Die einen berichten davon, wie Salt Water Flushes den Darm reinigen, die anderen bezeichnen den Trend als Brandbombe für den Darm. Was ist dran am Salt Water Flush-Trend auf TikTok?

Salt Water Flush – cleverer Detox-Trend oder gefährliche Dummheit?

Von TikTok-User:innen gefeiert und von Expert:innen als höchst gefährlich eingestuft, könnte der Salt Water Flush-Trend nicht stärker umstritten sein. Die Warnungen der Mediziner:innen klingen wirklich höchst beunruhigend. Aber die Berichte aus den viralen Videos vielversprechend. Was ist also dran am Salt Water Flush?

"Eine Brandbombe für den Darm"

Expert:innen sagen, dieser Detox-TikTok-Trend sei "Napalm für deinen Darm”. An dieser Stelle verlassen wir unseren Beauty-Kosmos für einen Augenblick, um zu erklären: Was ist Napalm?

Napalm ist ein Mix aus Benzin und verschiedenen Verdickungsmitteln, die es zu einer klebrigen schleimartigen Masse machen. Kurz: ein hochentzündlicher Glibber, der als Füllung von Brandbomben verwendet wird. Kein gutes Zeichen also, wenn der Salt Water Flush als solche für das Verdauunggsystem gilt.

Sind wir damit am Gipfel der fragwürdigen, gefährlichen Body-Trends angekommen, die uns die Video-Plattform beschert? Vielleicht. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Zunächst wollen wir uns aber intensiver mit dem Salt Water Flush-Trend beschäftigen und erklären, wie er entstehen konnte und warum er so gefährlich ist.

Detox-Geheimtipp oder schädlich für die Gesundheit? Expert:innen raten vom Salt Water Flush-Trend ab! electravk

Salt Water Flushes auf TikTok

Salzwasserspülungen sind der neueste Trend, der auf TikTok mit angeblichen Gesundheits-Benefits angepriesen wird. Unter dem Hashtag #saltwaterflush der mehr als 12 Millionen Mal aufgerufen wurde, findet man Videos, die eine bessere Darmgesundheit dank Spülungen mit Salzwasser versprechen.

In den Videos sprechen User:innen davon, "Sludge" also "Schlamm" aus ihrem Darm zu spülen. Sie versprechen eine bessere Darmfunktion und vor allem schnelles Abnehmen. Oder wie TikToker @mitch.asser es ausdrückt: “Die Salzwasserspülung wird von oben nach unten und hinten rausgehen und das gesamte Verdauungssystem durchspülen." Olivia Hedlund von @liv.ingwell, erklärt: "Das Ziel der Salzwasserspülung ist es, den Schlamm aus dem Dünndarm zu entfernen."

Man trinkt also gering dosierte Mengen an Salzwasser, um damit den Darm auszuspülen. Klingt nach einer ekelhaften, aber dabei simplen und entsprechend harmlosen Methode, um der eigenen Verdauung einen extra Kick zu verpassen. Oder?

Wie reagieren Expert:innen auf die Videos? Wie harmlos oder gefährlich ist die Methode nun wirklich?

Die Reaktionen auf Salt Water Flush auf TikTok

Hedlund aka. @liv.ingwell, die nach eigenen Angaben eine funktionelle Ernährungstherapeutin ist, bittet zwar die Zuschauer:innen in ihrem Video, selbst zu recherchieren und auf ihren Körper zu hören, bevor sie den Trend nachahmen, kassiert aber trotzdem jede Menge Kritik.

Abbey Sharp, eine Ernährungsberaterin mit dem Account @abbeyskitchen, reagierte auf Hedlunds Video mit einem eigenen TikTok, in dem sie die Salt Water Flush-Praxis als "unethisch" bezeichnet. In der Caption schreibt sie: "Kein Gesundheitsexperte sollte eine Anleitung zur Salzwasserspülung geben – selbst wenn er sie mit dem Hinweis 'Informiert euch selbst’ versieht."

