Sommerbräune im Winter: Genial einfache Tipps für einen bronzy Teint

Die kalten, grauen Wintertage haben auch unseren Teint erblassen lassen. Damit soll jetzt Schluss sein? Hier erfährst du, wie dein Gesicht etwas Farbe bekommt. Alles über Selbstbräuner, Solarium, Glow Food und weitere Hacks für strahlende Haut, wie nach einem Kurztrip in den Süden.

Gesunde Bräune - gibt es die wirklich?

Mal ehrlich: den Mythos "gesunde Bräune" wollen wir direkt zu Beginn entzaubern. Ja, wir sehen gesund und irgendwie erholter aus mit etwas Farbe im Gesicht - für unsere Haut bedeutet ein Teint, der durch Sonne oder Solarium entstanden ist, allerdings immer eine Schädigung: Denn um sich vor den gefährlichen UVA- und UVB-Strahlen zu schützen, bildet sie Melanin, das sie dann eben braun aussehen lässt.

Teint aus der Tube

Selbstbräuner sollen die Haut schonen und unbedenklich sein. Aber ist der Teint aus der Tube tatsächlich besser für die Haut, als der durch UV-Strahlung entstandene? Klares Ja! Selbstbräuner eignen sich wunderbar, um ohne Hautschäden einen gebräunten Teint zu erlangen und sind wesentlich schonender als UV-Strahlung, erklärt Jetske Ultee, Forschungsärztin in der kosmetischen Dermatologie: "Aber auch bei diesen Produkten produziert die Haut in den ersten Stunden nach dem Auftragen vermehrt freie Radikale. Das kann man aber mit einer Creme mit Antioxidantien gut abfangen."

Sommerbräune aus dem Solarium

Was genau mit der Haut passiert, wenn sie auf Sonnenlicht trifft, haben wir schon ausführlich in unserem Sonnenschutz-Guide besprochen. Noch schädigender, da intensiver, ist die UVA-Strahlung in Solarien. Die blasse Winterhaut auf der Sonnenbank langsam und schonend auf die sonnigen Monate vorzubereiten, funktioniert leider nicht. Ganz im Gegenteil: so wird lediglich die UV-Gesamtstrahlungsdosis erhöht. Für einen bronzy Teint zum Jahresanfang würden wir dir davon also abraten.

Der Gang ins Solarium kann die Hautalterung beschleunigen und Hautkrebs fördern. © Inga Domian - stock.adobe.com

Glow Food

Wusstest du, dass man auch durchs Essen bräuner werden kann? Zugegeben, der Teint wird dadurch bestimmt nicht besonders dunkel. Der Einfluss gewisser Lebensmittel auf unsere Haut ist aber nicht zu unterschätzen und bringt definitiv den Frischekick, den wir zum Start in den Frühling gebrauchen können. Jetske Ultee erklärt, was wir für einen hübschen Tan auf den Speiseplan nehmen sollten: "Bestimmte Obst- und Gemüsesorten, die Carotinoide enthalten, können der Haut einen leichten goldbraunen Glow verleihen, wie Karotten, Aprikosen, Melonen, Paprika, Kürbis, Spinat oder Brokkoli."

Glow to go

Um den gesunden Tan-to-Eat zu unterstreichen, eignet sich Make-up am besten. Und Bronzer zum Aufpinseln oder in cremiger Form sind weder schädlich noch langanhaltend. Und deswegen auch unser liebster Bronzing-Trick für einen Sofort-Bräunungseffekt. Ob du zum matten, schimmernden oder glitzernden Bronzer greifst, ist Geschmacksache. Unser Tipp: Leg dir die Instant-Bräune an einem Tageslichtfenster auf, so vermeidest du zu dick aufzutragen. Das Ergebnis sollte zart gebräunt, nicht angepinselt, aussehen. Und wirkt zum No-Make-up-Look besonders toll.

Wie funktioniert Selbstbräuner?

Der farbgebende Wirkstoff in den meisten Selbstbräunern nennt sich Dihydroxyaceton, kurz DHA. DHA wirkt, indem es auf der obersten Hautschicht mit den Aminosäuren reagiert, wodurch der braune Farbstoff Melanoidin produziert wird. Diese chemische Reaktion nennt man auch Maillard-Reaktion. Dabei entstehen allerdings auch freie Radikale, die zu oxidativem Stress führen können. Daher sollten wir die Haut mit Antioxidantien schützen und stärken. Achtung: Fake Tan ist kein Sonnenschutz. Auch wenn uns das unser Gehirn beim Blick in den Spiegel weismachen will. Daher sollten wir immer (und das heißt bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit) Sonnenschutz verwenden. Das ist übrigens gleichzeitig die günstigste und sicherste Anti-Aging-Pflege, die es gibt.

