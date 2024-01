Selena Gomez bei den Golden Globes 2024: So machst du ihre glamouröse Trend-Maniküre nach

Zuerst bereitest du deine Nägel auf die Maniküre vor. Tom Bachik verwendet dazu das Tom Bachik Nail Care Travel Set von Tweezerman (selbstredend, es ist ja auch seine Kollaboration) - das ist kein Muss, wende deine gewohnte Nagelpflege an.

Trage jetzt den schwarzen Nagellack auf: Für ein satt deckendes Finish wird der Lack in 2 Schichten aufgetragen. Tom Bachik verwendet den Farbton 'Licorice' von Essie, aber auch das ist kein Muss. Du kannst jeden gut deckenden, schwarzen Nagellack verwenden.