Sharp erklärt weiter, dass Salt Water Flushes "sehr gefährlich für die breite Masse" sein können. Sie sagt, dass der sogenannte ausgespülte "Sludge", eigentlich nur Stuhl und Wasser sind und dass die Salzmenge, die in den Anleitungsvideos "empfohlen" wird, der Gesamtmenge an Salz entspricht, die man am Tag zu sich nehmen sollte.

Von ihr stammt das oben angeführte Zitat: "Das ist buchstäblich Napalm für Ihren Darm".

Warum haben es Salt Water Flushes auf TikTok geschafft?

Die Ernährungsberaterin Abbey Sharp räumt ein, dass diese Methode mit Salzwasserspülungen als Alternative zu einer Koloskopievorbereitung eingesetzt werden kann. Allerdings nur unter ärztlicher Aufsicht und selbst dann ist sie nicht ganz ungefährlich.

Trotzdem gibt es einige wenige Vertreter:innen der Salt Water Flush-Praxis, die behaupten, dass eine Salzwasserspülung zur Behandlung von Verstopfung eingesetzt werden könnte. Trotzdem räumen selbst die Befürworter:innen der Salzwasserspülung minimale Risiken ein und warnen sogar vor möglichen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und Schwächeanfällen. Doch auch das hat die Flush-Fans nicht davon abgehalten, den salty Trend auf Tiktok zu verbreiten.

Die Problematik hinter dem Trend

Abgesehen davon, dass Darmspülungen nicht als schnelle Abnehmmethode propagiert werden sollten, sind die Salzwasserspülungen wirklich gesundheitsschädlich.

Bei der Spülung verliert der Körper nicht nur den in den Videos angeführten "Schlamm", sondern eben auch Natrium und Flüssigkeit. Der rasant schnelle Verlust an Wasser und Nährstoffen bringt das Risiko einer Dehydrierung und ein Elektrolyt-Ungleichgewicht mit sich. Der Körper gerät in einen Mangelzustand. Wer öfter zur Spülung greift, wird sogar sein Darmmikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen. Ein geschwächtes Mikrobiom kann schneller zu Darmerkrankungen führen.

Dehydrierung und ein Elektrolyt-Ungleichgewicht können auch zu einer Reihe weiterer Folge-Symptome führen, darunter Muskelkrämpfe, Zuckungen, Taubheit, Verwirrung, Lethargie, Krämpfe und Herzprobleme wie Schwankungen des Blutdrucks und der Herzfrequenz.

Mediziner:innen warnen ganz besonders davor, wie gefährlich Salzwasserspülungen für Menschen mit bestehenden Krankheiten sein können. Wer bereits unter Bluthochdruck oder anderen Herzerkrankungen, Verdauungsproblemen oder Nierenerkrankungen leidet, sollte diese Methode definitiv nicht anwenden. Das gilt auch für Schwangere und stillende Mütter.

Denen, die die Spülungen auf TikTok als ungefährlich oder gar vorteilhaft propagieren, sollte man also skeptisch begegnen. Ihre Erfahrungen lassen sich nicht auf alle Verdauungssysteme übertragen. Hinzu kommt, dass es bisher keine wissenschaftlichen Beweise oder Studien gibt, die belegen würden, dass eine Spülung mit Salzwasser den Körper entgiften und tatsächlich unerwünschte Ablagerungen beseitigen würde. Der Körper hat seine eigenen Entgiftungsysteme und -abläufe, die ihn gesund halten.

Auch wenn ein einziger Salt Water Flush einem gesunden Darm vielleicht noch keinen Schaden zuführen mag, so profitiert er auch in keiner Weise davon. Der salzige Drink hat sich also in keinem Fall gelohnt. Ein geschwächter Darm kann schnell gesundheitliche Probleme nach sich ziehen und wiederholte Spülungen können sogar schwere Folgen mit sich bringen.