Wer sagt, dass Winterschuhe für Damen immer derb und funktional sein müssen? Die aktuellen Schuhtrends für den Winter 2022/23 beweisen das Gegenteil und präsentieren sich äußerst vielfältig und begeistern mit originellen Details. Für jeden Style findet ihr hier den passenden Winterschuh.

Schuhtrends Winter 2022/23 - Plüsch, Glitzer und Overknees sind jetzt angesagt

Die aktuellen Schuhtrends sind gut bekannte Klassiker, die mit interessantem Twist überraschen – sei es in puncto Form, Farbe oder Material. Klar ist, dass die Mode in dieser Saison mit den extravaganten Schuhen den Fokus auf die Füße lenkt. An diesen 8 begehrten Schuhtrends führen in diesem Winter kein Weg vorbei:

1. Schuhtrend 2022/23: Fluffy Shoes

Weiche und flauschige Materialien wie Fake Fur liegen bei Schuhen voll im Trend. Von kniehohen Stiefeln über Plateau-Shoes bis zu Mules – sämtliche Schuhmodelle werden innen wie außen mit Fell überzogen und sorgen für ein Laufgefühl wie auf Wolken. Dabei sind neben klassischen Naturtönen alle möglichen knalligen Farben und wilde Muster erlaubt. Eins ist sicher: Fake-Fur-Schuhe ziehen garantiert alle Blicke auf sich.

Kniehohe Fluffy Boots und Fluffy Plateaus möchten gesehen werden und passen deshalb besonders gut zu Miniröcken – am besten Ton in Ton. Fluffy Mules sind sowohl im Home Office eine stilvolle Wahl, können aber auch außerhalb der eigenen vier Wände ausgeführt werden – vorausgesetzt es schneit oder regnet nicht. Mit Wide-Leg Jeans, einem langen Wollmantel sowie einem edlem Strickpullover, wird das Outfit zu den lässig-eleganten Slippern stilvoll abgerundet. Businesstauglich werden die super bequemen Fellschuhe zu einem eleganten Hosenanzug. Größer könnte der Kontrast kaum sein.

2. Schuhtrend 2022/23: Gummistiefel

Bequem, praktisch, cool! Gummistiefel haben längst ihren Weg von der matschigen Landpartie auf die internationalen Laufstege geschafft. Die klassische Version in Moosgrün hat sich in den letzten Saisons nämlich zum echten Mode It-Piece gemausert und ist mittlerweile in sämtlichen Farben plus den ikonischen Logos der großen Modehäuser erhältlich. Im letzten Jahr waren noch die knöchelhohen "Puddle Boots" des Designerlabels Bottega Veneta angesagt – doch in diesem Jahr sind vor allem hohe Modelle schwer im kommen.

Ob zum klassischen Kostüm, zur Woll-Leggings oder zum Party-Glitzerdress – Kombipartner finden Gummistiefel überall. Es ist ganz egal, ob die modischen Rubber-Stiefel bei Schmuddelwetter oder beim teuren Italiener eingesetzt werden: Gummistiefel kommen in diesem Winter bei jedem Look zum Einsatz.

Praktisch und bequem kann auch super chic und en vogue aussehen – findet ihr nicht auch? Wir lieben Gummistiefel in all den angesagten Facetten. © Valentina Ranieri

3. Schuhtrend 2022/23: Mary Janes

Von den Riemchenschuhen gibt es auch diese Saison wieder eine neue Version – viel klobiger als wir sie kennen. In diesem Winter will der elegante Schuhtrend auf Plateausohlen und Kegelabsatz hoch hinaus, sodass man nicht nur bis zu zwölf Zentimeter Körpergröße dazu gewinnt, sondern auch Endlosbeine. Die Riemen sind breit, mindestens doppelreihig oder verspielt kreuz und quer angeordnet. Neben klassisch schwarzem Lackleder, stehen Modelle in Knallfarben mit Python-Prägung sowie aus edlem Samt im Fokus. Es gibt Modelle, die zusätzlich mit Ziernähten, Glitzer-Steinen oder großen Zierschnallen den Glamour-Faktor verstärken.

Mary Janes verbinden Komfort mit Luxus lassen jedes Outfit ein bisschen eleganter wirken. Ob zu Klassiker wie Bleistiftröcken, Kostümen, Marlenehosen oder lässigen Blue Jeans – Mary Janes sind das Highlight jedes Outfits.

Tipp: Extravagante Modelle stehen für sich, deshalb das restliche Outfit lieber zurückhaltend stylen und den umwerfenden Mary Janes in puncto Aufmerksamkeit den Vortritt lassen.

