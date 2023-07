Selena Gomez, Gigi Hadid und Co.: Die Stars lieben diese günstigen Marken

Warum tragen Promis Fast Fashion, wenn sie sich Couture leisten können? Wir verraten euch, warum Megastars wie Margot Robbie, Selena Gomez, Lily Collins und sogar Kate Middleton zu erschwinglicher Streetwear greifen. Und wir stellen dir den prominenten Fan Club der günstigen Mode vor - er ist größer als du denkst!

Sie haben Teams von Stylisten, verhandeln wochenlang mit Designer Brands, um sich ein Outfit für den roten Teppich zu sichern, oder leihen sich für Interviews und öffentliche Auftritte Looks direkt vom Laufsteg aus. Manchmal - und in letzter Zeit immer öfter - tragen Stars aber auch erschwingliche Streetwear-Mode. Hier erfahrt ihr, worauf ihr außer dem Trendfaktor noch beim Einkauf von Fast Fashion achten solltet.

Manche Promis sind sogar dafür bekannt, dass sie immer einen ausgeklügelten High-Low-Mix tragen. Echte Hollywood-Größen, Popstars und Supermodels tragen immer öfter eine Mischung aus Designer-Teilen zu Zara, Mango und Co. Selbst die Royals achten auf ein ausgewogenes Verhältnis der Preisklassen in ihren Outfits. Sicherlich nicht, weil sie sparen müssen. Doch was steckt dann dahinter? VIPs können so uns weniger important Ps und allen Fans auf subtile Weise Zugänglichkeit und Nahbarkeit vermitteln, ohne tatsächlich etwas Intimes preisgeben zu müssen - und damit Sympathiepunkte sammeln. Wer genau alles den Balanceakt aus Haute Couture und High-Street-Styles beherrscht, haben wir uns genauer angesehen.

Diese Promis tragen echt erschwingliche Streetwear

Alexa Chung

Das Brit-Fashion-Girl Alexa Chung war in einem cremefarbenen Mantel von Mango auf dem Weg zu einer Modeparty in London. Im Winter 2022 haben übrigens neben ihr auch noch Sienna Miller und Katie Holmes alle den gleichen cremefarbenen Zweireiher getragen.

Elsa Hosk

Das Model besitzt einige Schnäppchen von Zara, darunter Sommerkleider, Jumpsuits, Hüte und mehr. Aber ihr absolutes Must-have der Marke sind die Hosen aus Kunstleder.

Emily Ratajkowski

Das Supermodel ist eine erfahrene Zara-Stammkundin. Zuletzt shoppte sie einen Rollkragenpullover im Ripped-Look in Neongrün und gleich nochmal in Weiß. Und sogar das Outfit für ihre Hochzeit war ein camelfarbener Hosenanzug der Marke. Zu einem knallgelben Pullover kombinierte sie bei einem Spaziergang lässige Cowboy-Boots von Zara. Und auch auf dem Red Carpet trägt sie gerne mal ihr Lieblings-Label.

Emma Roberts

Street-Style-Schnappschüsse aus Emma Roberts Schwangerschaft zeigen sie nonstop in luftigen Tops und Oversize-Kleidern von Zara. Im November 2020 entschied sie sich schließlich für eine etwas kuscheligere Option und hielt sich mit einem braunen Pullover-Kleid der Fast Fashion Marke warm. Bei ihrem Urlaub trug sie zuletzt ein Cropped-T-Shirt von Mango mit süßem Print und einen fliederfarbenen Pulli.

Emma Watson

Stars leihen sich für ihre Auftritte auf dem roten Teppich oft edlen Schmuck, wie die ikonische Schlangen-Halskette von Nobelmarke Bulgari, aus. Aber immer öfter greifen sie auch zu erschwinglichen Alternativen von Missoma. Emma Watson trug zum Beispiel Missomas Harris Reed Kollektion auf dem roten Teppich.

Gigi Hadid

Gigi Hadid trägt besonders gerne ihre Reformation Loafers mit Leopardenmuster - die sie zu jedem erdenklichen Outfit kombiniert - oder mehrlagige Goldketten von Missoma.

Hailey Bieber

Hailey Bieber hat eine ganz offensichtliche Vorliebe für die Gürtel von Zara. Ihr Favorit: Ein Modell aus schwarzem Leder mit ovaler Schnalle. Und einen breiteren, strukturierten Hüftgürtel.

Halley Bailey

Die "Little Mermaid"-Darstellerin Halle Bailey scheint ein Fan der Recycling-Kollektion von H&M zu sein. Insbesondere vom Asymmetric Gathered Jersey Dress.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez wurde während ihrer Flitterwochen in Paris gleich in mehreren Kleidern der Marke Reformation gesichtet. Unser Liebling: das knallpinke Dress in Kombi mit ihrer Valentino-Bag (mit dem Look wirkte sogar der sonst so muffelig schauende Ehegatte, Ben Affleck, happy). Die in Los Angeles ansässige Brand hat eine lange Liste treuer prominenter Fans. Stars wie J.Lo lieben die starke Denim-Kollektion und die leicht zu tragenden Sommerkleider. Die Kleider gehören aber zu den höherpresigen High-Street-Marken.

Jessica Alba

Die Schauspielerin und Gründerin von The Honest Company, Jessica Alba, hat einen doppelreihigen Anzug-Blazer in der Farbe Clementine von Mango auf Instagram gepostet. Aber das war nicht ihr erster Auftritt im Mango-Look. Sie ist seit vielen Jahren ein Fan.

