Schönheits-Hausmittel der Stars: J.Lo, Posh & Gigi setzen auf diese veganen Beauty-Helfer

Du möchtest eine strahlende Haut oder glänzendes Haar wie die Promis aus Hollywood, aber bist nicht bereit, viel Geld für teure Produkte auszugeben? Welcome to the Club! Viele Stars schwören auf simple Hausmittel in ihrer Pflege-Routine. Wir verraten dir, wie du ihre Beauty-Tricks ganz einfach mit Zutaten aus der Küche nachmachen kannst.

Apfelessig

Hier kommt ein Alleskönner in Schönheitsfragen: Apfelessig. Er besteht aus gegorenen Äpfeln und enthält dadurch total viele Mineralstoffe, Vitamine, Enzyme und organische Säuren. Dadurch ist Apfelessig nicht nur super für unseren Körper, sondern kann auch vielseitig eingesetzt werden. Der aktuelle Trend: Apfelessig für die Haare. Er zaubert einen seidigen Glanz und gilt als Wundermittel gegen Schuppen. Doch nicht nur für die Pflege unserer Haare können wir Apfelessig nutzen. Viele Hollywood-Schönheiten setzen auf weitere Anwendungen damit.

Haarpflege mit Apfelessig - so geht’s:

Apfelessig gegen Pickel - so macht es Scarlett Johansson

Scarlett Johansson ist nicht nur bekannt für ihre Rolle in den Marvel-Filmen. Auch ihre strahlende Haut beeindruckt uns immer wieder. Ihr Geheimnis: eine Anti-Pickel-Kur mit Apfelessig. Hierfür muss man einfach ein Wattepad mit einer 50:50-Mischung aus Apfelessig und destilliertem Wasser auf das Gesicht tupfen und lästige Pickel und Unreinheiten gehören der Vergangenheit an. Zugegeben: So wirklich angenehm riecht diese Gesichtspflege nicht. Dafür baut der Apfelessig den natürlichen Schutzmantel der Haut wieder auf und lässt sie gesund strahlen.

Apfelessig gegen Heißhunger - so macht es Victoria Beckham

Unternehmerin und Designerin Victoria Beckham überrascht uns immer wieder mit ihren außergewöhnlichen Essensgewohnheiten. Neben der Tatsache, dass sie seit 25 Jahren nur noch gebratenen Fisch mit gedünstetem Gemüse isst, verdient sie auch für ihre Immun-Boosting-Routine größten Respekt. Zwei Esslöffel Apfelessig am Morgen gehören zu ihrem täglichen Morgenritual. Die sollen nicht nur gegen Heißhunger helfen, sondern auch eine strahlende Haut zaubern. Wem das zu sauer ist: Hier haben wir ein paar Schönmacher von innen - Anti-Aging-Drinks mit Kollagen.

Apfelessig ist als Wundermittel für die Haare bekannt. Aber auch bei der Gesichtspflege zeigt er seine Power. Алик Фатхутдинов | GettyImages

Zitronenwasser

Zitronenwasser am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen - dieser Spruch könnte von Beyoncé oder auch Gwyneth Paltrow kommen. Denn sie sind, wie viele anderen Stars und Models, überzeugt von den positiven Effekten des sauren Drinks. Vor allem am frühen Morgen soll eine Tasse Wasser mit viel Zitrone Wunder wirken und dem Körper guttun. Das Vitamin C verbessert unser Hautbild deutlich und wirkt straffend.

Aber wie trinkst du Zitronenwasser am besten - kalt oder heiß? Am besten ist es tatsächlich, wenn man es lauwarm schlürft. Der Körper muss so nicht zusätzlich Energie aufbringen, um das Getränk innerlich abzukühlen oder aufzuwärmen. Außerdem ist Vitamin C sehr hitzeempfindlich, eine heiße Zitrone kann leider bei zu hoher Temperatur ihre Wirkung verlieren.

