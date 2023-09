Schön von innen: Auf diese Beauty-Foods schwören Topmodels wie Heidi Klum

"Schönheit kommt von innen" - stimmt das wirklich? Die Antwort lautet: JA! Während wir uns meistens auf die inneren Werte beziehen, kann die Ernährung tatsächlich für unsere Ausstrahlung ausschlaggebend sein. Stars wie Miranda Kerr, Eva Longoria, Jessica Alba und Heidi Klum nutzen deshalb die Macht von Beauty-Foods, um ihrer Strahlkraft eine extra Portion Glow zu verpassen. Auf welche Lebensmittel die prominenten Schönheiten schwören und was die Wundermittel bringen, verraten wir euch hier!

Im Clip: Glow Food - Diese Lebensmittel lassen deine Haut strahlen

Beauty-Foods: Schönheit von innen mit der richtigen Ernährung

Wie schön es doch wäre, jeden Tag mit makellosem Teint und glänzendem Haar aufzuwachen - ganz so wie die Stars. Klar, viele von ihnen haben ein professionelles Make-up-Team, das für ihr perfektes Erscheinungsbild sorgt. Doch sie legen auch großen Wert auf eine gesunde Ernährung und integrieren Beauty-Foods fest in ihrem Speiseplan. Denn Vitamine, Mineralien und weitere Nährstoffe können für schöne Haut und Haare sorgen. Wer sich also einen kleinen Schönheits-Kick wünscht, sollte neben seiner Skincare-Routine unbedingt zu bestimmten Lebensmitteln greifen.

Die besten Beauty-Foods mit Vitamin A

Für gute Augen und reine Haut sorgen vor allem Beauty-Foods mit Vitamin A. Es pflegt und strafft unsere Haut und wird oft in Anti-Aging-Produkten eingesetzt. Auch Gwyneth Paltrow weiß, dass Vitamin A kleine Fältchen beseitigen und unserer Haut einen strahlenden Glow verpassen kann. Genau deshalb greift die Schauspielerin gern zu Avocados und zaubert damit verschiedene Speisen wie grünes Shakshuka. Das Superfood wirkt entzündungshemmend und liefert wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die unseren Feuchtigkeitshaushalt und die Talgproduktion schützen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schöne Haut dank Beauty Foods mit Vitamin C

Vitamin C ist und bleibt ein Multitalent: Es unterstützt nicht nur die Funktion unseres Immun- und Nervensystems, sondern ist auch für die Kollagenbildung verantwortlich. Neben Zitrusfrüchten oder Beeren gehören auch Tomaten zu wertvollen Vitamin-C-Lieferanten. Auch Supermodel Heidi Klum integriert Tomaten gerne in ihrer Ernährung - schließlich schmecken sie obendrein noch lecker. Das rote Gemüse wird übrigens auch in Schönheitsprodukten wie Hautcremes gegen Akne oder Anti-Aging-Produkten verarbeitet. Weitere Beauty-Hacks von Heidi Klum, verraten wir dir hier!

Vor wenigen Tagen kam das Gerücht auf, dass Heidi Klum angeblich nur 900 Kalorien täglich zu sich nimmt. In einem Statement wehrt sich die GNTM-Chefin jetzt dagegen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schönheit von innen: Beauty-Foods mit Vitamin B2

Vielleicht hattet ihr schon mal mit schmerzhaften Rissen an den Mundwinkeln zu kämpfen. Eine Ursache für spröde Lippen könnte ein Vitamin-B2-Mangel sein. Denn dieses Vitamin sorgt für gesunde Schleimhäute, aber ist auch für spezielle Eiweiße in unserer Augenlinse wichtig. Model Gigi Hadid liebt es deshalb, ihren Teller mit viel Gemüse wie Brokkoli oder Grünkohl zu beladen. Falls ihr kein Gemüse-Fan seid, dann keine Sorge! Vitamin B2 kommt beispielsweise auch in Milch und Vollkornprodukten vor.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schön durch Selen - Beauty-Foods

Habt ihr sprödes, brüchiges Haar oder sogar Haarausfall? Dann könnten Lebensmittel mit Selen DIE Lösung für euch sein. Das Spurenelement schützt Zellen vor freien Radikalen, versorgt Haarfollikel mit wichtigen Nährstoffen und fördert gesundes Haarwachstum. Außerdem stärkt Selen brüchige Fingernägel, weshalb Stars wie Blake Lively gerne mal Selenlieferanten wie Nüsse und Leinsamen zu sich nehmen - insbesondere für Frühstücks-Bowls sind sie ein perfektes Topping.