Kate Middleton

Von allen Prominenten da draußen ist Kate Middleton wohl der größte Fan günstiger Streetwear. Sie mag zum Beispiel die Sachen des französischen Labels Sézane. Ganz besonders steht sie aber auf die trendigen Teile von Zara. Sie trug Zara schon zu royalen Feiern und öffentlichen Auftritten, sogar dasselbe Outfit mehrmals. Yes! Lasst uns das Wiederverwenden von Kleidung auch unter Promis normalisieren. Eines ihrer Lieblingsteile ist ein roter Blazer. Den trug sie zum ersten Mal im Juni 2021 während der EM 2020, Jahre später wieder für einen Besuch der Universität von Kopenhagen. Aber auch auf dem roten Teppich zieht sie oft Zara anderen Marken vor. Bei den BAFTA Awards kombinierte sie auffällige Ohrringe der Brand aus drei Metallblumen, mit Strass-Applikationen und herabbaumelden Blütenblättern zu ihrem luxuriösen Dress von Alexander McQueen. Außerdem setzt die Herzogin von Cambridge seit Jahren auf den Schmuck von Missoma. Vor allem ein Paar rosa Steinohrringe haben es ihr angetan. Ihre Schwägerin, Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, trug bei einem ihrer ersten königlichen Auftritte einen Siegelring von Missoma.

Katie Holmes

Fast jeden Tag finden wir auf Social Media einen weiteren Promi, der Mango trägt, sei es Katie Holmes, Sienna Miller oder Gigi Hadid. Der weinrote Lederrock der Brand ist in diesem Jahr besonders angesagt und wurde schon mehrmals von Katie Holmes gekonnt gestylt. Der grüne Mantel von Mango war letzten Winter einer ihrer liebsten Begleiter. Sie liebt aber auch die Basics der spanischen Brand und hat erst Anfang des Jahres eine Oversized-Jeans getragen. Kurz gesagt: Sie ist eine treue Mango-Kundin und war auch mit dabei, als die Inditex-Marke ihre Expansion in die USA mit der Eröffnung eines neuen 23.000 Quadratmeter großen Flagship-Stores in der Fifth Avenue feierte. Bei einem privaten Abendessen im kultigen Restaurant Balthazar in Manhattan trug sie eine taillierte Weste und eine hochgeschnittene Hose der Brand.

Kendall Jenner

Durch die Zusammenarbeit mit Proenza Schouler und Manolo Blahnik ist die klassische Sandale von Birkenstock zum Sommerschuh der Extraklasse avanciert. Seitdem schlüpft auch Kendall Jenner oft in Birkenstock-Clogs oder den beliebten Schnallenstil "Arizona". Sie scheint günstigere Accessoires zu mögen und wird auch öfter mit einer Sonnenbrille von Reformation fotografiert.

Margot Robbie

Barbie Girl Margot Robbie war letzten Spätsommer in einem dreiteiligen Anzug von Mango in New York unterwegs. Nachdem ihr Vertrag mit Chanel angeblich beendet wurde, währenddessen sie ausschließlich Looks der Luxusmarke tragen musste, hoffen wir, dass wir wieder mehr erschwingliche Looks and Margot sehen - vielleicht auch in Barbiecore-Pink?

Im Clip: So kopierst du Margot Robbies Barbie-Stil

Nicola Peltz Beckham

Das Model und Ehefrau des ältesten Beckham Sprösslings wählte für eine Date-Night mit ihrem Mann ein mit Strasssteinen verziertes Bandeau-Kleid aus der Innovation Collection von H&M.

Phoebe Dyvenor

Die Bridgerton-Schauspielerin Phoebe Dyvenor mags abseits des royalen Serien-Sets eher Normcore als Regencycore. Bei einem Spaziergan schlenderte sie in lässigen High-Waist Cropped Straight Jeans von Mango durch London.

Rosie Huntington-Whiteley

Ein Neckholder-Bodysuit von Zara gehört zu den absoluten Lieblingsoutfits des Models. Sie besitzt ihn gleich in mehreren neutralen Farbtönen: Weiß, Schwarz und Beige. Auf Instagram kann man zurückverfolgen, wie lange und regelmäßig sie ihn schon trägt. Fun Fact: Selena Gomez liebt ihn auch.

Selena Gomez

Die Pariser Marke Sézane hat Kultstatus erlangt. In Paris und London bilden sich oft lange Schlangen vor den Läden. Zu den Anhänger:innen gehört auch Selena Gomez. Sie trug erst vor kurzem ein olivgrünes Wickelkleid von Sézane. Am Set von "Only Murders in the Building” trug Selena Gomez mit Vorliebe cremefarbenen Mäntel des Modegiganten Zara. Neben diesen günstigen Marken hat sie aber einen ganz klaren Favoriten: Selena Gomez liebt die Styles von Mango. Das Internet stand Kopf als Selena Gomez im April zur Präsentation der zweiten Staffel von "Only Murders in the Building" in L.A. ein babyrosa Tweed-Set von Mango ausführte. Das Kleid mit Cut-outs und der passende Blazer wurden über Nacht zum Mega-Trend. And she did it again! Kurz danach, am 17. Mai 2022 bei der ABC Upfronts Veranstaltung wählte sie das Clementine-Set von Mango in einem sommerlichen Apricot.

Sienna Miller

Sienna Miller trug 2022 ein Minikleid von Mango beim Glastonbury Festival. Das Chocolate-Kleid mit einem Neckholder-Ausschnitt und am Rücken überkreuzten Trägern ist ein Teil, das perfekt in Sienna Millers typisch lässige Streetstyles passt. Sie zählt aber auch zu den eingefleischten Fans des Pariser Labels Sézane.