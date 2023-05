So angesagt sind Lederjacken jetzt: Styling-Tipps für den Modetrend im Frühjahr 2023

Sie hat Power wie kein anderes Kleidungsstück. Macht aus Klassikern 'nen Rockstar, gibt Blümchenkleidern etwas Wildes: Die Lederjacke ist ein Kombi-Wunder. Sexy oder lässig – wir zeigen, wie du sie perfekt kombinierst.

Lederjacken sind das ganze Jahr ein Dauerbrenner in der Mode. Sie geben luftigen Boho-Kleidern einen coolen Touch, nehmen Office-Looks das Spießige und können beim Dinner eine sexy Alternative zum Blazer sein. Wir haben die wichtigsten Tipps und Tricks fürs Styling von Lederjacken.

So stylst du deine Lederjacke richtig:

Die Stars machen es vor! Von Sonia Dhillon bis hin zu Elsa Hosk- wir verraten dir, wie du deine Lederjacke stylisch kombinieren und geben dir die besten Tipps mit auf den Weg.

Lederjacke kombinieren – das sind die besten Lederjacken-Looks

Lederjacke ist nicht gleich Lederjacke und genau das macht sie so vielseitig einsetzbar. Vom eleganten Lederblazer zur rockigen Oversize-Variante: Egal wonach dir heute ist, es gibt garantiert das perfekte Modell für deinen Look.



Lust auf noch mehr Mode-Inspo? Kennst du schon die größten Fashiontrends 2023 und weißt, welche Trendfarben, Materialien und Schnitte angesagt sind? Wir zeigen die Schuhtrends 2023 – mit einem Überraschungstrend für den Winter! Und ja, es ist wahr: Hüfthosen sind zurück! So kombinieren wir die Low Waist Jeans. Jetzt heißt es Bye-Bye Fast Fashion. Wir zeigen euch, wie ihr mit der Capsule Wardrobe zu eurem minimalistischen Kleiderschrank kommt.

Welche Lederjacke passt zu dir? Wir haben nicht nur die Outfit-Trends mit stylischen Lederjacken, sondern verraten auch, welche Lederjacke dir am besten steht. © NeonShot

Kurze Lederjacke – die Boxy Lederjacke kombinieren

Sie ist ein echtes Statement-Piece und verleiht ihrer Trägerin Fashion-Flair. Die Boxy Lederjacke zeichnet sich durch breite, überschnittene Schultern und ihren verkürzten, kastigen Schnitt aus. Ansonsten ist sie meist eher schlicht gehalten, ohne auffällige Zipper, Knöpfe etc. Für das Styling bedeutet viel Volumen obenrum, dass es nach unten hin gern figurbetont werden darf. Skinny Jeans, enge Strickkleider oder Leggings bilden den perfekten Gegenpart und zaubern Endlos-Beine. Kleiner Tipp: Achte bei deiner Jeans auf die richtigen Gesäßtaschen, damit dein Po optimal zur Geltung kommt. Weite, flatterhafte Stoffe oder Boyfriend-Jeans sollten lieber im Schrank bleiben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass du in deinem Outfit untergehst – und das wäre schade.

Oversized Lederjacke stylen

Was seit einigen Jahren für unsere Jeans gilt, ist jetzt auch bei unserer Lederjacke angekommen: Modelle, die aussehen, als hätten wir sie unserem Boyfriend geklaut, sind absolut angesagt. Anders als beim Boxy Cut dürfen Oversized Lederjacken nicht nur breit sein, sondern auch lang und sollten mindestens bis zur Hüfte gehen, dürfen aber auch den Po verdecken. Natürlich sehen zu diesen Modellen auch schmalen Hosen super aus.

Wer es richtig lässig mag, kann aber auch auf die angesagten Cargo-Pants oder locker geschnittene Jeans setzen. Dann gilt jedoch eine Regel: Wähle ein eng anliegendes Top. Goldschmuck und High Heels verleihen deinem Look etwas Feminines und bilden einen schönen Kontrast zum sonst eher legeren Outfit.

Oversized oder gar in bunter Farbe – Lederjacken sind angesagter denn je. Wir verraten euch die schönsten Looks zum Nachstylen. © FashionPPS

Lederjacke zum Kleid kombinieren

Eine unserer Lieblingskombis! Sie verbindet femininen Charme mit einer rockigen Attitude. Das Beste: Der Look ist easy umzusetzen. Dir ist nach einem entspannten Midi-Dress zum Überwerfen? Kombiniere einfach kniehohe Stiefel, eine klassische Bikerjacke und eine Crossbodybag dazu und fertig ist ein entspannter Alltagslook. Wer es etwas aufregender möchte, kann zum Beispiel zu einem Slipdress aus Satin greifen und das Kleid mit derben Boots und einer Lederjacke stylen. Zu welcher Farbe du greifen sollst? Dafür gibt es keine feste Regel, aber mit Allover-Schwarz machst du nichts falsch. Jetzt noch ein paar große Ohrringe oder eine schöne Kette und schon bist du perfekt für eine Date Night ausgestattet oder um mit deinen Mädels um die Häuser zu ziehen.

