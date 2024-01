Selena Gomez & Taylor Swift lieben rote Nägel: Bringt die Red Nails Theory mehr Datingglück?

Der Dating-Trend Red Nails Theory sorgt für einen Hype. Sind es tatsächlich die roten Fingernägel, die Glück in der Liebe versprechen? Taylor Swift und Selena Gomez legen nahe, dass an der Red Nails Theory tatsächlich etwas dran sein könnte …

Red Nails Theory: Verhilft die rote Maniküre zu Dates und Komplimenten?

Schenken wir der Red Nails Theory glauben, sorgen makellos gepflegte rote Fingernägel für jede Menge romantische Dates. Erstmals wurde die Red Nails Theory von TikTokerin "GirlBossTown" geprägt: Sie meinte, dass Männer sich besonders schnell in eine Frau mit roten Nägeln verlieben würden.

Grund sei, dass rote Fingernägel Männer an ihre eigene Mutter erinnern würden, die erste weibliche Bezugsperson im Leben der Männer. TikTok-Nutzerin Melisse Martineau ist eine von vielen, die es genau wissen wollten, und hat den Trend ausprobiert - erfolgreich! "Ich wurde noch nie zu so vielen Verabredungen eingeladen oder habe so viele Komplimente erhalten wie in den letzten zwei oder drei Wochen mit diesen Nägeln."

Taylor Swift und Selena Gomez lieben die rote Maniküre

Doch nicht nur TikTok-User bestätigen die Red Nails Theory. Auch an Promis wie Taylor Swift und Selena Gomez wurde in den letzten Wochen wieder vermehrt eine rote Maniküre gesichtet.

Diese Tatsache allein bestätigt zwar noch gar nichts, doch wenn wir das Liebesleben der beiden Stars betrachten, könnte doch etwas Wahres an der Red Nails Theory sein. Denn beide Sängerinnen sind in einer relativ neuen, glücklichen Beziehung.

Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind seit November 2023 offiziell ein Paar, die Sängerin schaut sich häufig Spiele der Kansas City Chiefs an. Auch am Weihnachtstag war sie unter den Zuschauern - mit einer roten Maniküre.

Selena Gomez ist ebenfalls frisch verliebt und hat erst vor wenigen Wochen ihre Beziehung zu dem erfolgreichen Musikproduzenten Benny Blanco öffentlich gemacht. Und auch sie präsentiert eine rote Maniküre: in einem Selfie Ende letzten Jahres und bei ihrem ersten öffentlichen Date mit Benny Blanco.

Rote Nägel lackieren - so geht’s

Ein wenig Glück in der Liebe können wir alle gebrauchen, oder? Vielleicht hilft eine rote Maniküre beim nächsten Date! Die kannst du ganz einfach selber lackieren:

Bereite deine Nägel mit deiner gewohnten Nagelpflege auf die Maniküre vor. Trage jetzt den roten Nagellack auf: Für ein satt deckendes Finish wird der Lack in 2 Schichten aufgetragen. Verwende anschließend ein Nagelöl, um die Nagelhaut zu hydratisieren - so rundest du den Look perfekt ab.

Im Clip: Roter Nagellack im Test

Die Red Nails Theory in der Kritik

Doch nicht alle sind Fans der roten Fingernägel. Die Kritik: Die Zeiten, wo sich Frauen die Nägel in einer bestimmten Farbe lackieren, um auf Männer attraktiver zu wirken, sollten eigentlich vorbei sein. Frauen sollen nicht den Male Gaze bedienen, sondern ihre Individualität zum Ausdruck bringen. Hier sollte einfach jede Frau selbst wissen, wie wohl sie sich beim Testen der Dating-Theorie fühlt. Letztlich gilt: Ob Rot, Schwarz oder ohne Lack: Hauptsache, dir gefällt dein Look!