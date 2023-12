Städtetrip München: Die schönsten Läden für Fashion, Beauty und zauberhafte Mitbringsel

München hat mehr zu bieten als gutes Bier und das Oktoberfest. Viel mehr! Du planst einen Wochenendtrip an die Isar? Dann kannst du dich auf tolle Sightseeing-Touren, Schlemmen in der vielseitigen Restaurantszene und jede Menge coole Shops freuen.

Auch abseits der funkelnden Luxuswelt der Maximilianstraße gibt es für Shopping-Fans in München nämlich einiges zu entdecken. Wir haben ganz München nach Secondhand-Läden, Concept-Stores und stylischen Geschäften gescannt, in denen du Fashion und Beauty, aber auch jede Menge hübscher Kleinigkeiten und Geschenkideen entdecken kannst.

Vintage Revival - für coole Retro-Trends

Den Contemporary Secondhand Store gibt es insgesamt 14-mal in ganz Deutschland und on top auch online. Bei Vintage Revivals in der Schützenstraße 7 findest du auf einer großzügig gestalteten und gut sortierten Fläche Mode aus den 60er-Jahren bis hin zu angesagten Y2K-Styles. Ob günstige Retro-Teile oder echte Designerstücke - alles ist gut erhalten und es ist für jedes Budget etwas dabei.

Vintage Fabrik - shoppen in relaxter Atmosphäre

Die Vintage Fabrik in der Sendlingerstraße 24 - und damit mitten in der Münchner Innenstadt - bildet die entspannte Alternative zu den großen Kaufhäusern und Fast-Fashion-Läden der Einkaufsmeile. Wer also weniger Lust auf H&M und Co. und dafür mehr Lust auf Thrifting hat, der sollte dieser Fashion-Schatztruhe unbedingt einen Besuch abstatten.

Exit Store - Vintage & aktuelle Styles

Second- und Firsthand-Mode werden seit 2019 in der Pestalozzistraße 28 wunderschön kuratiert. Hier gibt’s vor allem richtig coole Retro-Teile, aber auch kleine Deko-Objekte, Schmuck und ausgefallene Accessoires. Wer also auf der Suche nach einem schönen Geschenk oder Eyecatcher-Piece ist, kann sich hier treiben und inspirieren lassen.

Fräulein Spitzbarth - Geheimtipp für Trachten

Fräulein Spitzbarth in der Schellingstraße 73 ist als Secondhand Store ausschließlich für Männer gestartet. Inzwischen findet man dort aber Frauenmode und vor allem echt großartige Vintage-Fundstücke. In den Wochen vor dem Oktoberfest wird der Laden zu der Adresse für Trachtenmode aus zweiter Hand. Wer auf der Suche nach einem einzigartigen, authentischen Outfit für die Wiesn ist, wird hier garantiert fündig.

Capricorn Store - außergewöhnliche Auswahl

Ein Store, nicht von dieser Welt. Im kosmisch schönen Capricorn Store in der Reichenbachstraße 30 gibt es Fashion, Beauty, Schmuck und Deko zu entdecken. Hier kann man herrlich, lange und ausgiebig stöbern. Zwischen den vielen liebevoll ausgesuchten Schmuckstücken entdeckt man immer wieder neue Besonderheiten. Wer das Ganze lieber von zu Hause aus entdecken will, kann sich durch den gleichnamigen Onlineshop scrollen und per Klick shoppen.

Macy - Couture-Schnäppchen

Hochwertige Designer-Mode für jeden Geschmack gibt es bei Macy am Johannisplatz 20 zu holen. Hier schlagen Fashion-Herzen höher, wenn man Originale von Versace und Bottega Veneta entdeckt. Was die Münchner Schickeria an High Fashion aussortiert, landet hier und wird schließlich zu fairen Preisen an dich und mich für ein neues Leben weiterverkauft.

Gabin - elegante Looks entdecken

Auf der Suche nach einem Outfit für einen speziellen Anlass? Dann auf zu Gabin in die Georgenstraße 46. In diesem gut sortierten Vintage-Shop kann man seine Leidenschaft für Designer-Mode ausleben - oder entdecken. Hier shoppen wir hochwertige und top erhaltene Teile von Prada und Co. Angefangen vom eleganten Wintermantel, über schicke Roben bis hin zu Schuhen und Taschen renommierter Modehäuser.

heißeliebe - bunte Vielfalt

Der Name ist Programm. Wer den Laden in der Reichenbachstraße 41 betritt, wird sich schockverlieben in die vielen hübschen Teile, die es zu entdecken gibt. Ein neues Outfit, ein Weihnachtsgeschenk, Ohrringe oder Dekoration für die neue Wohnung, hier wird man für jeden Shopping-Anlass fündig. Sogar ausgewählte Kosmetik und tolle Parfums für Beauty-Fans stehen bereit und warten darauf, entdeckt zu werden.