Kupfer für die Schönheit von innen

Als wichtiges Spurenelement erfüllt Kupfer mehrere Funktionen im Körper. Es wirkt nicht nur antioxidativ, sondern unterstützt auch die Kollagen-Produktion. Außerdem fördert es die Pigmentierung von Haut und Haaren und mindert Falten. Besonders in Getreiden, Cashew-Kernen oder Kaffee ist das Beauty-Mittel enthalten. Deshalb darf bei Model Miranda Kerr ein Kaffee am Morgen nicht fehlen. Neben dem Koffein-Kick soll er sogar Augenringe reduzieren. Wenn ihr keinen Kaffee mögt, könnt ihr alternativ auch einfach kalten Kaffeesatz auf die Augenpartien auftragen - eine perfekte Maske!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Niacin für die Haut - Top Beauty Foods

Niacin, auch bekannt als Niacinamid oder Vitamin B3, ist ein weiteres Beauty-Wundermittel für unsere Haut. Es unterstützt die Zellteilung und sorgt für eine schnellere Regeneration. Besonders Schuppen und Hautrisse kann damit vorgebeugt werden. Schauspielerin Jennifer Aniston setzt dabei auf Fleisch- und Fischsorten. Für alle Vegetarier:innen unter uns: Hülsenfrüchte, Gemüse oder Vollkornprodukte enthalten ebenso wertvolles Niacin.

Beauty Foods mit Biotin

Ob nun bei Hautunreinheiten, Haarausfall oder brüchigen Nägeln - das Schönheitsvitamin Biotin ist ein wahrer Allrounder unter den Beauty-Boostern. Das Vitamin ist wichtig für unseren Stoffwechsel, regeneriert Hautzellen und sorgt für eine gute Feuchtigkeitsbalance unserer Haut. Bananen, Spinat oder Eier enthalten einen hohen Biotin-Gehalt, dessen Effekt auch bei Schauspielerin und Model Eva Longoria längst bekannt ist: Für ihre jugendliche Haut bereitet sie sich gerne Eier-Spezialitäten wie Omelette zu. Wusstet ihr schon, dass Eigelb aber auch die perfekte Haarkur gegen trockenes Haar ist?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Beauty Foods mit Zink - Ernährung für schöne Haut

Um euch vor Beauty-Killern wie Pickel zu schützen, könnt ihr Zinklieferanten zu euch nehmen. Zink erfüllt wertvolle Funktionen im Körper und kann unsere hormonelle Balance halten. Es wirkt entzündungshemmend, reguliert die Talgproduktion und kann Hautunreinheiten reduzieren. Viele Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen oder Milchprodukte und Fleisch liefern den Vitalstoff. Katy Perry schwört dabei auf feuchtigkeitsspendende Champignons. Neben der antioxidativen Eigenschaft fördert auch das enthaltene Vitamin D eine gesunde Haut.

Wasser - DAS Beauty Food Nummer eins

Wer genug trinkt, kann sich über eine frische und strahlende Haut freuen. Wasser sorgt für eine ausreichende Hydratation und verringert trockene Haut, Fältchen oder einen matten Teint. Schauspielerin Ashley Tisdale macht sogar auf ihrem Instagram-Account darauf aufmerksam und erinnert ihre Fans daran, genug Wasser zu trinken. Erwachsene sollten circa 1,5 Liter Wasser pro Tag zu sich nehmen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Supergreens als Nährstoffbooster - Poppy Delevingne liebt es!

Für den perfekten Energieschub können Supergreens sorgen. Sie haben viele relevante Nährstoffe, die basisch und entgiftend wirken. Enthaltene Vitamine und Antioxidantien sorgen demnach nicht nur für gesunde Haut, sondern fordern auch unser Haarwachstum. Model Poppy Delevingne hat deshalb das "Super Greens Powder" von Pukka für sich entdeckt: Jeden Morgen verrührt sie scheinbar das Pulver mit Wasser und trinkt es für den idealen Start in den Tag.

Chia, Quinoa und Kokosöl: bei Jessica Alba täglich auf dem Tisch

Gegen glanz- und kraftloses Haar kann das Superfood Chia helfen. Es enthält Omega-3-Fettsäuren sowie Antioxidantien und Ballaststoffe. Schauspielerin Jessica Alba mag beispielsweise Frühstücks-Bowls, wozu Chiasamen super passen. Auch Quinoa integriert sie gerne in ihrem Ernährungsplan, da die vorhandenen Vitamine die Zellregeneration unterstützt und für einen ebenmäßigen Teint sorgen. Außerdem verwenden viele Stars täglich Kokosöl als Feuchtigkeits-Booster für Haut und Haare. Das pflanzliche Fett enthält wichtige Mineralstoffe, die gesund sind und einen schönen Glow schenken.