave-In-Conditioner haben eine intensive und langanhaltende Pflegewirkung. Als krönender Abschluss veredelt ein Glanzspray das tägliche Styling mit einem perfekten Finish.