Sheabutter als Beauty-Wunder: Dieses DIY-Rezept zaubert streichelzarte Haut

Sie spendet Feuchtigkeit, wirkt beruhigend und macht alles geschmeidiger: Sheabutter! Das Beauty-Naturtalent steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe, die von Kopf bis Fuß verwöhnen. Wie Sheabutter gewonnen wird, was sie alles kann und warum sie in eurer Beauty-Routine nicht fehlen darf, erfahrt ihr jetzt.

Anzeige

Was ist Sheabutter und wie wird sie gewonnen?

Die Sheabutter, oder auch Karitébutter, wird aus den ca. 4 Zentimeter großen Früchten des Sheanussbaums gewonnen. Dieser wird auch Karitébaum genannt und ist in den Savannen der Sudanzone zwischen Senegal und Uganda in Afrika beheimatet - in dem sogenannten "Shea-Gürtel". Diese besonderen Bäume werden bis zu 20 Meter hoch und an ihnen wachsen Beeren in traubenartigen Formationen. In den Beeren sind die Samen - also die Sheanüsse - enthalten, aus denen die Sheabutter gewonnen wird. Und das ist ein wirklich aufwendiger Prozess: Die fetthaltigen Kerne werden zerstampft und dabei wird immer wieder heißes Wasser dazugeben. Der Brei wird über Stunden lang geknetet, bis das Fett der Nüsse sich langsam auf der Oberfläche ansammelt. Das Fett wird anschließend abgeschöpft, ist es abgekühlt, haben wir unsere geliebte Sheabutter in unraffinierter Form. In diesem Naturzustand ist die Butter hellgelb und hat einen angenehm erdigen und schokoladigen Duft. "Sheabutter unraffiniert" bedeutet, dass das Produkt schonend durch eine traditionelle Herstellungsart gewonnen wurde. Bei einem "raffinierten" Produkt handelt es sich um eine maschinelle Herstellungsart, bei der eventuell Lösungsmittel verwendet wurden.

Sheabutter wird aus den Früchten des Karitébaums gewonnen - wo der Sheanussbaum wächst und wie die wertvolle Karitébutter gewonnen wird, erfahrt ihr hier. © KSKImaging

Anzeige

Anzeige

Welche Inhaltsstoffe hat Sheabutter?

Sheabutter enthält zahlreiche Inhaltsstoffe, die den pflegenden Effekt des Naturprodukts ausmachen.

Allantoin ist ein Abbauprodukt der Harnsäure mit entzündungshemmenden und wundheilenden Eigenschaften. Es regeneriert die Hautzellen und mildert Hautirritationen und Wunden.

Vitamin E kann der Körper nicht selber herstellen. Das Antioxidant transportiert schädliche Stoffe aus dem Körper und verlangsamt den Alterungsprozess der Zellen.

Beta-Carotin ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der das Zellwachstum kontrolliert und als Radikalfänger agiert.

Omega-3-Fettsäuren besitzen entzündungshemmende Eigenschaften und regulieren den Hormonhaushalt.

Stearinsäure spendet der Haut Feuchtigkeit.

Ölsäure ist sehr vitaminreich und ermöglicht es anderen Inhaltsstoffen, leichter in die Hautbarriere vorzudringen.

Linolsäure besitzt hautberuhigende Eigenschaften und verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut.

Auch interessant: Milchsäure als sanftes Pflege-Wunder für strahlende Haut. Erfahre hier mehr dazu. Außerdem findest du hier wichtige Informationen über chemische Haarglättung und weshalb sie so schädlich sein kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie wird Sheabutter genutzt?

Mit Sheabutter ist einfach alles in Butter! Ob Körper, Haare, Nägel oder Gesicht, es gibt kaum etwas, das dieser Allrounder nicht schafft. Sheabutter ist frei von Nebenwirkungen und perfekt für die Pflege des ganzen Körpers geeignet.

