"Rare Beauty": Diese starke Message steckt hinter der begehrten Make-up-Linie von Selena Gomez

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez haut uns nicht nur bei jedem Red-Carpet-Auftritt mit ihrem Make-up vom Hocker. Sie hat sogar ihre eigene Beauty-Marke "Rare Beauty", mit welcher sie einen neuen Hype in der Make-up-Industrie ausgelöst hat. Welche starke Message hinter ihren Produkten steht und wie ihr ein Make-up à la Selena Gomez zaubern könnt, erfahrt ihr hier.

Die Bedeutung von "Rare Beauty"

Aufgespritzte Lippen, künstliche Wimpern und eine dicke Schicht Make-up, unter Poren, Unreinheiten komplett verschwinden - bis heute sind diese unnatürlichen und unrealistischen Standards zur Perfektion in der Make-up-Welt weiterhin etabliert. Selena Gomez sieht in diesem Schönheitswahn keine Perspektive, vor allem im Hinblick auf ein body-positives Selbstbild und mentale Gesundheit.

Aus diesem Gedanken heraus gründete sie 2020 ihre eigene Marke "Rare Beauty" und revolutionierte damit die Beauty-Welt. Ihre Produkte sind für den alltäglichen Make-up-Look gemacht und sollen die natürliche und individuelle Schönheit unterstreichen. Durch die atmungsaktive und luftige Formel sind die Produkte leicht aufzutragen und somit auch für Anfänger geeignet. Das Endergebnis: ein frisches Finish, in dem wir uns wohlfühlen und uns selbst lieben lernen.

Bei Rare Beauty geht es nicht darum, jemand anderes, sondern man selbst zu sein. Selena Gomez

Das Thema Mental Health war Selena Gomez in Bezug auf ihre Beauty-Linie besonders wichtig. Denn gerade durch unrealistische Schönheitsideale, die in den sozialen Medien vermittelt werden, fallen viele Menschen in Depressionen und Angstzustände. Da Selena Gomez selbst Erfahrungen mit diesen Krankheiten machen musste, liegt es ihr am Herzen, das Thema Selbstliebe in den Vordergrund zu rücken und sich auch für wohltätige Zwecke einzusetzen.

Aus diesem Grund hat sie den "Rare Impact Fund” ins Leben gerufen, welcher Ressourcen für Projekte zur psychischen Gesundheit bereitstellen soll. Jährlich gehen ein Prozent des gesamten Verkaufserlöses von "Rare Beauty" an ihre Stiftung. Ihr großes Ziel: In den kommenden zehn Jahren 100 Millionen US-Dollar zu sammeln, um den Zugang zu psychischen Gesundheitsdiensten und Bildung auf der ganzen Welt auszubauen.

Auch auf Instagram zeigt sich Selena Gomez ungeschminkt:

"Rare Beauty": Diese Produkte gibt es

Nach knapp 4 Jahren hat sich "Rare Beauty" nach der Gründung auf der ganzen Welt etabliert und immer wieder das Sortiment aufgestockt. Selena Gomez war dabei besonders wichtig, dass sie bei der Entwicklung der Produkte und des Designs dabei ist.

Für den natürlichen Teint sorgen ein Primer, ein Feuchtigkeitsspray und die Liquid-Foundation, die sie - ähnlich wie ihre Concealer - in 32 Nuancen produzieren lässt. So ist für jeden Hauttyp etwas dabei. Zu dem Sortiment gehören aber auch Lippenstifte, ein Augenbrauen-Set, Lidschattenpaletten und verschiedene Pinsel. Einen besonderen Hype gab es aber um den Liquid-Rouge und den Eyeliner, da sich beide Produkte durch eine einfache Handhabung auszeichnen.

Besonderes Design der Produkte: Das ist der Grund

Viele "Rare Beauty"-Produkte zeichnen sich auch durch ihr einzigartiges Design aus. Foundation, Concealer oder auch Highlighter haben ein rundes Produktdesign mit der Besonderheit, dass sie eine kleine Kugel auf dem Deckel besitzen. Viele vermuten, dass diese Form extra gewählt wurde, um auf Selenas Lupus-Erkrankung Rücksicht zu nehmen. Durch ihre Autoimmunkrankheit, welche 2017 eine Nierentransplantation nötig machte, leidet die Sängerin unter zitternden und auch schwachen Händen. Das Design könnte es erleichtern, die Produkte aufzuschrauben.

Make-up à la Selena Gomez mit "Rare Beauty"

Den perfekten Alltagslook teilt Selena gerne in den Sozialen Medien mit ihrer "Rare Beauty"-Community - so wie auch ihre Hautpflege-Geheimnisse. Selbstverständlich setzt sie auch beim Make-up auf Natürlichkeit:

Als Grundlage benutzt Selena Gomez ihren Illuminating Primer, welcher einen leichten Als Grundlage benutzt Selena Gomez ihren Illuminating Primer, welcher einen leichten Glow hinterlässt und deshalb Selenas Favorit ist. Anschließend folgt die luftig-leichte Foundation , welche sie mit einem passenden Pinsel aufträgt. Natürlich darf hier nicht der Concealer fehlen, welchen Selena als eines der unterschätztesten Make-up-Produkte überhaupt ansieht. Den letzten Schliff verleiht Selena ihren Augen mit ihrem aufhellenden Concealer, welcher den Blick sofort öffnet, Feuchtigkeit spendet und einen strahlenden Look zaubert. Es folgen etwas Bronzer und ihr Liquid Rouge, den sie am liebsten in Punkten auf ihrem Gesicht aufträgt. Kleiner Tipp von Selena: Bei der ersten Anwendung ihres "Rare-Beauty"-Rouges empfiehlt es sich, nur einen kleinen Punkt auf die Wangen zu geben. Der Grund: Das Produkt ist super pigmentiert und verleiht dem Gesicht auch mit einem kleinen Tupfer genug Farbe. Danach geht Selena über zu einem ihrer Lieblingsprodukte : dem Highlighter. Mit dem passenden Pinsel aus ihrem Sortiment trägt sie etwas davon auf Wangenknochen und Nasenspitze auf. Mit dem Augenbrauenstift bürstet sie zuerst ihre Augenbrauen nach oben und zeichnet sie mit ihrem pigmentierten Augenbrauen-Gel nach. Die leichte Handhabung war für Selena auch hier wieder super wichtig. Für den letzten Schliff ihres Augen-Make-ups trägt Selena etwas Mascara auf. Ihre Lippen werden mit einem Lipliner und matten Lippenstift nachgezeichnet, was den Look perfekt abrundet. Ihr Feuchtigkeits- und Setting-Spray nutzt Selena zuletzt, um die Haut zu erfrischen und einen leuchtenden Teint zu bekommen.