Smokey Eyes wirken an Stars und Influencer:innen immer super sexy, aber dir ist der Make-up-Look irgendwie zu tough? Dann solltest du Soft Smokey Eyes ausprobieren. Der Trend ist eine weichere sanfte Version des klassischen Augen-Make-ups und das Beste ist: Du brauchst nur einen Kajalstift und einen Pinsel zum Verblenden. Wir zeigen dir coole Soft Smokey Eye Styles und erklären, wie du den Look easy nachstylen kannst.

Anzeige

Soft Smokey Eyes schminken: So gelingt der Make-up Trend

Hier kommen die Anleitungen für unsere coolen aber soften Trend-Looks: Soft Smokey Eyes, die garantiert gelingen.

Lust auf den Goth-Look von Wednesday Addams aus der Hit-Serie Wednesday? Wir kennen die Originalprodukte vom Set!

Du möchtest jetzt schon die Make-up-Trends 2023 erfahren? Wir spoilern hier die angesagten Looks.

Anzeige

Anzeige

Soft Liner

So soft, so sexy und so einfach ist dieser tiefschwarze Eyeliner-Look. Alles, was du dafür brauchst, ist ein schwarzer Kajalstift und ein weicher Lidschattenpinsel oder Smudger (im Zweifel tut's auch ein Finger). On top noch Primer, Concealer und Wimperntusche bereit legen.

So geht's:

1. Etwas Concealer auf das Augenlid und unter das Auge auftragen, um eine ebenmäßige Base zu schaffen und Rötungen oder dunkle Stellen abzudecken.

2. Nun mit dem angespitzten Kajal eine zarte Linie um den kompletten Wimpernkranz und rund um das Auge ziehen. Der Lidstrich muss nicht sehr breit sein.

3. Jetzt den Kajalstrich mit dem Pinsel verblenden, dabei nicht zu sehr drücken.

4. Zum Schluss die Wimpern kräftig tuschen, besonders am Ansatz. Die Spitzen brauchen nicht viel Farbe, das unterstützt den Smoked-Look.

Super schnell selbst gemacht: Ein cooler tiefschwarzer Eyeliner Look. Die Anleitung zum Nachschminken gibt's Step-by-Step im Beauty-Artikel. © Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Grafischer Soft Liner

Wer sich bisher nicht an Graphic Eyeliner herangetraut hat, weil sie schwer, aufwendig, kompliziert und irgendwie einschüchternd wirken, wird diesen grafischen Soft Liner lieben. Denn Schmieren ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Dieser Look gelingt auch ohne viel Übung und erfordert keine ruhige Profi-Hand.

So geht's:

1. Das Auge wieder mit dem Concealer vorbereiten.

2. Jetzt eine sanfte Linie im Dreieck im inneren Augenwinkel auftragen.

3. Dann noch eine weitere Linie nur am unteren Wimpernkranz im äußeren Augenwinkel ziehen. Mehr brauchen wir nicht, kein Verblenden und Verwischen notwendig.

Im Laufe des Tages (oder der Nacht) wird der Look etwas worn out aussehen, aber das macht ihn nur noch lässiger. Auch auf Lidschatten und Wimperntusche können wir verzichten, der Look sieht ganz minimalistisch am besten aus.

Schnapp dir einen schwarzen Kajal und kreier deinen eigenen Look mit graphischen Elementen. Inspirationen findest du hier im Beauty-Artikel. © Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Anzeige

Emo Boy Liner

Jetzt kommt ein Look, den wir uns direkt bei Pete Wentz und den Emo Boys der Nullerjahre abgeguckt haben. Schließlich sind fast alle Zweitausender-Trends mit der aktuellen Y2K-Welle wieder da. So auch dieser coole Grunge-Style.

So geht's:

1. Concealer – ja oder nein? Das liegt ganz bei uns, denn mit leichten Augenringen bekommt der Look den ultimativen Rockstar-Vibe.

2. Ob mit oder ohne Augenschatten, zunächst ziehst du den schwarzen Liner am oberen und unteren Wimpernkranz entlang. Im inneren Augenwinkel darf die Linie etwas schmaler sein als außen.

3. Jetzt die Linie mit dem Pinsel verwischen. Wenn der Look noch nicht dunkel genug ist, einfach noch Kajal nachlegen. Schritt für Schritt herantasten, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

4. Danach den äußeren Augenwinkel mit schwarzem Lidschatten ausschattieren. Die Schattierung nach innen und zur Lidfalte auslaufen lassen. Im inneren Winkel sollte das Auge nicht zu dunkel sein.

Wer hat gesagt, dass Eyeliner nur etwas für Frauen sind? Wir zeigen dir die coolsten Augen-Make-up Looks, die wirklich jede:r tragen kann! Welcher Look überzeugt dich am meisten? © Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Under Eye Smoke

Im Vergleich zu den Rockstar-Looks und besonders lässigen Soft Smokey Styles ist der Under Eye Smoke Look die sophisticated, edgy Version des Trends. Die softe Interpretation und weiche Version des Reverse Cat Eye ist die coolste Art, ein Smokey Eye zu tragen, das nicht zu dunkel und nicht alltäglich ist.