Lederblazer kombinieren

Ihr ausschließlich rockiges Image haben Lederjacken längst abgelegt. Vor allem in diesem Jahr hat sich ein Trend durchgesetzt: Blazer in Lederoptik. Der klassische Schnitt bekommt durch das edgy Material einen ganz neuen Look und lässt sich vielseitig kombinieren. Ein weißes Shirt, Bluejeans und Pumps stehen dem Lederblazer genauso gut wie ein Rollkragenpullover aus dickem Strick, gerade geschnittene Stoffhosen und Sneaker. Richtig edel wird dein Outfit mit einer Culotte und Stiefeletten.

Lederjacke im Biker-Style kombinieren

Wenn du nur eine Lederjacke im Kleiderschrank hast, dann ist es vermutlich eine im Biker-Style. Sie gehört zu den beliebtesten Modellen und das aus gutem Grund. Sie zeichnet sich durch lässige Reißverschlüsse sowie kunstvoll inszenierte Steppungen aus und ist häufig eher figurbetont geschnitten. Ihr größter Vorteil: Sie kann wirklich zu allem getragen werden. Ob zu Jeans, Mini- oder Maxi-Kleidern, Strick oder Seide – die Bikerjacke verleiht schlichten Outfits ein cooles Upgrade und nimmt spießigen Looks die Strenge. Es gilt nur eines zu beachten: Wenn du nicht aussehen möchtest, als ob du grad vom Motorrad gestiegen bist, solltest du auf einen Head-to-toe-Lederlook verzichten. Wenn du zur Jacke Lederstiefel tragen möchtest, dann wähle eine Jeans oder einen Rock. Solltest du deine neue Lederhose tragen wollen, setze zum Beispiel auf lässige Sneaker statt auf Boots.

Bunte Lederjacken stylen – so geht's

Es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen! Denn die klassischen Lederjacken in Schwarz oder Braun bekommen bunte Konkurrenz. Ob sommerliches Pastell, elegante Töne wie Flaschengrün und Bordeaux oder laute Farben wie Rot, Gelb und Royalblau: Unsere Jacke passt sich jetzt unserer Stimmung an. Je bunter es wird, desto mehr gilt es beim Styling zu beachten. Wenn du dich für eine bunte Lederjacke entscheidest, gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder auch beim Rest deines Outfits in der Farbwelt der Jacke bleiben und so einen wunderschönen monochromen Look kreieren – oder du wählst ganz bewusst eher zurückhaltendere Pieces. Das können zum Beispiel ein schlichtes weißes Shirt oder eine weiße Bluse sein und dazu eine cremefarbene Hose.

Die richtige Lederjacke für jede Körperform

Weibliche Kurven

Du hast eine wunderschöne Sanduhrfigur? Herzlichen Glückwunsch! Von deinen Kurven träumen viele Frauen. In der Mode wird häufig mit Gegensätzen gearbeitet. Das bedeutet für die Wahl der perfekten Lederjacke, dass du eher auf schlichte Modelle mit geraden Schnitten setzen solltest. Verzichte dafür lieber auf aufgesetzte große Taschen und auffällige Schnallen.

Schmal und schlank

Die gute Nachricht vorweg: Dir stehen viele Modelle. Besonders lässig sehen aber Bikerjacken mit breitem Revers, Reißverschlüssen und Schnallen an dir aus. Damit du nicht in deiner Jacke untergehst, raten wir dir allerdings von Oversized-Modellen ab. Greife lieber zur passenden Größe und du wirst großartig aussehen.

Wir zeigen euch die schönsten Lederjacken-Styles für alle Körperformen. © recep-bg

Kleine Frauen

Du bist klein, aber oho? Dann gibt es selbstverständlich auch für dich die perfekte Lederjacke. Um dich optisch zu strecken und deinen Beinen ein paar Zentimeter dazuzuschummeln, solltest du auf kurze Modelle setzen, die auf Höhe der Taille enden. Hosen mit Highwaist-Taille lassen sich dazu optimal kombinieren.

Große Frauen

Mit deiner Größe und den endlos langen Beinen steht dir natürlich fast alles. Aber auch du kannst deine Figur noch vorteilhafter in Szene setzen, indem du die Finger von Cropped Modellen lässt und dafür auf Oversized Lederjacken oder Lederblazer setzt. Kurze Schnitte können schnell aussehen, als wären sie eingelaufen.