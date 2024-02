Romantische Nagellack-Trends: Die schönsten Designs zum Verlieben für den Valentinstag 2024

Er gilt als Tag der Tage für Frischverliebte! Und wer grad keine Herzen in den Augen hat, malt sie sich eben auf die Nägel: für das Date mit der BFF oder Quality Time mit sich selbst. Happy Valentine Vibes garantiert!

Im Clip: Die besten Tipps für Singles am Valentinstag

Für uns ist der Valentinstag schon längst kein Tag mehr nur für glückliche Paare. Wir finden, ob alleinstehend oder vergeben, am 14. Februar dürfen alle feiern, die Lust darauf haben – oder die einfach mal wieder einen Anlass suchen, um sich in Schale zu werfen. Neben dem richtigen Outfit, einem sinnlichen Duft und schönem Make-up darf natürlich auch das perfekte Nagel-Design nicht fehlen.

French-Maniküre mit Herzchen

Diese French Nails sind natürlich, aber dennoch ein süßer Hingucker. Für den Look lackierst erst mit einem dezenten Nude- oder Rosa-Ton und lässt diesen trocknen. Im Anschluss kannst du deine Nagelspitzen mit einem dünnen Pinsel weiß anmalen. Nach ein paar Minuten kommen die Mini-Herzen, dafür zeichnest du einfach zwei kurze dünne Striche, die ein Herz ergeben. Wenn alle Farben angetrocknet sind, kommt noch ein transparenter Überlack als Top Coat auf die Nägel und du bist ready für deine Date-Night.

Externer Inhalt

Textured Nails

Nagel-Designs mit 3D-Effekten sind zur Zeit super angesagt und machen auch deinem Look für den 14. Februar zu einem tollen Hingucker. Nach dem Base Coat malst du - entweder freihändig oder mit einer Schablone - deine Nagelspitzen rosa an. Im Anschluss lackierst du den gesamten Nagel mit einer Schicht transparentem Lack und platzierst dann die Schleife und die kleinen Perlen auf deinen Nägeln. Dafür nutzt du am besten einen passenden Kleber und eine Pinzette.

Externer Inhalt

Weiße Blümchen

Es müssen natürlich nicht immer nur rosarote Herzen sein. Eine schöne und nicht weniger romantische Alternative sind weiße Blümchen. Dafür lackierst du mit ruhiger Hand einen weißen Streifen auf drei Nägel pro Hand. Kein Problem, falls du deine Nagelhaut ein wenig erwischst, das kannst du im Nachhinein korrigieren. Anschließend benötigst du wieder einen feinen Pinsel und tupfst vorsichtig Blümchen auf den Zeige- sowie Mittelfinger. Wenn alles getrocknet ist, kommt noch eine Schicht transparenter Top Coat auf die Nägel für mehr Glanz.

Externer Inhalt

Nail Art mit Liebesbriefen

Dieser Nagellack-Trend erfordert ein wenig mehr Geschick und Zeit, da du zwischen den einzelnen Schritten die Farbe gut trocknen lassen musst. Ausgang ist wie immer ein schlichter Unterlack. Danach malst du die Quadrate in Rosa und Rot und wartest ab. Im nächsten Step kannst du mit einem sehr dünnen Pinsel die Mini-Motive zeichnen. Stress dich am besten nicht und gehe lieber langsamer vor. Nun noch die weiße Briefmarken-Umrandung und ein Top Coat und der Look sieht aus wie aus dem Nagelstudio.

Externer Inhalt

Dezente Punkte

Wenn du es lieber dezent magst und dir Herzen in den Augen deines Gegenübers genügen, dann ist dieser Look der richtige für dich. Milk Glass Nails sind ideal als Grundlage, also ein milchiger, leicht transparenter Ton. Wenn dieser trocken ist, tupfst du mit einem feinen Pinsel winzige Punkte in vier verschiedenen Pink-, Rot- und Weiß-Tönen auf deine Nagel. Zum Schluss noch ein durchsichtiger Überlack und du bist bereit für den Abend.

Externer Inhalt

Blaue Nägel

Einen Wow-Look verspricht diese Maniküre. Dafür lackierst du vier Nägel zum Beispiel in Blau - funktioniert aber natürlich auch in jeder anderen Trendfarbe. Der Nagel vom kleinen Finger wird durchsichtig angepinselt und bekommt im Anschluss ein Mini-Herz im Ton der anderen Nägel. Simpel, aber super süß.

Externer Inhalt

Hailey Biebers dunkelrote Nägel

Noch eleganter und verführerischer sind dunkelrote Fingernägel. Hailey Bieber macht den perfekten Valentins-Look für einen romantischen Abend zu zweit vor. Ein Klassiker, der das ganze Jahr über gepflegt und edel aussieht. Dafür brauchst du nur ein intensives Rot, das dir gefällt und das farblich passende Mini Dress dazu.

Externer Inhalt

Schriftzug auf den Nägeln

Natürlich kannst du deinem Schwarm auch eine versteckte Botschaft zukommen lassen. Dafür benötigst du wieder einen dünnen Pinsel, eine ruhige Hand und vielleicht etwas Übung. Nach dem Unterlack kannst du mit Weiß auf jeden Nagel einen Buchstaben vom Wort Love, also Liebe, malen. Deinen Daumen schmückst du mit einem Herz. Je nach Fingerfertigkeit kannst du natürlich auch jemanden dafür um Hilfe bitten.