Zitronenwasser gilt als einer der effektivsten Drinks zum Abnehmen. Wir verraten dir, wie du es am besten genießen solltest. © picture alliance / Westend61

Omega-3-Fettsäuren

Zu Spice-Girls-Zeiten hatte Victoria Beckham mit Hautunreinheiten zu kämpfen, heute ist ihr Teint klar. Du hast dich schon länger gefragt, wieso? Die Antwort: Omega-3-Fettsäuren. Wir finden sie in Fisch, pflanzlichen Ölen, Nüssen oder einer Avocado. Sie unterstützen verschiedene Prozesse in unserem Körper, sind aber auch für unsere Haut eine echte Unterstützung. Die gesunde Fettsäure fördert die Hauterneuerung, hemmt Entzündungen, spendet der Haut Feuchtigkeit und hält sie geschmeidig. Kein Wunder, dass Victoria Beckhams Haut so strahlend und glatt aussieht.

Aber wie nimmt man am besten die guten Omega-3-Fettsäuren auf? Einerseits kann man über eine ausgewogene Ernährung die wichtigen und gesunden Fette zu sich nehmen. Wer vegan oder vegetarisch lebt, kann alternativ zu Samen oder Nüssen greifen. Oder zu Omega-3-Supplements, die ihr nach den Angaben auf der Packungsbeilage entsprechend dosiert.

Ob in Nüssen, Fisch oder einer Avocado - Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für unseren Körper. Und einen natürlichen Glow zaubern sie auch. © GettyImages/TanyaLovus

Kaffeesatz

Kaffee kann ein Retter in der Not sein. Nicht nur, wenn es um Müdigkeit geht, auch bei unserer Gesichtspflege kann vor allem der Kaffeesatz seine regenerierende Kraft beweisen. Durch das enthaltene Koffein strafft er unsere Haut und verleiht ihr Frische. Aber auch die enthaltenen Antioxidantien können der vorzeitigen Hautalterung entgegenwirken.

Stars wie Halle Berry schwören deshalb nicht ohne Grund auf Kaffeesatz. Die Schauspielerin verwendet ein Kaffeesatz-Peeling und mischt es zu ihrem Duschbad hinzu. So machst du es ihr nach: Peeling in kreisenden Bewegungen auf die Haut auftragen und ein paar Minuten einziehen lassen. Danach spült ihr es mit warmem Wasser ab. Das Peeling kann man nicht nur im Gesicht anwenden, auch am kompletten Körper kann der Kaffeesatz die Haut pflegen und auch gegen Cellulite helfen.

Ein Peeling mit Kaffeesatz strafft die Haut - egal ob im Gesicht oder am ganzen Körper. © GettyImages/Jelena Irikova

Olivenöl

Olivenöl gilt als DAS Hausmittel für Haut, Nägel und Haare. Dass es in die Beauty-Routine integriert werden sollte, weiß vor allem Jennifer Lopez schon lange. Seit Jahren integriert sie Olivenöl in ihre Hautpflege - und seien wir mal ehrlich: J.Lo sieht einfach mega aus. Der Grund dafür sind die ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien, die besonders trockener Haut guttun. Außerdem stärkt das Olivenöl die natürliche Schutzbarriere der Haut und bewahrt die Feuchtigkeit.

Für einen unwiderstehlichen Glow à la Jennifer Lopez lohnt es sich, das Gesicht und den Körper mit ein paar Tropfen Öl einzucremen. Bei trockenen Stellen am Körper eignet sich auch ein Ölbad perfekt. Hier mischt man ca. 250 ml Olivenöl mit Orangen- oder Zitronenzesten zusammen. Die Mischung lässt du dann einen Tag ziehen und gibst es anschließend ins Badewasser. Et voilà: Fertig ist ein wohltuendes und feuchtigkeitsspendendes Entspannungsbad. Noch mehr Tipps für einen Wellnesstag zu Hause haben wir hier für dich!

Kokosöl

Kokosöl gilt als absolutes Must-have unter den Hausmitteln. Aber nicht nur in der Küche, auch bei der Haarpflege überzeugt es uns und die Stars gleichermaßen. Egal ob Emma Stone, Eva Mendes oder Gigi Hadid - sie alle lieben Kokosöl und nutzen es regelmäßig für ihre Haarpflege-Routine. Gigi Hadid lässt das Kokosfett sogar bis zu 3 Tage einwirken und spült es erst danach mit Wasser ab. Das Ergebnis: Durch die natürlichen Inhaltsstoffe und Vitamine sind die Haare gestärkt und glänzend. Zudem kann Kokosöl die Kopfhaut beruhigen und lästigen Schuppen vorbeugen.