"Selling Sunset": Das sind die 15 schönsten Outfits von Heather, Emma, Chrishell, Mary und Co!

Pünktlich zum Sommer geht's von der Couch direkt ins sonnige L.A. - zu den Immobilien-It-Girls vom Sunset Boulevard. Unsere Lieblingsmakler:innen von der Oppenheim Group sind auch in der 6. Staffel von "Selling Sunset" wieder damit beschäftigt, Traumvillen an den Mann und die Frau zu bringen - während sie in Modeträumen stecken. Die schönsten Outfits zeigen wir euch hier!

Zugegeben, wir lieben die Serie nicht nur für die Mega-Villen, die an Kaliforniens High Society verkauft werden sollen, sondern vor allem für das Drama rund um das Oppenheim-Office. Aber eben auch für die (mindestens genauso) dramatischen, extrovertierten, sündhaft teuren Outfits der Maklerinnen.

Nun sind die Power-Agentinnen also zurück. Die Mitglieder der Stammbesetzung Chrishell Stause, Mary Fitzgerald, Heather Rae El Moussa, Emma Hernan und Chelsea Lazkani kehrten in der neuen Staffel alle mit reichlich Drama, schicken Häusern und noch schickeren Looks im Luxus-Handtaschen-Gepäck zurück. Zum Staffelstart am 19. Mai 2023 haben wir uns die Styles und Outfits der letzten Staffeln nochmals angesehen und gleichzeitig ein Best-of der Fashion-Looks der vergangenen Jahre und der neuen Staffel zusammengestellt. Hier kommen die besten "Selling Sunset"-Outfits, die Heather, Chrishell & Co für Hausbesichtigungen, das Büro oder ein gossip-reiches Mittagessen gestylt haben.

Die besten "Selling Sunset"-Outfits von Chelsea Lazkani

Chelseas Pussy Purse

Ein absolut legendärer Moment: Chelsea Lazkani und die Golden Pussy Bag von Stef Van Looversen. Die Designertasche aus Blattgold und vergoldetem Metall war das Zentrum der Aufmerksamkeit im Oppenheim Office, denn auf der kleinen rechteckigen Bag ist eine goldene Vagina in 3D abgebildet. Mehr Statement-Accessoire geht nicht. Um das Taschenkunstwerk zu ergänzen, wählte Chelsea ein weißes Porzellankorsett von Nicole Moan, einen weißen Maxirock und goldenen Schmuck von Rebekah Kosonen Bide.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Chelseas Trenchcoat

Chelsea Lazkani kam zwar erst in der fünften Staffel in das "Selling Sunset"-Team, aber sie hat die Spielregeln sofort verstanden und uns von Anfang an reichlich Drama und lässige Outfits zu servieren. Einer ihrer tollsten Looks war wohl der Louis-Vuitton-Trenchcoat, den sie einfach zum Minikleid umfunktionierte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Chelseas Pretty in Pink Moment

Trenchcoat, die Zweite: Chelsea startete in die aktuelle Staffel in einem kaugummipinken Exemplar von Kwaidan Editions. Ein echter Statement-Look gleich zu Beginn einer neuen Runde des Agenturdramas.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: So stylish ist der Trenchcoat-Look

Die Barbie-Styles von Emma Hernan in "Selling Sunset"

Emmas Barbie-Zweiteiler

Die Outfits von Emma Hernan in "Selling Sunset" sind ein wahrgewordener Traum für eingefleischte Barbiecore-Fans. Sie trägt dabei das knallige Pink mit Leichtigkeit und schafft es irgendwie, die kräftige, verspielte Farbe edel aussehen zu lassen. Mit ihrem Hosenanzug in Bubblegum-Rosa liegt sie aktuell voll im Trend!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Emmas Green Glam

Emma zeigte gleich in der zweiten Folge der neuen 6. Staffel Haut in einem knappen Zweiteiler in der Trendfarbe Grün, auf die auch "taff"-Moderatorin Rebecca Mir in ihrem limettengrünen Kleid in der 6. Folge von GNTM setzte, und kombinierte dazu eine Jodie-Handtasche von Bottega Veneta. Wir sehen die Maklerin sonst nur selten in einer anderen Farbe als Rosa oder Pink - diesen frischen Look lieben wir daher umso mehr an ihr.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Emmas Perlenkleid

Super süß und super sexy. Rosarote Looks können absolut beides sein und Emma Hernan ist die Meisterin des Balance-Akts zwischen verspielt und gewagt. Ein Paradebeispiel dafür: Ihr perlenverziertes, langärmeliges Netzkleid von Beach Bunny. Wer den Look etwas legerer nachstylen möchte, der kann das Kleid auch in der kürzeren Version als Top shoppen und zu Jeans kombinieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die knalligsten Hosenanzüge von Mary Bonnet (Fitzgerald)

Marys Sunny Style

Das Einzige, was Mary Bonnet, ehemals Fitzgerald, mehr liebt als bunte Farben, sind Blazer in bunten Farben. Ihre Outfits bestehen in der Regel aus einem knalligen, einfarbigen Blazer-Set, das sie mit Pumps und einer Statement-Halskette kombiniert. Eine Outfitformel, die wir uns klauen werden. Vor allem ihren zitronengelben Hosenanzug mit Blazer und Schlaghose von Z CRAVE wollen wir diesen Sommer fürs Office nachstylen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Marys Crop Top Look