So geht's:

1. Das Auge mit Concealer vorbereiten.

2. Eine zarte Linie am unteren Wimpernkranz entlang ziehen. Den oberen Wimpernkranz freilassen. Innen sollte die Line etwas schmaler sein und nach außen hin darf sie etwas dicker werden.

3. Mit einem Smudger oder auch mit dem Ringfinger kannst du die Linie nun sanft nach außen verwischen. So gelingt der Soft-Smudged-Look. Tipp: Die Linie im inneren Augenwinkel nicht verwischen, damit das Auge nicht kleiner wirkt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Tipps & Tricks für Soft Smokey Eyes

Egal welcher Look es dir nun am meisten angetan hat, ob du einen Favoriten oder alle tragen willst, es gibt einige Do's und Don'ts, die beim Schminken von Soft Smokey Eyes beachtet werden sollten.

● Die Haut am Auge und am Lid gut vorbereiten und grundieren.

● Eine Augencreme verhindert trockene Stellen und polstert Fältchen auf.

● Concealer kaschiert Augenringe, die vom Look ablenken könnten, und gleicht die Farbe am bewegten Lid an.

● Primer sorgt für besseren Halt.

● Verwende grundsätzlich lieber wenig Produkt und arbeite die Textur gut in die Haut ein, um Panda-Augen vorzubeugen.

● Lidschatten mit einem flachen Lidschattenpinsel auftragen.

● Einen Kajalstift immer vorher anspitzen und dann mit einem Pinsel oder den Fingern verwischen.

● Harte Kontraste vermeiden. Also gerade das tiefdunkle Schwarz immer gut verblenden.

● Am besten gelingt der softe Smudge-Style mit einem flauschigen Lidschattenpinsel.

● Mit einem anthrazitfarbenen Übergangston kann man den Kontrast zwischen schwarzem Kajal und der eigenen Hautfarbe abschwächen.

● Weitere Farbnuancen sorgen für noch weichere Übergänge.

● Den unteren Wimpernkranz nicht vergessen. Hier brauchst du nur wenig vom Produkt.

● Kleine Fehler am besten mit einem in Mizellenwasser getunkten Wattestäbchen ausbessern.

● Highlights im inneren Augenwinkel öffnen das Auge und verhindern, dass der Smokey-Eye-Look drückend wirkt.

● Alle Soft-Smokey-Eye-Looks, die hier in Schwarz gehalten sind, lassen sich auch mit anderen dunklen Farben umsetzen. Zum Beispiel ein Soft Smokey Eye in Midnight Blue.

Wem stehen Smokey Eyes?

Alle können den Smokey-Eye-Look tragen, allerdings ist es wichtig, das Smokey Eye an die Augenform anzupassen. Dabei spielst du mit mehr oder weniger Schattierungen und Farbnuancen und stimmst den Look so auf die Form deiner Augen ab.

Was versteht man unter Smokey Eyes?

Smokey Eyes, wortwörtlich übersetzt "rauchige Augen", beschreiben meist ein schwarzes bis graues Augen-Make-up, das stark verwischt und verblendet wird, um eben diesen "rauchigen" Look zu kreieren. Beim klassischen Smokey Eye kommen mehrere Übergangstöne zum Einsatz, um das Augenlid zu schattieren. Soft Smokey Eyes sind die weiche Variante mit weniger dunklen Schattierungen und noch sanfteren Übergängen.

Wie schminkt man Smokey Eyes bei Schlupflidern?

Bei Schlupflidern verschwindet das Lid in der Lidfalte – daher auch der Name. Man kann das bewegliche Lid, also dort wo die Smokey-Schattierung sitzen sollte, nicht sehen. Wer Schlupflider hat, bekommt also eine Art Platzproblem beim Schminken von Smokey Eyes. Das heißt allerdings nicht, dass du ganz auf den Look verzichten musst. Er lässt sich nämlich an jede Augenform und so auch an Schlupflider anpassen. Um zu vermeiden, dass die Schlupflider schwerer wirken, setzt du einfach auf sanftere Töne und Lidschatten. Tausch den schwarzen Lidschatten gegen einen braunen Farbton aus. Verwende einen fluffigen Pinsel, um ihn in der Lidfalte zu verblenden und bis zum äußeren Augenwinkel zu ziehen. Danach trägst du einen schimmernden Übergangston in hellerem Braun auf den unteren Wimpernkranz und oberhalb der natürlichen Lidfalte auf und verblendest ihn nach oben zum Brauenbogen hin. Nun kommt ein Highlighter-Ton in die inneren Augenwinkel, auf den unteren Wimpernkranz und das Brauenbein. Anschließend nur noch die Wimpern kräftig tuschen und fertig ist das Schlupflid-Smokey-Eye.