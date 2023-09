Ribbon-Trend auf den Fashion Weeks: Bänder im Haar als raffinierter Kopfschmuck 

Sowohl bei der New York als auch bei der Kopenhagen Fashion Week trugen viele Models den neuen Ribbon-Trend. Die Designerin Sandy Liang hat den Haartrend ins Leben gerufen. Er besteht aus einfachen Bändern oder Schleifen im Haar, die dem Look eine gewisse Verspieltheit geben sollen. Wie ihr den Style ganz einfach nachmachen könnt, verraten wir euch hier!

Sandy Liangs Trend: Schleifen im Haar und Schleifen als Hochzeitsdekoration

Sandy Liang hat bei ihrer Herbstpräsentation 2023 ihre Models mit Schleifen im Haar gestylt und den Ribbon-Trend ins Leben gerufen. Bei ihrer eigenen Hochzeit trug sie selbst auch zwei verschiedene Frisuren mit Schleifen im Haar. Die neue Trend-Frisur lässt sich ganz einfach und vor allem günstig nachmachen.

Frisuren wie auf der New York Fashion Week

Auch auf der New York Fashion Week liefen die Models mit Schleifchen im Haar auf dem Laufsteg. Und zwar in verschiedensten Variationen. Nicht etwa perfekte Schleifen, die akurat angeordnet waren. Ganz im Gegenteil! Es wurden unterschiedlichste Bänder in abwechslungsreichen Farben und Formen ins Haar gebunden.

Es gibt keine Symmetrie im Look, nur viel Verspieltheit. Hillary Taymour

Hairstylistin Evanie Frausto war für die Frisuren der Models für die New Yorker Designermarke Collina Strada zuständig. Evanie verwendete Stücke aus handgefärbtem Chiffon und arbeitete diese in drei-, vier- oder auch fünfsträngige Zöpfe ein. Das subtile Chaos im Haar zeichnet den besonderen Beauty-Look von Collina Strada aus.

Damit können wir den Ribbon-Haartrend nachmachen