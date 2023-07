Sneaker-Trend: Diese 10 stylischen Schuhe sind im Sommer 2023 angesagt

So wie Jeansjacken, Hosenanzüge oder weiße Blusen gehören auch Sneaker seit Jahren zu den absoluten Must-haves. Kein Wunder: Sneaker sind bequem, lassen sich vielseitig kombinieren und jedes Jahr kommen neue angesagte Trendmodelle auf dem Markt. Wir haben die Top 10 der schönsten Sneaker-Trends 2023 für euch zusammengestellt und geben Tipps zum Styling.

Sneaker-Trend #1: weißer Sneaker - der Klassiker

Schon in den vergangenen Jahren gehörten cleane, weiße Sneaker zu den absoluten Must-haves - auch 2023 liegt ihr damit voll im Trend. Der größte Vorteil der weißen It-Sneaker: Ihr könnt sie wirklich zu jedem Outfit tragen! Besonders angesagt sind in diesem Jahr weiße High-Top-Sneaker oder Chunky-Modelle. Außerdem erweitern wir die Farbpalette von reinem Weiß zu Beige, oder sogar beige-weißen Sneaker. Die dezenten zweifarbigen Sneaker sind genauso vielseitig kombinierbar wie einfarbig weiße oder beige Sneaker. Die perfekte Ergänzung für eure Capsule Wardrobe!

Das strahlende Weiß eurer Sneaker ist verblasst? Dann haben wir hier die besten Tipps und Tricks, wie ihr eure Sneaker reinigen könnt.

Im Clip: Darum gehören Sneaker nicht in die Waschmaschine

Sneaker-Trend #2: schwarzer Sneaker

Die pflegeleichte Alternative zu den hellen Turnschuhen sind schwarze Sneaker. Sie lassen sich lässig, sportlich oder elegant zu fast allen Modetrends 2023 kombinieren. Praktisch ist, dass nicht jeder Fleck gleich sichtbar ist, schwarze Sneaker sind deutlich weniger empfindlich als helle Schuhe. Sie sind in vielen verschiedenen Styles und Designs erhältlich, von minimalistischen und schlichten Modellen bis hin zu auffälligen und ausgefallenen Varianten. Besonders angesagt sind im Zuge des aktuellen Grunge-Revivals High-Top-Sneaker aus Baumwolle, etwa die Klassiker von Converse, wie sie schon Rocklegende Kurt Cobain trug.

Sneaker-Trend #3: bunte Sneaker in Knallfarben

Die Trendfarben des Jahres 2023 tragen wir auch gerne an unseren Füßen: bunte Sneaker sieht man diese Saison überall! Rot, Gelb, Grün, Lila oder Pink, am besten alle Farben zusammen. Zu monochromatischen Looks sind die bunten Sneaker ein echter Eyecatcher. Alternativ macht sich eine farbliche Abstimmung auf euer Outfit richtig gut.

Sneaker-Trend #4: Chunky Sneaker mit Plateau-Sohle

Ihr habt noch ein paar Sneaker mit Plateau-Sohle im Schrank stehen? Immer raus damit, die klobigen Chunky Sneaker gehören zu den Frühlingstrends 2023. Warum? Weil sie zum einen super bequem sind, und uns gleichzeitig noch ein paar Zentimeter größer machen! Der derbe Schuh passt zu entspannten Alltags-Looks, sorgt aber auch bei schickeren Outfits für den Coolness-Faktor.

Sneaker-Trend #5: High-Top-Sneaker

Trends kommen und gehen - und kommen wieder zurück! So auch die High-Top-Sneaker, die vor etlichen Jahren schon mal einen Hype erlebt hatten, die letzten Jahre jedoch vom Low-Top-Sneaker verdrängt wurden. Jetzt heißt es wieder knöchelhoch schnüren, so wie bei den klassischen Basketballschuhe à la Michael Jordan. Sie passen am besten zu Jeans, verleihen aber auch Anzügen einen lässigen Touch und bilden zu femininen Kleidern und Röcken einen coolen Stilbruch.

Sneaker-Trend #6: Normcore-Sneaker - unkompliziert und stylisch

Der Modetrend Normcore steht für Unisex-Mode, die nach unaufgeregter Normalität strebt. Weg vom Individiualismus hin zu unauffälligen, androgynen Key-Pieces. Für Sneaker heißt das: hochwertige Turnschuhe in eher dezenten Farben, unauffällig und saisonabhängig. Normcore-Sneaker lassen sich super mit Oversized Blazer und formeller Anzughose kombinieren, aber auch lässiger mit Cargohosen, Frühjahrspullover und Trenchcoat.

Sneaker-Trend #7: Running- und Trail-Sneaker

Es lebe der Sport! Schon im letzten Jahr waren Running-Sneaker von Sportschuhmarken Trend, jetzt geht es Richtung Trail Running und Hiking. Die Sneaker sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern überzeugen auch durch Funktionalität und Performance. Für einen angesagten Stilbruch werden sie bewusst zu femininen Looks gestylt: zu Minirock oder Sommerkleid, kombiniert mit Crop-Top, Oversize-Shirts oder tailliertem Blazer.

Sneaker-Trend #8: Retro-Sneaker

Die Sneaker-Trends 2023 lassen auch die Herzen der Millenials höher schlagen, denn die geliebten Turnschuhe aus der Jugend sind plötzlich wieder absolut im Trend! Ob Wild- oder Glattleder, helle Gummisohlen, karierte Baumwollschuhe oder knöchelhohe Lederboots mit den angesagten 3 Streifen - all diese coolen Y2K-Styles erleben ein Comeback.

Sneaker-Trend #9: nachhaltige Sneaker - für unsere Zukunft

Immer mehr Fashionlabels erweitern ihr Sortiment um nachhaltige Mode. Statt Lederschuhen werden vegane Turnschuhe ins Rennen geschickt, für mehr Nachhaltigkeit wird umweltschonend produziert und auf neuartige Färbetechniken und zertifizierte Stoffe gesetzt. Sustainable Sneaker werden sportlich kombiniert, passen aber auch zum sportlich-eleganten Outfit mit edlem Dress oder Hose.

Sneaker-Trend #10: futuristische Sneaker

Die Modemetropolen werden von modernen Sneakers mit besonders ausgefallenem Design beherrscht. Damit zieht ihr auf jeden Fall die Blicke auf euch, besser gesagt: auf eure Schuhe. Denn die bunten Sneaker sind durch geschwungene oder extradicke Sohlen, holografische Reflexionen, Mesh-Einsätze und Metallic-Akzente garantierte Eyecatcher und entfalten in Kombination zu klassischen Hosenanzügen ihr wahres Trend-Potenzial.