Im Clip: Top Selbstbräuner-Tipps

Den richtigen Selbstbräuner finden

Bevor du einen beliebigen Selbstbräuner in deinen virtuellen Warenkorb legst oder zum günstigsten aus der Drogerie greifst, wollen wir dich an die goldene Regel erinnern: Gesichtspflege sollte immer auf deinen Hauttyp abgestimmt sein. Bei unreiner oder öliger Haut lohnt es sich beispielsweise auf den Zusatz "nicht komedogen" zu achten. Bei trockener Haut ist eine Bräunungs-Creme, die zusätzlich pflegt, sinnvoll. Mehr dazu und konkrete Empfehlungen warten ganz zum Schluss auf dich.

Welcher Farbton passt zu mir?

Es gibt keine unterschiedlichen Töne bei Selftanning-Produkten, allerdings gibt es unterschiedliche Intensitätsstufen. Wähle hier, was zu deinem natürlichen Hautton passt und steige im Zweifel lieber niedriger ein. Die Haut im Gesicht ist wesentlich dünner, als die am Körper und somit auch der Bräunungseffekt intensiver, weshalb du zu einem Selbstbräuner für das Gesicht greifen solltest. Egal ob als Creme, Tücher, Drops oder Sprays - diese spezielle Hautpflege bräunt sanfter und stufenweise. Du wendest sie also mehrmals an, bis du den Teint aufgebaut hast, mit dem du dich wohlfühlst.

Ganz klassisch kommt der Selbstbräuner als Schaum daher, den man mit einem speziellen Handschuh auf dem Körper verteilt. © Anastasia - stock.adobe.com

Selbstbräuner auftragen - Schritt für Schritt

Ein bisschen Bammel vor dem ersten Mal ist ganz normal. Ging uns nicht anders. Hier können wir aber direkt entwarnen: Selftanning-Produkte sind mittlerweile so gut, dass sie uns bei richtiger Anwendung zu einem glowy gebräunten Teint verhelfen. Hier kommt die Step-by-Step-Anleitung:

Gesicht reinigen: Selbstbräuner sollte auf die : Selbstbräuner sollte auf die gereinigte , trockene Haut aufgetragen werden. Peeling verwenden: Ein sanftes : Ein sanftes Peeling befreit sie zusätzlich von abgestorbenen Hautschüppchen und sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild und somit auch einen gleichmäßigen Fake Tan. Trockene Stellen solltest du vorab mit einer ölfreien Feuchtigkeitspflege eincremen, um solltest du vorab mit einer ölfreien Feuchtigkeitspflege eincremen, um dunkleren Flecken vorzubeugen. Selbstbräuner auftragen: Befolge die Anwendungshinweise auf der Verpackung. Keine Stelle vergessen: Für ein natürliches Ergebnis Hals, Haaransatz und Ohren nicht auslassen. Einziehen lassen: 30 Minuten sollten zumindest vergehen, bevor du dich in die Sofakissen kuschelst. Handtuch aufs Kissen: So schützt du deine liebste Bettwäsche. Ergebnis checken: Am nächsten Morgen entscheidest du, ob du Abends nochmal nachlegen möchtest oder dir der Bräunungsgrad so gefällt.

Selbstbräuner anwenden: Tipps und Tricks

Befolge unbedingt die Anweisungen auf der Verpackung.

Selbstbräuner zum Aufsprühen sollten in einem möglichst gleichmäßigen Nebel auf das Gesicht gesprüht werden.

Sprüh immer in einer Abwärtsbewegung.

Bronzing Drops kannst du in der Hand mit einer Nachtpflege mischen und dann gleichmäßig auf dem Gesicht verteilen.

Bräunungs- Seren trägst du vor der Nachtpflege auf.

Hände waschen nicht vergessen!

Bronzing Drops, Tanning Mist oder Bräunungs-Serum? Was funktioniert am besten?

Selbstbräuner-Produkte, die speziell für das Gesicht hergestellt werden, enthalten in der Regel zusätzliche Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure oder Glycerin, die der Haut Feuchtigkeit spenden, während das DHA sie färbt. Daher ergibt es Sinn, für das Gesicht auch solche Produkte zu verwenden und eben nicht zum Body-Tanning-Produkt zu greifen. Bleibt also nur noch die Frage: Welche Formel funktioniert am besten? Tropfen? Serum? Oder der Sprühnebel?

Alle Produkte haben ihre eigenen Vorteile. Selbstbräunungs-Tropfen kannst du deiner bevorzugten Feuchtigkeitscreme beimischen und damit deinem eigenen Hauttyp seine individuelle Pflege bieten, während du die Haut bräunst. Der Selbstbräunungs-Spray ist dafür besonders fein und verursacht keine Unreinheiten, da er die Poren weiter atmen lässt. Während Selbstbräunungs-Seren wie ein Ersatzserum ganz unkompliziert in deine Routine eingebaut werden können. Wer zu trockener Haut neigt, kann eine hydratisierende Nachtcreme mit Tropfen anreichern. Ölige Hauttypen sind mit einem Tanning-Gesichtsspray gut bedient. Sensible Haut oder Mischhaut probiert am besten ein leichtes Bräunungs-Serum aus.

