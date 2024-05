Red-Carpet-Trend: Heidi Klum & Co. begeistern in eleganter Robe mit Schleppe

Wenn die Promi-Elite nach Frankreich reist, bedeutet das: Die Filmfestspiele von Cannes stehen in den Startlöchern. Und mit ihnen spektakuläre Abendkleider, die denen auf Hollywoods Preisverleihungen in nichts nachstehen. Dieses Jahr konnten wir einen besonders glamourösen Trend ausmachen, den GNTM-Chefin Heidi Klum anführte.

Bei den meisten Awards und Red-Carpet-Events tauchen neue Trends auf. Sei es eine bestimmte Farbe, die besonders beliebt ist oder ein Kleidertyp. Obwohl man schon so viele spektakuläre Roben gesehen hat über die Jahre, entwerfen die Designer:innen immer wieder kreative Highlights. In diesem Jahr sind uns vor allem Kleider mit Schleppe aufgefallen - von ausladenden XL-Modellen à la Heidi Klum bis zu dezenten Varianten wie bei Preisträgerin Meryl Streep.

Heidi Klum mit einem Traum in Rot

Auch in Cannes bleibt Heidi einer ihrer Lieblingsfarben treu: Der Weltstar bezaubert mal wieder in einer roten Robe mit Hollywood-Flair und langer Schleppe, die beim Gang über die Treppe dramatisch im Wind weht und für einen echten Wow-Moment sorgt. Während das Kleid des libanesischen Modedesigners Saiid Kobeisy nach hinten viel Stoff hat, lässt es durch seinen asymmetrischen Schnitt vorne Heidi Klums Endlosbeine hervorblitzen.

Meryl Streep mit Mini-Schleppe

Die gefeierte Schauspielerin Meryl Streep hatte dieses Jahr einen ganz besonderen Auftritt in Cannes. Gleich zur Eröffnung der Filmfestspiele bekam sie die Ehrenpalme für ihr Lebenswerk unter Standing Ovations verliehen. Für diesen besonderen Moment wählte die US-Amerikanerin ein bodenlanges, weißes Kleid von Dior mit einer dezenten Schleppe. Ihre Statement-Brille bildete einen lässigen Kontrast zum eleganten Look.

Im Clip: Meryl Streep wird für ihr Lebenswerk geehrt

Romee Strijd im rosa Feder-Look

Typisch für das Topmodel legt auch Romee Strijd einen gelungenen Auftritt hin. In einer märchenhaften Robe mit Federbesatz und langer Schleppe sieht sie einfach nur wunderschön aus. Ihre langen, blonden Haare trägt sie in lockeren Wellen offen und setzt auf luxuriösen Ohrschmuck, der perfekt zum Kleid passt.

Léa Seydoux in einer funkelnden Glitzer-Robe

Natürlich darf in dieser Liste auch eine französische Schauspielerin nicht fehlen. Léa Seydoux, bekannt als zweifaches Bond-Girl und Star des nominierten Eröffnungsfilmes "The Second Act", setzt mit ihrem Look ein echtes Fashion-Statement. In einem silbernen Pailletten-Kleid von Louis Vuitton zieht sie alle Blicke auf sich und leuchtet mit den Blitzen der Paparazzi um die Wette. Die Schuhe wählt sie farblich passend und setzt zudem auf ein dezentes Make-up.

Taylor Hill im festlichen "Black & White"-Look

Das Geheimrezept für elegante Outfits im Handumdrehen? Der Kontrast aus Schwarz und Weiß! Kaum ein anderes Duo sieht so schnell so edel aus. Auch Model Taylor Hill setzt dieses Jahr in Cannes auf den Klassiker und kombiniert ihr Kleid mit XL-Beinschlitz von Balmain mit einem extravaganten Collier. Bei Clutch und High Heels greift sie zu schlichten Designs in Schwarz, die nicht vom atemberaubenden Look ablenken.