4. Schuhtrend 2022/23: Cowboy-Boots

Die markanten Western-Stiefel kommen in dieser Saison wieder groß raus – dieses Mal mit kniehohem Schaft, was ihnen einen zeitgemäßen Style verleiht. Die Looks reichen von auffälligen Schwarz-Weiß-Modellen im traditionellen Western-Look, über Wildleder mit edlen Stickereien bis zu Lackleder in Schwarz.

Egal, für welche Cowboyboots ihr euch entscheidet, die Western-Stiefel sehen immer stylish aus – im Duett mit kurzem Kleid und Oversize-Blazer genauso wie zum Minirock mit Zopfstrickpulli. Wer den Boho-Style liebt, kombiniert die markanten Stiefel mit lässigen Mänteln im Patchwork-Design oder verspielten Fransen-Details. Zu Jeans, egal welcher Style, gehen sie immer.

Wie wir alle wissen, ist der Western Look schon längst Salon-fähig, aber jetzt feiern die coolen Cowboy-Boots ein echtes Revival. © Anna Listishenko

5. Schuhtrend 2022/23: Chunky Loafer

Eines der wichtigsten Schuh-Trends in diesem Winter sind Loafers mit rustikaler Plateausohlen. Die zeitlosen Slipper mit aktuellem Chunky-Twist drehen jedes Outfit auf trendy und cool. Die angesagte Farbe der Saison: Schwarz! Mit markanten Kettendetails in poliertem Gold bekommen die klassischen Halbschuhe am Spann zusätzlich ein Upgrade. Reinschlüpfen und los geht’s!

Gerade geschnittene Jeans sind der optimal Kombipartner zu Chunky Loafer. Der Saum der Hose liegt nur locker auf den Slippern auf und lässt ein wenig von den dicken Wintersocken zum Vorschein kommen. Ultra-schick und office-tauglich werden die Trendschuhe mit weißer Bluse und schwarzem Oversize-Blazer. Toll auch zu klassischen XL-Bundfaltenhose oder zum Little Black Dress in Midilänge.

6. Schuhtrend 2022/23: Stiletto-Boots

Elegante Akzente zu Wollmänteln und schwingenden Strickkleidern setzen in diesem Winter Siletto-Stiefel. Sie zeichnen sich durch einen kniehohen Schaft aus und haben eine spitze oder eckige Silhouette an der Stiefelspitze. Gekrönt werden sie von einem filigranen Stilettoabsatz. Damit sind sie der beste Beweis, dass Winterschuhe praktisch und gleichzeitig elegant sein können.

Stiletto-Boots setzen vor allem auf einen minimalistischen, klassischen Look und passen im Office tagsüber genauso gut wie abends an der Bar. Elegante Beigetöne und Schwarz unterstreichen den edlen Style der Trendschuhe, währen Weiß einen trendbewussten Akzent setzt. Toll zu knielangen Röcken genauso wie zur Röhrenjeans – welche in den stylischen Stiefeln getragen werden.

7. Schuhtrend 2022/23: Wattierte Boots

Wenn es draußen Minusgrade hat, halten sie die Füße tipptop warm und sind ein verlässlicher Stylingpartner. Die etwa knöchelhohen wattierten Boots werden in dieser Saison sämtlichen Designern auf den internationalen Fashionlaufstegen gefeiert: Ob Gucci, Dior, Fendi, Chanel oder Prada – mit Designerlogos, Plüschdetails und Goldschnallen geschmückt, werden die klobigen Schneestiefel zum Liebling dieser Wintersaison.

Reinschlüpfen und sich stylisch wohlfühlen: Wattierte Boots passen zu knielangen Röcken und dicken Strumpfhosen (bitte Ton in Ton), genauso wie zu Legging mit langem Wollmantel, edlem Wollpulli und Strickmütze. Besonders elegant wirken Designermodell in Schwarz, die sogar mit einem Business-Kostüm getragen werden können. Hauptsache der Kontrast und die Proportionen sind stimmig.

8. Schuhtrend 2022/23: Overknees

Die Stiefel feiern in dieser Wintersaison ein Comeback und kommen dieses Mal mit weitem Schaft daher, unter dem die Hälfte der Oberschenkel verschwinden. Die lockere Silhouette lässt die Trendstiefel lässiger aussehen. Bei Form, Farbe und Material ist alles möglich: von rockigen Biker-Boots mit Riemen und Schnallen, über Highheels aus Lackleder mit Animal-Optik oder Glitzer-Finish bis zu klassischen Modellen in Beige mit Blockabsatz.

Wenn es nach den Designern geht, passen kurze Kleider und Röcke am besten zu den Trendstiefeln. Alltagstauglich und trotzdem schick werden die Overknees mit blickdichten Strumpfhosen mit Pullovern in XL-Länge oder Oversize-Blazern.