Anzeige

Sheabutter für den Körper

Sheabutter hat einen hohen Anteil an unverseifbaren Bestandteilen, das heißt, dass die Moleküle bei Kontakt mit Wasser nicht gelöst werden, und das ist für eure Haut sehr gut! Als Körperbutter, Lotion oder Duschgel pflegt, schützt und beruhigt Karitébutter rissige, raue sowie gereizte und besonders trockene Stellen. Außerdem macht Sheabutter die Haut besonders geschmeidig und elastisch durch die enthaltenen Fettsäuren, Vitamine und die rückfettende Eigenschaft - so kann sie auch bei Dehnungsstreifen helfen. Die Füße und Ellenbogen fühlen sich an wie Schmirgelpapier? Auch hier kann Sheabutter wahre Beauty-Wunder vollbringen und die rauen Partien wieder geschmeidig weich pflegen.

Eine pflegende und schützende Wirkung – wie ihr die hautfreundliche Sheabutter in eure Körperpflege-Routine integrieren könnt, verraten wir euch im Beauty-Artikel. © FreshSplash

Gesichtspflege mit Sheabutter

Dieser Beauty-Booster ist nicht nur eine Wohltat für unseren Körper, Sheabutter ist auch für unser Gesicht eine echte Pflege-Bereicherung! Sie ist reich an Vitamin A und E, Linolsäure, Omega-3-Fettsäuren und Betacarotin. Diese Power-Kombi spendet der Haut intensiv Feuchtigkeit und glättet Trockenheitsfältchen, wirkt entzündungshemmend und minimiert Unreinheiten und hat einen Anti-Aging-Effekt. Der natürliche Schönmacher verwandelt auch spröde Lippen in einen zarten Kussmund! Auch bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis kann das natürliche Pflanzenfett helfen und Juckreiz reduzieren und gereizte Haut beruhigen. Aber das Beste an Sheabutter ist, dass du dir deine ganz eigene DIY-Sheabutter-Pflege zusammenmixen könnt - ganz individuell für euren Hauttypen.

Anzeige

Geschmeidige Nägel dank Sheabutter

Besonders häufig sind Hand- und Nagelpflegeprodukte mit der wertvollen afrikanischen Butter angereichert. Durch ihre feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bewahrt sie die Haut vorm Austrocknen und pflegt sie ganz weich. Beauty-Tipp am Rande: Um eine rissige Nagelhaut und trockene Nägel zu vermeiden, kannst du pure unraffinierte Sheabutter vor dem Schlafengehen auf den Nagel und die umliegende Haut einmassieren.

Die Karitébutter kann auch zur Hand- und Nagelpflege verwendet werden - ihre reichhaltigen Nährstoffe fördern das Wachstum der Nägel und spenden euren Händen Feuchtigkeit. © Aja Koska

So wirkt Sheabutter in den Haaren

Trockenes, sprödes und zu Spliss neigendes Haar profitiert enorm von den positiven Eigenschaften der Sheabutter. Shampoos, Conditioner und Haarmasken mit Sheabutter sorgen dafür, dass das Haar wieder mit Feuchtigkeit versorgt wird, einen wunderbaren Glanz bekommt und schön weich und geschmeidig fällt. Du willst noch mehr glänzende Aussichten? Dann verreibe einfach einen Esslöffel unraffinierte Sheabutter in den Händen und massiere sie in deine Spitzen ein (nur in die Spitzen!). Mindestens 30 Minuten oder über Nacht einwirken lasse und mit ausreichend warmem Wasser ausspülen. Das Ergebnis: hair-lich weich!

Eine natürliche Intensivkur für die Haare? Mit der Sheabutter lässt sich in nur wenigen Handgriffen eine DIY-Haarkur zaubern! Wir geben dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. © Cavan Images

Anzeige

Sheabutter als Badezusatz

Sheabutter als Badezusatz ist ein richtiger Pflege-Booster und überholt Cremes und Lotionen auf der Beauty-Rennstrecke. Das warme Badewasser öffnet die Poren und die Inhaltsstoffe der Sheabutter können besonders gut einziehen und die Haut pflegen - als würde man in Karitébutter baden. Nach dem Bad solltest du deine Haut aber nicht mit dem Handtuch trocken rubbeln, es ist besser und hautfreundlicher, wenn du dich mit dem Handtuch sanft abtupfst.

