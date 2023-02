Sam Smith (they/them) hat einen neuen Song und einen neuen Look. Grund genug für das Internet mal eben auszuflippen. Während Sam von den einen angegriffen werden, feiern sie die anderen. Wir schließen uns letzteren an. Wir checken die Looks aus dem vieldiskutierten Musikvideo und blicken zurück auf Sams krasse Style-Verwandlung.

Breaking News: Make-up und sexy Dance Moves im Musikvideo

Ein neues Musikvideo ist raus, mit himmelhohen Highheels und knappen Corsagen, flatternden Wimpern und funkelnden Diamant-besetzte Fingernägel, heißen Dance Moves und einer noch heißeren tanzenden Crowd.

Klingt eigentlich nach einem stinknormalen Popsong-Clip, oder? Stinknormal würden die meisten es nennen, wenn die Musikerin in den sexy Outfits und glamourösen Beautylooks eine dünne, weiße Frau wäre. Allerdings steckt hinter dem Musikvideo und in den Looks Sam Smith.

Sam Smith, nutzt die Pronomen "they/them" und den Song samt Video als klares Statement. In dem Video trägt Sam Smith Korsett und Nippelquasten, Handschuhe mit glitzernden Nägeln darauf und eine gigantische Federkrone. Für viele Grund genug, um Sam dafür in den Kommentaren auf YouTube sowie in Social Media Posts anzuprangern. Aber wenn jemand einen neuen Song "I'm Not Here to Make Friends" nennt, dann rechnet man wahrscheinlich sowieso schon mit einer Reaktion der Öffentlichkeit.

Die Diskussion war innerhalb von wenigen Stunden entfacht. Das Video sei "übersexualisiert" und "vulgär" sagen die einen, und plumpes Bodyshaming kommt von den anderen. Die Gegenpartei sagt, Sam sei das Opfer von Doppelmoral. Das Video würde kaum Aufsehen erregen, wäre Sam eine Frau. Fans versuchen Sam zu verteidigen. Viele User:innen vergleichen das Musikvideo mit älteren ähnlichen Clips und Songs wie Anaconda von Nicki Minaj, S&M von Rihanna oder auch Call On Me von Eric Prydz.

"Hätte eine weibliche Künstlerin genau das gleiche Video gemacht und genau die gleichen Outfits getragen, hätte niemand mit der Wimper gezuckt", sagt zum Beispiel die Dragqueen Pixie Polite. "Ich finde, der Aufschrei hat einen Beigeschmack von Homophobie, Queer-Phobie und Transphobie.”, fügt sie hinzu. Es gibt auch ein Element der Fettphobie,” so Pixie, “da Sam nicht den stereotypen idealen Körpernormen entspricht."

Während die Debatte tobte, nahm Sam selbst Bezug auf den Aufruhr und postete ein Foto von sich vom Set des Videos mit der einfachen Bildunterschrift: "Niemals zu viel."

Grammy-Geschichte für Sam Smith und Kim Petras

Selbstliebe statt Magerwahn

Wie bereits erwähnt, steckt hinter "I'm Not Here to Make Friends" eine Message: Hinter den neuen Looks von Sam Smith verbirgt sich ein Statement und im Vorfeld des Musikvideos liegt ein langer Werdegang.

2019 hat sich Sam Smith als nicht-binär geoutet und darum gebeten, mit den Pronomen they/them angesprochen zu werden (für die es im Deutschen noch keine offiziellen Pronomen gibt). Das neue Album, Gloria, das nun erschien, befasst sich in mehreren Songs mit Themen aus der LGBTQ-Kultur.

Für Fans und Kritiker:innen von Sam Smith ist inzwischen nicht mehr zu übersehen, dass Sam sich weiterentwickelt hat. Die Musik, die öffentlichen Auftritte, die Bühnenoutfits, die Selbstdarstellung, das Make-up und die Haare, ebenso wie die Songtexte von Sam Smith sind einem Prozess unterlaufen und nicht mehr so wie einst als "Lay me Down" erschien.

Neben den vielen kritischen Stimmen, die seitdem laut wurden und den unzähligen "Bring the old Sam back"-Kommentaren unter ihren Social Media Posts, gibt es auch zahlreiche Anhänger:innen, welche Sam Smith feiern und unterstützen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um uns ein paar wirklich ikonische Looks im kreativen Prozess und persönlichen Werdegang von Sam Smith anzusehen. Lasst euch von dieser Geschichte der Selbstliebe inspirieren.

Mit Babyface und zurückhaltendem Look startete Sam eine Musikkarriere, die zuletzt 2023 mit einem Grammy gekrönt wurde © Dan Hallman

Selflove nach Sam Smith

Body Shaming, das eigene Körperbild und fremde Ideale sind schon lange Themen, über die Sam Smith öffentlich spricht. Im Jahr 2019 gab Sam zu, sich unwohl zu fühlen nur im T-Shirt fotografiert zu werden und vor Fotosession oft zu fasten und zu hungern.

Jetzt erklärte Sam den eigenen Körper "zurückzufordern" und sagte, es sei an der Zeit, "mit dem Versuch aufzuhören, diese Brust und diese Hüften und diese Kurven zu ändern, die meine Mama und mein Papa gemacht haben und so bedingungslos lieben."

Schon seit Kindertagen soll der Popstar unter Gewichtsproblemen und fehlender Selbstakzeptanz gelitten haben. Aber kürzlich verkündete Sam Smith, 2018 nach einer anstrengenden aber augenöffnenden Tour begonnen zu haben auch mal ohne Shirt am Pool zu liegen und sich selbst zu akzeptieren: "Es hat sich ausgezahlt, weil ich jetzt das Gegenteil von einer körperdysmorphen Störung habe. Ich sehe fabehlahft aus!"

