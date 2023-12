Shoppen in Hamburg: Das sind unsere 7 Lieblings-Stores und Boutiquen

Lust auf einen Tapetenwechsel? Dann pack’ deine Koffer und ab nach Hamburg - aber lass noch ein wenig Platz. Denn neben Elbphilharmonie, Reeperbahn und Jungfernstieg warten hier auch jede Menge cooler Boutiquen auf dich. Wir verraten dir unsere Shopping-Favoriten!

Egal, ob du Hamburg dein Zuhause nennst oder gerade den nächsten Städtetrip dorthin planst: Die Metropole an Alster und Elbe hat viel zu bieten. Abgesehen von kulinarischen Highlights und eindrucksvoller Architektur, kommen hier auch Fashion-Fans auf ihre Kosten. Von Vintage bis Luxus - aus diesen Läden kommst du garantiert nicht mit leeren Händen raus.

Für Schmuck-Liebhaberinnen: Fräulein Wunder

Im Herzen von Hamburgs lässigem Schanzenviertel, unweit der coolsten Bars der Stadt und gemütlichen Cafés, befindet sich der Flagship-Store von Fräulein Wunder. Und der Name ist Programm: Seit 2008 bezaubert die kleine Boutique mit selbst designten Liebhaber-Stücken zu fairen und bezahlbaren Preisen. Von Echtschmuck bis Modeschmuck, von Gold bis Acetat – hier ist für jeden etwas dabei. Mittlerweile findest du neben funkelnden Must-haves auch noch schöne Scandi-Styles.

Gute-Laune-Garantie: Hello Love Hamburg

Im Jahr 2016 sind aus den Freundinnen Rike und Anni auch Geschäftspartnerinnen geworden. Die beiden haben sich den Traum vom eigenen Concept-Store erfüllt und bezeichnen sich als "Designer of happy things". Denn neben einer handverlesenen Produktauswahl an Mode, Accessoires und Living-Highlights, entwerfen die Zwei auch eine eigene Kollektion. Eins haben die meisten Pieces gemeinsam: Sie stammen von echten Girl-Power-Labels.

Luxus-Lieblinge: Anita Hass

Wer durch den wunderschönen Hamburger Stadtteil Eppendorf schlendert, findet neben hübschen Cafés auch den einen oder anderen Fashion-Store. Anita Hass gehört zu den beliebtesten Traditions-Boutiquen und freut sich seit der Gründung 1970 über eine große Fan-Gemeinde - inklusive prominenter Kund:innen wie Caro Daur. Zum hochpreisigen Sortiment gehören vor allem Designer-Labels wie Nili Lotan, Isabel Marant, Celine, Proenza Schouler oder Autry.

Highlight-Pieces: SU Store

Wer auf der Suche nach besonderen Geschenkideen ist oder It-Pieces, die nicht in jedem Kleiderschrank hängen, ist bei SU genau richtig. Seit über 20 Jahren und mit mittlerweile drei Filialen hat sich der Concept-Store einen Namen gemacht und ist in ganz Hamburg bekannt. Ob trendy Strickkleider, vegane Seifen oder Socken mit witzigen Prints - hier wird garantiert jede:r fündig!

Liebe zum Detail: Frau Hansen

Ein weiterer Concept-Store, der einen Abstecher verdient. Bei Frau Hansen treffen Interieur-Schätze wie Vasen, Keramik oder Teppiche auf Fashion-Must-haves und kulinarische Highlights. Vor allem der Franzbrötchenlikör eignet sich perfekt als Mitbringsel vom Städtetrip oder um ihn direkt mit Freundinnen zu verköstigen.

Preloved-Schätze: Vintage Revivals

Auch wenn es in Deutschland insgesamt 12 Filialen gibt, lohnt sich ein Besuch im Hamburger Store. Das großzügige und offene Ladenkonzept hat wenig mit den oft eher engen und etwas miefigen Secondhand-Shops zu tun. Der stylishe Loft-Charakter lädt ebenso zum Bummeln ein, wie die liebevoll inszenierten Trend-Looks.

Französischer Charme: Inlove Hamburg

Das Gründer-Paar von Inlove Hamburg entwirft bezahlbare Kollektionen, die dich perfekt durch den Alltag begleiten. In Frankreich und Italien lassen die beiden in kleinen Manufakturen produzieren und können so EU Arbeits- und Umweltstandards im Blick behalten. Vor allem die Boutique in Ottensen mit ihren 4,5 Meter hohen Decken und den Designelementen mit Industrial- und Mid-Century-Möbeln ist einen Besuch wert.