Ausnahmsweise ohne Blazer, dafür aber kein bisschen weniger schick, zeigte sich Mary im Crop-Top-Style. Das babyblaue kurze Top mit Reißverschluss von Balmain kombinierte sie nämlich besonders stilvoll mit einer weit geschnittenen weißen Hose mit XL-Gürtel von Sugarlips. Das Highlight des Outfits: Die herrlich dramatische Sonnenbrille mit Nieten von Louis Vuitton.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Marys kunstvoller Hosenanzug

In dem weißen Print-Hosenanzug von Z CRAVE mit abstraktem grafischen Aufdruck ist Mary voll im Makler-Look. Dazu kombiniert sie noch ein limettengrünes Crop-Top von Showpo. Aber der absolute Eyecatcher des Looks ist das Schmuck-Set von Vivienne Westwood, bestehend aus Kristall-Ohrringen und der dazu passenden Halskette.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Luxus-Looks von Heather Rae El Moussa in "Selling Sunset"

Heathers Ton-in-Ton-Styles

Einer ihrer selbst ernannten Lieblingslooks, den Heather beim Dreh von "Selling Sunset" anhatte: ein cremefarbener Blazer mit Cut-outs in Kombi mit der passenden Shorts und einer nietenbesetzten, schwarzen Tasche von Valentino.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heathers Babybauch-Look

Spätestens seit Rihannas erster Schwangerschaft wissen wir: Schwanger kann so sexy sein. Und auch bei der Met Gala hat sie ihren Babybump wieder glamourös und sinnlich inszeniert. Das sieht Heather ganz genau so. Sie gibt auch in der neuen Staffel, samt Schwangerschaft noch volles Glam-Gas. Einer unserer liebsten Looks: Ein Batikkleid, dass ihren Babybauch wundervoll in Szene setzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heathers Bauchfrei-Style

Free the Baby Belly, lautet das Motto von Heather Rae El Moussa. Im schwarzen, angesagten Top im Anzugsjacken-Style und einer dazu passenden leicht ausgestellten Hose zeigt sie stolz ihren Babybauch. Für die Extraportion Glam kombiniert die Luxusmaklerin dazu Diamant-Kreuz-Ohrringe.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die dramatischsten Styles von Chrishell Stause

Chrishells dreamy Dekolleté

Chrishell macht in der 6. Staffel da weiter, wo sie aufgehört hat und trägt in Folge 3 ein gewohnt gewagtes Outfit. Das tief ausgeschnittene rosa Kleid, das sie für eine Hausbesichtigung zusammen mit Chelsea und Emma wählte, ist jetzt schon einer unserer liebsten Chrishell-Looks.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Chrishells Comeback-Look

Als der "Selling Sunset"-Star in der 6. Staffel nach ihrer Pause ins Büro zurückkehrt, trägt sie einen roten Ivy-Park-Poweranzug. Sie erklärte in einem Interview selbst, dass sie den Style bewusst gewählt hatte, um sich in diesem Moment des Comebacks möglichst selbstbewusst, sexy und stark zu fühlen. Und wie könnte das besser funktionieren als in einem leuchtend roten, engen Einteiler von Beyoncé herself.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Chrishells Pink-Lady-Style

Auch Chrishell Stause kann ihre innere Barbie channeln. Das beweist die Erfolgsmaklerin in einem pinken Alexander McQueen Flare Mini Dress, mit weit ausgestellten Rock. 50er-Jahre-Chic trifft Barbiecore-Trend und wir lieben es. Dazu trug sie noch eine Crossbody Bag von Kurt Geiger mit Glitzer-Schleife, um den verträumten Look zu vervollständigen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Selfmade Glam im Reality TV

Mondäne Anwesen und glamouröse Villen gehören zu "Selling Sunset" genauso wie die Luxus-Looks und Runway Styles der Agent:innen. Wir schalten schließlich ein, um uns in eine Welt voller Glitzer, Glamour, Luxus und eben Sunset entführen zu lassen. Nun nutzte Chelsea die Staffelpremiere am 19. Mai für ein Statement-Video auf TikTok.

"Wir haben kein Budget für unsere Garderobe oder Glamour", erklärte sie. "Das ist ganz normal im Reality-TV. Man kommt, wie man will. Bei Selling Sunset tauchen wir definitiv für euch auf. Wir sind Glam-Girls. Wir lieben Mode, also lassen wir uns für die Dreharbeiten aufhübschen, und das zum größten Teil aus unseren Taschen."

Die kostspieligen Looks und Glam-Styles, angefangen von den Haaren und Nägeln, bis hin zu den Outfits, die wir in der Reality-TV-Serie sehen, sind also von den Darstellern selbst bezahlt.

Chelsea fügte in ihrem Video noch hinzu: "Keiner bezahlt für unseren Glam. Niemand bezahlt für unsere Outfits. Einige der Mädchen haben Stylisten. Ich selbst habe keinen. Ich kleide und style mich selbst. Wenn ich also verrückt aussehe, dann ist das meine Schuld und nur meine Schuld. In der realen Welt würde ich mir aber wahrscheinlich einfach einen Kapuzenpulli überwerfen und im Haus chillen."