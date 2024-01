Soft Gel Press-on-Nails: So genial einfach ist die sanfte Alternative zu Nagellack, Shellac & Co.

Stabilität und Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität und einem angenehm leichten Tragegefühl versprechen Soft Gel Press-On Nails. Was ist dran an dem innovativen Gel-Material und wie unterscheiden sich die Soft Gel Press-Ons von herkömmlichen Press-Ons?

Press-on-Nails: die schnelle Alternative zu Shellac & Co.

Schnell haben wir die praktischen Press-on-Nails lieb gewonnen, denn keine andere Maniküre verpasst uns so einfach einen stylishen Look. Die Alternative zu Shellac, Acryl, Gel oder dem Klassiker Nagellack ist nicht nur für Ungeduldige die Go-to-Maniküre. Nur die Menge an Kleber, die für einen guten Halt verwendet werden muss, und der dünne Kunststoff, der uns schon mal einen verbogenen Nagel bescheren kann, sorgen für Unmut, ebenso das leichte Druckgefühl auf dem Naturnagel. Press-on-Nails mit Soft Gel versprechen, genau diese Unannehmlichkeiten zu beheben.

Soft-Gel-Nägel für einen Look wie vom Profi

Das Soft Gel der Klebenägel besteht aus hochwertigem Material, das einerseits Stabilität und Widerstandsfähigkeit bietet, gleichzeitig jedoch ein angenehm leichtes Tragegefühl vermittelt. Ob Nagel-Trends à la Hailey Bieber oder Nagellack-Designs für Weihnachten und Silvester, du kannst damit in wenigen Minuten einen natürlichen oder eleganten Look kreieren, der mit dem klassischen Fake-Nagel-Look nichts mehr zu tun hat. Das flexible Material macht sie beständiger als herkömmliche Press-on-Nails aus ABS-Kunststoff und dabei sind sie so robust, dass du sie beliebig oft wiederverwenden kannst.

So sind Press-on-Nägel mit Gel aufgebaut

Die soften Press-on-Nails bestehen aus 3 Schichten:

Die Basis der Nägel ist das weiche Soft-Gel-Material, das für ein angenehmes und natürliches Tragegefühl auf deinen Naturnägeln sorgt. In der mittleren Schicht verbergen sich verschiedene Farben und Designs, die mit einer hochwertigen Gel-Politur wie handgemacht wirken. Für ein robustes und kratzfestes Ergebnis sind die Nägel mit einem Top Coat überzogen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Merkmale von Soft-Gel-Nails auf einen Blick

Die Kunstnägel werden aus einem innovativen Soft Gel anstatt eines dünnen Kunststoffs hergestellt.

Der 3-lagige Aufbau macht sie flexibel und kratzfest

Das Soft Gel ist angenehm zu tragen und hinterlässt kein Druckgefühl auf dem Naturnagel

Sie sind langlebig und wiederverwendbar, der Kleber lässt sich ganz leicht vom Nagel entfernen.