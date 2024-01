Rote Nase im Winter? Mit diesen Make-up-Tipps minimierst du die störenden Rötungen

Ob durch Kälte, Wind oder Schnupfen - eine gerötete Nase kann im Winter zum ständigen Begleiter werden. Keine Sorge, mit diesen Tipps überschminkst du sie einfach!

Mit der richtigen Pflege Rötungen minimieren

Bevor wir zur Make-up-Anleitung kommen, ist es wichtig, kurz auf die Hautpflege im Winter einzugehen. Die kalte Luft kann die Haut austrocknen und reizen, was zu Rötungen führen kann. Um dieses Problem von vornherein zu verhindern, solltest du eine entsprechende Pflegeroutine in deinen Alltag integrieren. Durch die richtige Hautpflege kannst du deine Haut gesund und hydratisiert halten, was die Grundlage für ein makelloses Make-up bildet. Hier sind einige wichtige Tipps:

#1 Feuchtigkeitspflege

Verwende eine reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme, um die Haut vor dem Austrocknen zu schützen. Achte darauf, dass die Creme für deinen Hauttyp geeignet ist, da einige Menschen zu öliger Haut neigen, während andere trockene Haut haben.

#2 Sonnenschutz

Auch im Winter ist ein angemessener Sonnenschutz unerlässlich. UV-Strahlen können die Haut schädigen und Rötungen verstärken. Gerade in den Bergen beim Skifahren ist man besonders hoher Strahlung ausgesetzt. Trage eine Pflege oder ein Make-up mit Lichtschutzfaktor auf, um deine Haut vor Sonnenschäden zu schützen.

#3 Reinigung

Eine sanfte, feuchtigkeitsspendende Reinigung ist im Winter wichtig, um Schmutz und Make-up zu entfernen, ohne die Haut weiter auszutrocknen. Vermeide zu heiße Duschen oder übermäßiges Waschen, da dies die Haut zusätzlich reizen kann.

#4 Hydratation von innen

Vergiss nicht, ausreichend Wasser zu trinken, um die Haut von innen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Trockene Haut neigt eher zu Rötungen, daher ist eine gute Flüssigkeitszufuhr entscheidend.

#5 Reizende Inhaltsstoffe vermeiden

Achte darauf keine Produkte mit reizenden Inhaltsstoffen wie Alkohol oder starken Duftstoffen zu verwenden, da diese Rötungen verstärken können.

Im Clip: Ob Heuschnupfen oder Erkältung - mehr Beauty-Tipps bei einer gereizten und roten Nase

Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den roten Riecher im Winter zu überschminken

Selbst wenn die Temperaturen draußen sinken und die rote Nase auftritt, gibt es keinen Grund, auf einen makellosen Teint zu verzichten. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du deine gerötete Nase einfach und effektiv überschminken:

Die richtige Vorbereitung

Bevor du mit dem Schminken beginnst, ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Reinige dein Gesicht sanft, um eventuelle Hautschüppchen zu entfernen, und trage eine Feuchtigkeitscreme auf, um die Haut zu pflegen und sie auf das Make-up vorzubereiten. Primer verwenden

Ein Ein Primer kann Wunder wirken, um Rötungen zu kaschieren und das Make-up länger haltbar zu machen. Wähle einen Primer mit grünem Farbton, da Grün Rötungen neutralisiert. Das richtige Make-up

Verwende eine Verwende eine Foundation oder einen Concealer, der gut zu deinem Hautton passt. Trage das Make-up sanft auf die gerötete Nase auf und verblende es gleichmäßig. Achte darauf, dass du nicht zu viel Produkt verwendest, da dies das Ergebnis unnatürlich aussehen lässt und trockene Stellen betont. Puder

Fixiere dein Make-up mit einem transparenten Puder, um Glanz zu vermeiden und sicherzustellen, dass es den ganzen Tag hält. Verwende dazu einen weichen Pinsel und tupfe das Puder ganz leicht auf. Rouge und Highlighter

Für gesunde Farbe im Gesicht kannst du etwas Rouge auf die Wangen auftragen. Ein leichter Highlighter auf den Wangenknochen kann zusätzlich dabei helfen, einen blassen Winterteint zu beleben. Lippen und Augen betonen

Lenke den Fokus auf deine Lippen oder Augen, indem du diese Partien betonst. Ein schöner Lenke den Fokus auf deine Lippen oder Augen, indem du diese Partien betonst. Ein schöner Lippenstift oder ein auffälliges Augen-Make-up kann von der geröteten Nase ablenken. Fixierspray

Um sicherzustellen, dass dein Make-up den ganzen Tag hält, kannst du ein Fixierspray verwenden. Dieses sorgt nicht nur für langanhaltendes Make-up, sondern verleiht auch ein frisches Finish. Überprüfen und nachbessern

Überprüfe dein Make-up im Tagesverlauf und bessere es bei Bedarf nach. Ein kompaktes Puder oder Concealer in der Handtasche kann hilfreich sein, um Rötungen zu reduzieren, wenn sie auftreten.

5 Tipps & Tricks gegen die rote Nase im Winter

Eine gerötete Nase im Winter kann unangenehm sein, aber es gibt einige einfache Kniffe, um sie zu vermeiden oder zu behandeln. Mit unseren Hacks kannst du die lästige rote Nase im Winter minimieren und deine Haut besser schützen.