Sheabutter zum Kochen

(Shea-)Butter macht alles besser - auch beim Kochen. Sie wird meistens, wie herkömmliche Butter verwendet und verleiht durch ihren süßlich-nussigen Geschmack jedem Gericht einen einzigartigen Touch. Zu indischen oder orientalischen Gerichten schmeckt sie besonders gut.

Hausmittel Sheabutter - vielseitiges Multitalent

In Afrika, dem Heimatland der Sheabutter, wird schon lange von der Kraft des Naturprodukts profitiert. Dort wird die Karitébutter als Allrounder genutzt und nicht nur als Schönmacher verwendet, zum Beispiel bei der Behandlung, Wundheilung und Schmerzlinderung von Narben. Sie findet außerdem Verwendung in Salben gegen Insektenstiche, Juckreiz und Entzündungen. Auch bei kleinen Verbrennungen ist sie neben Aloe vera ein bewährtes Mittel, um Sonnenbrand zu lindern. Gelenk- oder Muskelschmerzen? Sheabutter kann auch als Massageöl genutzt werden, welches effizient bei kleineren Entzündungen hilft.

DIY-Körpercreme mit Sheabutter

Warum kaufen, wenn man sich seinen Beauty-Hero selbst zusammenmixen kann? Wie wär's mit einer DIY-Körpercreme mit Sheabutter? Wir haben da ein tolles Rezept für dich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Zutaten und Anleitung für selbstgemacht Shea-Körpercreme

Sheabutter, unraffiniert (möglichst Bio)

Pflanzenöl eurer Wahl (z.B. Mandel-, Jojoba-, Argan- oder Kokosöl . Wichtig: Die Sheabutter und das Öl müssen in einem 1:1 Verhältnis zueinander stehen)

ätherisches Öl (optional)

Jetzt kann's losgehen:

Sheabutter und Pflanzenöl in ein Wasserbad geben und Butter schmelzen lassen, anschließend die Flüssigkeiten gut verrühren. Bevor die Creme erkaltet, kann man nach Belieben ein ätherisches Öl hinzufügen. Verwende ein wiederverschließbares Gefäß, welches du vorher desinfiziert bzw. sterilisiert hast, damit die Creme nicht kippt, und fülle die Flüssigkeit hinein. Lass das Gemisch abkühlen und dann bist du auch schon ready to bodycare.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Unraffinierte Sheabutter vs. raffinierte Sheabutter

Sheabutter unraffiniert

Unraffinierte oder naturbelassene Sheabutter ist - ähnlich wie Kokosöl und Olivenöl - reich an natürlich enthaltenen Vitaminen und Fettsäuren. Sie hat einen leicht nussigen bis öligen, gelegentlich auch schokoladigen Eigengeruch. Ihre Farbe ist gelblich-weiß, manchmal hat sie auch einen leichten Grünstich. Unraffinierte Sheabutter wird meist als natives Bio-Produkt verkauft. Sie enthält einen hohen Anteil an Fetten, die sich nicht in Wasser lösen. Je höher dieser Anteil ist, desto besser dringt die Creme in die Hornschicht der Haut ein. Unraffinierte Sheabutter wird auch zum Kochen und Braten verwendet und ist Bestandteil vieler traditioneller afrikanischer Gerichte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Raffinierte Sheabutter

Raffinierte Sheabutter wird bei 150 Grad Celsius einem Reinigungsprozess unterzogen. Dabei verliert sie ihren außergewöhnlichen Geruch und die gelbliche Farbe, was für bestimmte Verwendungszwecke von Vorteil ist. Raffinierte Sheabutter ist reinweiß und geruchslos oder mit Duftstoffen versetzt, allerdings verschwinden mit den besonderen Eigenarten auch einige der wertvollen Inhaltsstoffe. So ist beispielsweise Beta-Carotin nur in unraffinierter Sheabutter enthalten, es sorgt dafür, dass die Butter schnell einzieht. Der Vorteil von raffinierter Sheabutter ist, dass sie meist günstiger und länger haltbar ist - ganz schön raffiniert.

FAQ: 6 wichtige Fragen rund um Sheabutter

Hier nochmal ein Überblick über die häufigsten Fragen rund um den Beauty-Helfer Sheabutter: