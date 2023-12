Shoppen in Berlin: Wir verraten unsere 5 Lieblings-Läden für coole Vintage-Mode

Berlin Baby! Hier kreiert jeder seinen individuellen Look und mixt und matcht Millenial-Mode mit Grunge-Elementen und dem ein oder anderen It-Piece aus der aktuellen Herbstmode. Wir haben dir 5 coole Fashion-Spots in der Hauptstadt herausgesucht, in denen du dein nächstes Lieblingsteil finden wirst.

Anzeige

1. Immer wieder neu verlieben bei "Repeater"

In diesem Secondhand-Shop in der Pannierstr 45 findest du trendige Retro- und Vintagemode, die einfach niemals ihren Charme verliert. Verliebe dich in bunte Sweater, lässige Bomberjacken und verspielte Dufflecoats. Mäntel, Hemden, Schuhe - hier suchen zahlreiche Schätze nach einem neuen Zuhause.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

2. Bei "Vintage Revival" alten Schätzen neues Leben einhauchen

Unser nächster Lieblingsspot für Secondhand-Mode ist definitiv "Vintage Revival". In der Schönhauser Allee 127 findest du einzigartige Mode und ausgefallene Accessoires zum kleinen Preis von Designer:innen und Normalos. Hier warten handverlesene It-Pieces aus der ganzen Welt und grandiose Mode-Fundstücke der vergangenen Jahrzehnte auf dich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Im Clip: Trend Secondhand-Mode

3. Einzigartige Accessoires bei "Garments Vintage" entdecken

Eine riesige Auswahl an Schmuck und weiteren Accessoires wartet bei "Garments Vintage" auf dich. Der kleine Store in der Linienstraße 204 lässt das Herz aller Vintage-Fans höher schlagen. Die hochwertigen Stücke verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas. Überzeug dich selbst!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

4. Echte Schätze bei "MANKii Vintage" shoppen

In dieser Schatzkammer voller Vintage-Highlights wirst du garantiert fündig! Der Berliner Store setzt auf hochwertige Qualität und bietet besondere Einzelstücke. Egal ob Lederjacke oder Designerbag: In der Gormannstraße kannst du echte Lieblingsteile finden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

5. Vintage-Mode und vegane Kuchen bei "Sing Blackbird" genießen

Während man bei "Sing Blackbird" durch einzigartige Vintagestücke stöbert, kann man sich gleichzeitig himmlischen Kaffee und veganen Kuchen schmecken lassen. Die Preise sind super fair und laden dazu ein, auch mal das ein oder andere extravagante Teil mehr mit nach Hause zu nehmen.