Klingt fantastisch, aber was genau bedeutet das? Was meint Sam Smith mit "Gegenteil von einer körperdysmorphen Störung", das aktuell so oft zitiert wird.

Sam Smith (they/them) setzt mit neuem Song ein Zeichen gegen Homophobie, Queer-Phobie und Transphobie. © Ben Birchall

Eine körperdysmorphe Störung oder Körper-Dysmorphie ist eine psychische Erkrankung, bei der eine Person viel Zeit damit verbringt, sich über Mängel an ihrem Aussehen Gedanken zu machen. Diese Makel sind für andere oft unbemerkt. BDD - Body dysmorphic disorder - kann in jedem Alter auftreten, am häufigsten jedoch bei Teenagern und jungen Erwachsenen. Es betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Und nun soll Sam Smith BDD nach eigenen Angaben umgekehrt haben, was bedeuten würde, dass Sam sich kaum bis gar keine Gedanken mehr zum eigenen Körper und Aussehen macht.

Lieben wir! Aber Sam möge es uns verzeihen, wenn wir den Moment nutzen, um uns doch zumindest kurz Gedanken zu machen und Sams ikonische Looks zu feiern.

Die Stars der Stunde: Kim Petras und Sam Smith gewinnen einen Grammy und werden als Bestes Pop Duo/Group Performer bei den diesjährigen Grammy Awards in Los Angeles ausgezeichnet. © Jae C. Hong

5 ikonische Looks von Sam Smith

Seit dem Release des ersten Albums "In the Lonely Hour" bis zum jüngsten Album "Gloria" (erschienen am 27.01.2023) ist viel passiert. Sam Smith wurde vom Schmusesong-Sänger zum öffentlich non-binären Musiker. Zu Beginn der Karriere trug Sam Smith schwarze Tuxedos auf dem roten Teppich, heute Glitzer-Overalls von Valentino. Inzwischen sind die Haare bleachblond gefärbt und immer öfter spielt Sam mit extravaganten Make-up-Looks. Wir haben uns die besten Looks, die den Weg für Sam Smith bereitet haben, angesehen.

JEDER Look aus I’m not here to make Friends 2023

Sams Zweiter Vorname sollte Fabelhaft sein - denn es wurde keine Gelegenheit im Musikvideo zu "I’m not here to make Friends", um in einen Wow-Look nach dem anderen zu schlüpfen. Wir lieben sie alle. Aber unser persönliches Beauty-Highlight sind die diamantbesetzten Nägel auf den fuchsiapinken Handschuhen.

Gerade erst haben wir Nail Art mit Strasssteinen als einen riesigen Nail Trend 2023 ausgrufen und gelernt wie man die Embelishments auf den Nägeln anbringt. Dann kommt Sam Smith um die Ecke und stellt mit coolen Nail Art Handschuhen unsere Trend-Looks in den Schatten.

Sam in Valentino 2022

Auf der Bühne des Capital's Jingle Bell Ball am 11. Dezember 22 zeigte sich Sam in einem funkelnden silbernen Jumpsuit von Valentino, schwarzen Lackstiefeln und Tropfenohrringen. Selbst schrieb der Popstar auf Instagram: “Du hast mich fühlen lassen, als sei ich ein Filmstar", aber in den Kommentaren sah die Stimmung anders aus. Fiese Sprüche zu Sams neuen Look, Sticheleien um die neuen Kurven. Unnötig? JA! Deswegen machen wir es wie Sam und ignorieren die Hater und lassen uns lieber von dem glitzernden Party Look inspirieren. 2023 wollen wir noch mehr Glitzer sehen - an Sam und an uns selbst.

Das "I'm Ready" Musikvideo 2022

Am 16. April hat Sam Smith mit der Veröffentlichung der neuen Single "I'm Ready" gemeinsam mit Demi Lovato fast das Internet gesprengt (mal wieder). Der Grund: Ein Metallic Eyeshadow und glossy Lips aus der Feder der Make-up-Künstlerinnen Sienree und Leibi Carias. Sam und Demi trugen weiße Retro-Turnanzügen und das Glitter-Make-up war perfekt auf die sportlichen Vintage-Outfits abgestimmt. Die beiden Make-up Artists erzählten später in einem Interview, dass sie zwei Schichten Highlighter aufgetupft hatten und der Graphic Liner Look mit einem weißen Kajalstift von Mac entstand.

Matching Glitter-Eyeshadow mit Dua Lipa 2020

Who wore it better? Als sich 2020 Kesha, Dua Lipa und Sam Smith die Bühne auf dem Mardi Gras, einem LGBTQIA+ Festival, in Sydney teilten, hatten Sam und Dua einen Matchy-Moment. Beide trugen schimmernden Glitter-Eyeshadow zu einem dramatischen Eyeliner-Wing. Wir können uns zwar nicht entscheiden wem der Look besser steht, aber wir wollen den shiny Twin-Look auf jeden Fall mit unser:em Bestie nachmachen.

DER perfekte Eyeliner Wing für die Los40 Music Awards 2019

Der beneidenswert perfekt geschwungene Eyeliner, den Sam bei den Los40 Music Awards 2019 trugen, stammte erneut von Sienree. Die Hair- und Make-up Artistin kombinierte eine glowy Skin zu dunklen, markanten Augenbrauen, dezent glossy Nude Lips und einem klassischen schwarzen Cat-Eye-Lidstrich. Ein stilsicherer Look, der in dem Jahr als Sam sich als nicht binär geoutet hatte ein ganz klares Zeichen setzte.