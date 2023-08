So Schön wie Rebecca Mir: Wie ihr die Beauty-Routine des Topmodels in euren Alltag integriert

Rebecca Mir ist Model, Moderatorin und Mama - und für viele ein absolutes Beauty-Vorbild. Sie sprudelt vor Energie, strahlt in die Kamera, schwebt über den Laufsteg und sieht dabei einfach immer perfekt aus. Sie präsentiert einen Traumteint frei von Hautunreinheiten, Fältchen oder Sommersprossen, Make-up und Beauty-Filter machen sie zu einer makellosen Schönheit. Doch wie sieht die Beauty-Routine von Rebecca Mir im Alltag aus? Ist sie auch privat immer perfekt geschminkt oder reicht ihr eine einfache Beauty-Routine? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen.

Im Clip: Rebecca Mirs Make-up zum Nachmachen

Rebecca Mir im Alltag

Wir bewundern Rebecca Mir als Model auf dem Runway, als taff-Moderatorin oder Kandidatin einer TV-Show - und immer ist sie perfekt geschminkt und sieht einfach umwerfend aus. Dafür begibt sie sich gerne in die Hände ihres Make-up-Artists, der die tollen Looks kreiert. Wenn sie sich im Alltag selbst stylt, setzt sie auf eine einfache Gesichtspflege-Routine und zeigt sich auch auf Instagram schon mal als Star ohne Make-up. "Meine Beauty-Routine könnte privat und beruflich nicht unterschiedlicher sein", erzählt Rebecca Mir im Interview mit OKmag.de.

Rebecca Mirs Haarpflege

Rebecca Mirs lange, braune Mähne mit den leichten Hollywood-Wellen ist einfach umwerfend und verleiht puren Glamour. Mit Spliss oder trockenen Spitzen hat die Moderatorin garantiert nicht zu kämpfen. Im Interview mit OKmag.de verrät sie ihre Haarpflege-Routine: "Ich nutze aktuell die ′Elvital Full Resist Produkte′ von L’Oréal Paris. Ich habe das Gefühl, dass meine Haare so mittlerweile stärker und glänzender sind″. Besonders toll ist an dieser Haarpflegeserie, dass ihr sie günstig in der Drogerie erwerben könnt. Nach dem Waschen bringt Rebecca Mir ihre Mähne mit einer Warmluftbürste schonend in Form.

Feuchtigkeitsspendende Tagespflege mit Lichtschutzfaktor

Ihr Teint hat definitiv den ultimativen Glow, und auch privat lacht Rebecca Mir makellos und strahlend in die Kamera. Für ihre Gesichtspflege im Alltag setzt sie in erster Linie auf eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege mit Lichtschutzfaktor. Auf die Frage, ohne welches Produkt sie niemals das Haus verlässt, verrät sie im Interview mit OKmag.de: "Da ist es dann wahrscheinlich wirklich die Tagespflege mit Lichtschutzfaktor – Sonnenschutz ist auch im Winter nicht zu unterschätzen!" Hyaluronsäure, Aloe vera und Co. versorgen die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit und sorgen für ein geschmeidiges, strahlendes Aussehen. Rebecca Mir weiß, dass Sonnencreme fürs Gesicht wichtig ist und setzt auf Tagescreme mit integriertem Lichtschutzfaktor. So wird die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der Sonneneinstrahlung geschützt. Einer vorzeitigen Hautalterung wird vorgebeugt, das Risiko von Sonnenschäden wie Sonnenbrand, Sonnenallergie und Hautkrebs wird reduziert. Eine leichte Foundation ergänzt die Gesichtspflege.

Pflegende Mascara für den perfekten Augenaufschlag

Ihre langen, vollen Wimpern sorgen für den perfekten Augenaufschlag. Um die von Natur aus dichten Wimpern zu erhalten, verwendet Rebecca Mir eine pflegende Mascara, die in intensivem Schwarz Volumen in die Wimpern zaubert. "Ein pflegender Mascara verleiht den Wimpern einen schönen Schwung und lässt sie länger und dicker aussehen", verrät Rebecca Mir in einem Interview mit Gala.de. Wimpernpflege ist für Rebecca Mir besonders wichtig: Die Wimperntusche enthält Rizinusöl, welches die Wimpern pflegt und stärkt. Rizinusöl regt die Haarfollikel an und unterstützt das Haarwachstum, sodass die natürlichen Wimpern lang und dicht für einen tollen Ausdruck sorgen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein blumig-frischer Duft sorgt für gute Laune

Rebecca Mir liebt den blumigen, frischen Duft - im Interview mit Gala.de empfiehlt sie das Parfum Omnia Crystalline von Bulgari. Der zeitlose Duft nach Birne und Lotus versprüht das Gefühl unendlicher Freiheit und verbindet gekonnt blumige und holzige Noten mit frischer Spritzigkeit - und passt damit perfekt zu dem quirligen Model.

Farbe und Pflege für geschmeidige Lippen

Ein pflegender Lippenstift gehört zur Beauty-Routine von Rebecca Mir. Damit setzt sie nicht nur ihre schön geformten Lippen perfekt in Szene, sondern verleiht ihnen zugleich eine Extraportion Pflege. In einem TikTok Video schwärmt Rebecca Mir von den neuen Shades der "Intense Volume Matte"-Lippenstifte "Colors of Worth" von L’Oréal Paris, wobei es ihr der Farbton "Le Beige Freedom" besonders angetan hat. Sie bevorzugt ein mattes Finish, das die Lippen optisch voluminöser und voller wirken lässt. Da ein matter Lippenstift die Lippen leicht austrocknen kann, sind pflegende Komponenten besonders wichtig. Eine pflegende Formel mit Arganöl und Hyaluron hält die Lippen geschmeidig und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.