Sois Blessed -

Tagesbar trifft Gärtnerei trifft Boutique trifft Galerie - das Sois Blessed in der Prannerstraße 10 ist eine kreative Oase. Wenn du hier nicht gerade zum Shoppen von Mode, Blumen oder Interieur vorbeischaust, dann kannst du hier auch für Kaffee und Drinks eine Pause einlegen. Nach einer kleinen Stärkung hast du dann wieder genügend Power, um dich nach neuen Looks oder Zimmerpflanzen umzusehen.

Bazaar Nior - Preysingstraße 39

Für Mamas, aber auch coole Tanten und große Schwestern, gibt es im Bazaar Noir in der Preysingstraße 39 alles, was das Herz begehrt. Schicke Outfits, Haar-Accessoires, Schmuck und ausgewählte Beauty-Produkte, aber eben auch Schokolade und Wein. Für die dazugehörigen Kids findet man ebenso coole Looks, spannende Spielsachen und extra süße Kinderzimmer-Einrichtung.

Twenty3 Designer Store - Mode & Interior

Wer modernen Minimalismus mag, wird diesen Concept-Store in der Thierschstraße 33 lieben. Wer Lust auf stöbern hat und an einem einzigen Ort Einrichtungsgegenstände, Möbel, Accessoires und Kleidung shoppen möchte, der ist hier an der richtigen Adresse.

Weißglut Concept Store - hübsche Kleinigkeiten

Es wird mal wieder Zeit sich selbst, dem eigenen Zuhause oder den liebsten etwas Schönes zu gönnen? Auf zu Weißglut in die Hackerstraße 1. Der Shop ist in München vor allem für seinen stylishen Wohnaccessoires und die schöne Keramik bekannt. Aber man findet hier auch tolle Mode und coole Accessoires.

Miin Cosmetics - Korean Beauty für alle

Skincare-Junkies sollten unbedingt einen Abstecher bei Miin Cosmetics in der Schrammerstraße 3 einplanen. "Miin" heißt "schöner Mensch" auf Koreanisch und dahinter verbirgt sich ein Shop für koreanische Hautpflege mitten in München. Wer noch an seiner 9-Step-Pflegeroutine feilt, bekommt hier alles, was man dafür braucht - inklusive hervorragender Beratung. Auch Skincare-Anfänger:innen, Allergiker:innen und sensible Hauttypen sind hier in besten Händen.

Organic Luxury - grüne Beauty-Highlights

Wer bis heute immer noch dachte, Naturkosmetik wäre wenig ästhetisch und noch weniger wirkungsvoll, der geht bitte auf schnellstem Wege zu Organic Luxury in die Residenzstraße 23. Die Boutique für hochwertige Naturkosmetik aus aller Welt beweist, wie luxuriös und schön, aber vor allem wie effektiv zertifizierte natürliche Beauty-Produkte sein können. Egal ob du auf der Suche nach Make-up oder Pflege bist, bei Organic Luxury findest du jede Menge grüne Goodies für dein Badezimmer - alles aus natürlichen Inhaltsstoffen.

Lvate Munich - Wellness-Oase

Am Lenbachplatz in der Ottostraße 1 verbirgt sich seit 2022 ein neuer Beauty-Hotspot. Im super schicken Lvate-Studio werden zwar in erster Linie kosmetische Behandlungen angeboten, da der neue Schönheitssalon aber ein holistisches Konzept verfolgt, lohnt es sich auch zur Beauty-Beratung und Skincare-Shopping vorbeizuschauen.

NKM Naturkosmetik München - nachhaltige Pflege

Einen Katzensprung vom Viktualienmarkt entfernt und damit perfekt für einen Abstecher nach dem Kaffee am Samstag liegt das Atelier von NKM in der Müllerstraße 10. Die Marke steht für natürliche, regionale Wirkstoffe in innovativen Formeln. Im Shop des Labels kann man sich beraten lassen, nach Herzenslust shoppen, aber eben auch die leeren Fläschchen wieder zurückbringen, damit sie gereinigt und wiederverwendet werden können.