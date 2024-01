Schiaparelli & Co. begeistern Front-Row-Fashionistas wie J.Lo mit atemberaubenden Kollektionen

Vom 22. bis 25. Januar strömen Stars und Celebrities nach Paris, um sich die Haute-Couture-Schauen der Luxuslabels anzusehen. Dabei werden auch neben dem Laufsteg stylishe Looks präsentiert. Darunter Schiaparelli und Armani ...

Glamour in Paris: Luxuslabels, Stars und Celebrities

Die Haute Couture Fashion Week lockt zahlreiche Stars und Promis in die französische Hauptstadt, die die Shows der größten Luxuslabels der Welt besuchen. Die großen Traditionshäuser wie Schiaparelli, Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Jean Paul Gaultier oder Valentino präsentieren ihre Frühling/Sommer-2024-Kollektionen auf dem Laufsteg, während davor die Front-Row-Fashionistas wie J.Lo, Zendaya, Hunter Schafer, Rihanna und andere die Blicke auf sich ziehen.

Haute Couture Fashion Week Tag 1: aufregende Modemomente bei Schiaparelli

Schiaparelli bildete den Auftakt der Haute-Couture-Schauen und überraschte die Modewelt aufs Neue mit spektakulären Kollektionen, in denen sich Eleganz und Extravaganz harmonisch miteinander verbinden. Schlichte schwarze Looks, gefolgt von komplett aus Kristallen bestehenden Patchwork-Kleidern, Roben mit weißen Federn und salonfähigen Baggy-Hosen.

Doch mindestens genauso viel Aufmerksamkeit zogen die drei Fashionistas in der Front Row auf sich: Zendaya, Hunter Schafer und Jennifer Lopez. Schauspielerin Zendaya begeistert mit temporärem Micro-Pony und einem futuristischen schwarzen Haute-Couture-Kleid von Schiaparelli, J.Lo mit Blunt Bob und auffälligem Schwarz-Weiß-Outfit, Hunter Schafer mit tief ausgeschnittenem Off-Shoulder-Kleid.

Tag 2 der Haute Couture Fashion Week: von Chanel bis Giorgio Armani Privé

Weiße Looks eröffneten die atemberaubende Show von Chanel im Grand Palais Éphémère. Spitze, Rüschen, Tüll, Pastelltöne und filigrane Schleifen bestimmten das Bild der Kollektion, die tänzerisch und anmutig vorgestellt wurde. Dabei diente der Chanel-Knopf als wichtigster Code des Hauses als Show-Inspiration. Bereits einige Tage vor der Show gab Chanel mit dem Kurzfilm "The Button" einen ersten Einblick in die Inspirationen für die Haute-Couture-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2024.

Model und Chanel-Muse Margot Qualley eröffnete die Show, die von Stars wie Lucy Boynton, Anna Wintour, Charlotte Casiraghi oder Naomi Campell verfolgt wurde.

Den Abschluss von Tag 2 der Haute Couture Fashion Week bildet Giorgio Armani Privé mit der Kollektion, die den Titel "Haute Couture en Jeu" trug. "Einerseits bedeutet es, Couture ins Spiel zu bringen, während es auf der anderen Seite mit 'Couture macht Spaß' übersetzt werden kann", erklärte Giorgio Armani vor der Show im Gespräch mit der Presse. Und so überwältigt die Kollektion mit einer Traumgarderobe in sanfter Farbpalette: Spitzenblusen unter Paillettennetz, bestickte Umhänge mit orientalischen Einflüssen und sinnlich-extravagante Abendkleidung.

Glenn Close, Gwyneth Paltrow, Dianna Agron, Natalia Vodianova und Juliette Binoche waren nur einige der geladenen Gäste, die die Haute-Couture-Show des Glamour-Labels live erleben durften.

Bisher scheint die Haute Couture Fashion Week ein absoluter Erfolg zu sein. Die Frühling/Sommer-2024-Kollektionen der Glamour-Labels werden begeistert gefeiert, Stars und Celebrities legen ihre stylishen Auftritte neben dem Laufsteg hin.