Die warmen Sommertage werden kürzer und kälter, die Sommerbräune verschwindet täglich ein wenig mehr und kuschelige Klamotten werden aus dem Schrank geholt: Der Herbst ist da! Auch eure Haut braucht jetzt eine andere und intensivere Pflege. Mit den richtigen Utensilien könnt ihr Gesicht und Körper ganz easy für die kalte Jahreszeit fit machen. Wir haben die Top 8 Beauty-Tools für den Herbst und Winter für euch zusammengestellt.

Anzeige

Beauty-Tool #1: Gesichtsroller aus Jade

Der Jaderoller ist ein altes, chinesisches Beauty-Tool und ist ein Must-have für eure Gesichtspflege-Routine. Wenige Minuten Massage am Tag reichen bereits aus für eine strahlende Haut und einen frischen Glow. Die regelmäßige Gesichtsmassage fördert die Durchblutung und den Lymphfluss, Giftstoffe können ausgeleitet werden. Geschwollene Augen oder Schwellungen im Gesicht werden reduziert und Spannungen gelöst. Außerdem kann eure Haut nach der Massage Pflegeprodukte besonders effektiv aufnehmen. So könnt ihr das Strahlen des Sommers ganz easy mit in den Winter nehmen!

Eine Massage mit dem Gesichtsroller für 5-10 Minuten fördert die Durchblutung und den Lymphfluss. © JulyProkopiv

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Top-Tools zur Gesichtsmassage

Beauty-Tool #2: Tanning-Handschuh für Selbstbräuner

Der Sommer verabschiedet sich und mit ihm leider auch der schöne Sommer-Teint? Mit Selbstbräuner lässt sich auch im Winter eine schöne Bräune auf dem Körper und im Gesicht zaubern, ohne der Haut dabei zu schaden. Mit einem Tanning-Handschuh könnt ihr die Bräunungscreme super einfach auftragen und eine streifenfreie und gleichmäßige Bräune erzeugen. Und eure Hände bleiben dabei sauber! Nach dem Auftragen des Selbstbräuners wird der Tanning-Handschuh mit warmem Wasser ausgespült und am besten an der Luft getrocknet.

Mit dem Tanning-Handschuh lässt sich Bräunungs-Creme problemlos und gleichmäßig auftragen. © RossHelen

Anzeige

Beauty-Tool #3: Haarband

Beauty-Haarbänder sind superpraktisch, wenn euch die Haare immer ins Gesicht fallen. Beim Waschen, Schminken, Abschminken oder beim Auftragen einer Gesichtsmaske - mit einem Haarband haltet ihr die Haare zurück und könnt euch um das neue Herbst-Make-up kümmern.

Haare zurückbinden und Beauty-Routine starten: Egal ob zum Abschminken, Waschen oder beim Auftragen einer Maske, ein Haarband solltet ihr dafür immer zur Hand haben. © Aja Koska

Beauty-Tool #4: Trockenbürste für den Körper

Trockenbürsten ist eine alte ayurvedische Heilmethode, die zahlreiche positive Effekte für die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden bietet. Trockenbürsten fördert die Durchblutung und den Lymphfluss, entfernt abgestorbene Hautzellen und regt das Wachstum neuer Hautzellen an. Außerdem stärkt Trockenbürsten das Immunsystem, was jetzt in der kalten Jahreszeit besonders wichtig ist. Beginnt immer mit den Körperpartien, die am weitesten vom Herzen entfernt sind, also mit den Füßen und Beinen, Händen und Armen, und streicht mit gleichmäßigen Bewegungen Richtung Körpermitte. Anschließend Duschen, um die Hautschuppen zu entfernen und mit einer reichhaltigen Körperpflege eincremen.

Auch spannend: Diese 4 Produkte sind wahre Beauty-Alleskönner. Nachhaltig bist du mit dem neuen Beauty-Hero Luffa: Das kann der Öko-Schwamm.

Mit der Trockenbürste können abgestorbene Hautschuppen entfernt und die Durchblutung gefördert werden. © IKvyatkovskaya

Anzeige

Anzeige

Beauty-Tool #5: elektrische Gesichtsbürste

Die Wunderwaffen gegen fahlen Teint und unreine Haut arbeiten mit rotierenden oder oszillierenden Bürsten und reinigen die Haut intensiv und gründlich. Abgestorbene Hautschüppchen werden entfernt und bei regelmäßiger Anwendung wird sogar das Hautbild verfeinert. Allerdings ist das Beauty-Tool nicht für jeden geeignet, insbesondere bei empfindlicher Haut, starker Akne, Allergien oder Rosacea ist Vorsicht geboten. Lasst euch am besten vor der Anwendung im Fachgeschäft beraten.

Habt ihr schon einmal von Double Cleansing gehört? Wir zeigen euch, was hinter der Pflege-Methode steckt! Auch interessant: Das sind die Skincare-Tricks der Stars und Sternchen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Beauty-Tool #6: Gua Sha

Gua Sha ist der Anti-Aging-Booster schlechthin. Ursprünglich kommt die spezielle Massagetechnik aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und wirkt nicht nur entspannend und straffend, sondern regt auch das Lymphsystem an und soll die Haut und das Gewebe von Giftstoffen und Blockaden befreien. Wichtig ist, dass Gua Sha richtig angewendet wird: Reinigt zuerst das Gesicht, gebt ein paar Tropfen Gesichtsöl auf die Haut und gleitet mit der flachen Seite des Gua-Sha-Steins mit leichtem Druck über Gesicht und Hals. Arbeitet dabei stets von unten nach oben und von innen nach außen, so wird der Lifting-Effekt verstärkt. Tipp: Bewahrt den Stein im Kühlschrank auf, wenn ihr Schwellungen im Gesicht beseitigen wollt.

Der herz- oder wellenförmige Gua-Sha-Stein soll bei regelmäßiger Anwendung die Hautqualität deutlich verbessern. © Maryna Auramchuk

Beauty-Tool #7: Wiederverwendbare Augenmaske

Sobald wir wieder die Heizung in der Wohnung anmachen müssen, wird auch die Luft trockener und wir haben häufig mit Kopfschmerzen und trockenen Augen zu kämpfen. Da kommt eine wiederverwendbare Augenmaske gerade recht: Sie kann als kühlende oder wärmende Augenmaske getragen werden und ist damit vielseitig verwendbar. Und im Gegensatz zu Augenpads ist eine Augenmaske nachhaltig und kann viele Male verwendet werden. Im Kühlschrank gekühlt, lindert sie geschwollene und müde Augen und hilft bei Kopfschmerz und Migräne. Kurz in der Mikrowelle erwärmt, kann die Maske bei trockenen Augen helfen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Beauty-Tool #8: Dermaroller

Wer einen Dermaroller besitzt, kennt vielleicht die Probleme, die durch Sonnenstrahlung auftreten können. Nach der Anwendung des Dermarollers ist die Hautbarriere geschädigt und zu viel Sonnenstrahlung kann schnell zu einem Sonnenbrand und einem geschädigten Hautbild führen. Deshalb hat euer Dermaroller vermutlich die Sommermonate in der hintersten Ecke des Kosmetikschränkchens verbracht, doch jetzt darf wieder gerollt werden! Regelmäßige Anwendung glättet das Hautbild und lässt die Haut frischer und strahlender aussehen. Achtet darauf, Gesicht und Dermaroller vor der Anwendung intensiv zu reinigen.