Red-Carpet-Looks: Die schönsten Outfits von Selena Gomez aus über 15 Jahren Karriere!

Als Schauspielerin, Sängerin, Stilikone und inzwischen Queen of Instagram: Selena Gomez ist seit über 15 Jahren im Showgeschäft erfolgreich. Bereits als Teenager schritt sie regelmäßig über den roten Teppich. Die Jeanshose hat sie inzwischen längst gegen elegante Abendkleider eingetauscht: Wir zeigen dir die besten Outfits des Superstars, welche Mode und Trends sie jetzt trägt und wie sich Selenas Style in den letzten Jahren verändert hat.

2000er Jahre: Der Beginn von Selena Gomez Karriere

Selena Gomez war bereits als junges Mädchen ein Kinderstar. Da gehörte es auch dazu, schon mit 13 Jahren über den roten Teppich zu laufen. Ihr Outfit wählte sie hier immer ihrem Alter entsprechend. Eine bequeme Hose, ein buntes T-Shirt mit Motiv dazu - und fertig war der Look. Aber auch ein süßes schwarzes Kleid mit großen Punkten gehört zu ihren besten Y2K-Outfits.

In Jeans oder Kleid: Selena Gomez setzt bei ihren ersten Auftritten auf lässige und altersgerechte Outfits. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chris Pizzello; picture alliance / ASSOCIATED PRESS | DAN STEINBERG; picture-alliance / SCHROEWIG/Graylock | SCHROEWIG/Graylock

Ab 2010: Bye Denim-Style, hallo Abendkleid!

Ab 2010 trug Selena Gomez immer häufiger lange Kleider auf Events. Diese Abendkleider waren zum Teil noch recht mädchenhaft und erinnern uns an typische Abschlussballkleider oder Bridesmaids-Dresses für die Hochzeit der älteren Schwester. Trotzdem zeigte dieser neue Look der Schauspielerin, dass sie erwachsener wurde, ihren eigenen Stil entwickelte und mehr auf angesagte Fashion-Pieces setzte.

Egal ob mit Tüll oder eng: Kein Red-Carpet-Auftritt von Selena Gomez ohne ein schickes Kleid. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chris Pizzello; picture alliance / abaca | Lionel Hahn; picture alliance / Todd Williamson/Invision/AP | Todd Williamson

Seit 2013: Selena wird zur Fashionista

Are you ready for High Fashion? 2013 die große Veränderung: Selena Gomez trug auf den MTV Video Music Awards Couture von Versace. Das Highlight dieses Looks: das freiliegende Spitzen-Bustier zu den langen Ärmeln. Mit diesem Hingucker-Kleid begann eine neue Ära der Styles von Selena Gomez. Immer häufiger setzte sie auf feminine Outfits mit besonderem Ausschnitt oder extravaganten Cut-outs.

It's gettin' hot in here: Selena tauscht ihre mädchenhaften Kleider gegen feminine Looks ein. © picture alliance / abaca | APEGA; picture alliance / abaca | Lionel Hahn; picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Selena in 2017: rockig und feminin!

Neue Haare, neuer Look. 2017 überraschte uns Selena Gomez mit extravaganter Frisur bei den American Music Awards und einem komplett neuen Fashion-Look: von Girlie-Vibes zu Grunge-Style. Zu ihrem neuen blonden Bob trug Selena Gomez ein Kleid im Lederjackenstil. Aber auch eine Lederhose mit Cut-outs und ein sexy Top gehören zu Modemomenten, die in Erinnerung bleiben.

Jetzt wird's rockig: Zur neuen Frisur gibt es einen neuen Look. © picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency; picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency; picture alliance / Photoshot | -

Ab 2018: Selena liebt Zweiteiler!

Nur wenige Zeit später lässt Selena ihren Kurzhaarschnitt und ihr Style-Experiment hinter sich und findet wieder zu casual femininen Looks zurück. Viele ihrer Outfits zeichnen sich dabei durch einen runden Halsausschnitt aus. Einer ihrer ikonischen Styles: ein pinker Rollkragenpullover mit einem pompösen, schwarzen Rock zu der Premiere des Films "Dolittle". Aber auch verschiedene Zweiteiler oder elegante Hosenanzüge sind aus dem Kleiderschrank der 30-Jährigen nicht mehr wegzudenken. Neben runden Halsausschnitten gehören auch tiefe Ausschnitte mit ausgefallenen Cut-outs zu den liebsten Styles der Sängerin.

Vom Zweiteiler bis hin zum eleganten Kleid mit Cut-outs: Selena präsentiert uns immer wieder ihre liebsten Fashion-Pieces. © picture alliance/dpa/MAXPPP | Fred Dugit; picture alliance / Faye Sadou/MediaPunch | Faye Sadou; picture alliance / Captital Pictures | RW/MPI

Selenas Stil heute? Selbstbewusst und entspannt!

Selena Gomez wird für ihren Style von ihrer Community gefeiert. Von Internet-Trollen lässt sie sich nicht verunsichern, sondern zelebriert Body Positivity und kontert cool. Sie trägt, was sie möchte und was zu ihr passt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie mit ihren Fans auch gern private Looks. Von einem mädchenhaften Maxikleid für den Sommer bis hin zu einer angesagten Lederjacke im Biker-Stil: Selena Gomez setzt auf lässige und stylishe Outfits.

Aber auch für elegante Red-Carpet-Momente ist die Sängerin zu haben. Bei den Golden Globe Awards war Selena mit ihrem schwarzen Abendkleid von Valentino der absolute Hingucker. Ihre bordeauxfarbenen Puffärmel inklusive Schleppe rundeten ihr Outfit perfekt ab. Die Besonderheit dieses Looks: Selena setzte auf den "Recession Core"-Trend und trug lediglich funkelnde Ohrringe. Ihr De­kolle­té blieb aber ohne eine auffällige Halskette.