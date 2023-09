Sexy Leoparden-Zweiteiler: So könnt ihr den Trend-Look von Heidi Klum günstig und schnell nachstylen

Ein echter Hingucker: Auf Instagram zeigt GNTM-Chefin Heidi Klum, wie Leomuster urlaubstauglich und sexy zugleich ist. Ganz verliebt und glücklich fährt sie mit Ehemann Tom Kaulitz durch die Straßen der italienischen Insel Capri und trägt dabei einen knappen Zweiteiler, der total im Trend liegt. Wie wir den Style kopieren können? Ganz einfach...

Heidi Klum: So trägt sie Animal-Print

Im Urlaub in Capri zeigt sich Heidi Klum ganz verliebt mit Ehemann Tom Kaulitz im angesagten Leopard-Zweiteiler. Sie trägt eine Kombination aus einem Triangel Bikinioberteil und einer Palazzohose mit coolen Cut-Outs und goldenen Akzenten. Bei dem Look sind in puncto Accessoire keine Grenzen gesetzt. Weiteres Highlight setzt sie mit goldenen XXL-Ketten und ihrem geliebten natürlichen Make-up.

Noch mehr Animal Print auf Shein, Zalando & Co.

In diesem Sommer sind die tierischen Looks wieder voll im Trend. Egal ob Kleider, Overalls oder Bikinis - der Leopardenmuster finden wir überall. Und das coole dabei: Dafür muss man nicht viel Geld ausgeben, denn für jede Preisklasse ist dank Fast-Fashion-Shops wie Shein, H&M, Zalando oder Zara das passende Leo-Set dabei.

Wer nicht unbedingt ganz so viel Haut zeigen will, kann statt Heidis knappes Bralette-Oberteil auch ein Leo-T-Shirt kombinieren. Und natürlich geht das ganze auch mit Rock statt Hose. Hier sind keine Stylinggrenzen gesetzt. Wichtig ist nur, wenn man Heidi Klums Lieblingsmuster (sie trug den All-Over-Leo-Look bereits bei der 18. Staffel von GNTM) wirklich von Kopf bis Fuß styled.