Sommertrend Bralette: So stylst du die BH-Alternative 2023 im Alltag

Sie geben uns ein Gefühl von Freiheit, machen jede Bewegung mit und sehen unwiderstehlich aus: Trommelwirbel für die Bralettes. Nicht nur in Sachen Komfort ist die BH-Alternative ihrer Konkurrenz um einiges voraus. Auch optisch gibt sie diese Saison Vollgas. Mit unseren Tipps wird euer Outfit mit dem Bralette zu einem echten Highlight. Die besten Kombis gibt’s hier.

Anzeige

Bralettes kombinieren – Bralette Outfits mit Style

Drücken, stechen, piksen - Bügel-BHs können einen manchmal in den Wahnsinn treiben. Kein Wunder, dass die meisten Frauen sie also direkt ausziehen, sobald sie abends nach Hause kommen. Aber warum quälen, wenn es doch eine perfekte Alternative gibt? Bralettes sind derzeit überall zu sehen - wortwörtlich! Sie verstecken sich nämlich nicht unter mehreren Schichten, sondern wollen gezeigt werden. Die Promis und Streetstyle-Stars machen mal wieder vor, wie es geht: Casual zu Jeans, elegant zum Blazer oder verspielt unter der transparenten weißen Bluse.

Anzeige

Anzeige

So vielseitig lassen sich Bralette und Bustier stylen

Was ist ein Bralette?

In einem Wort: ultrabequem! Wobei eins hier gar nicht ausreicht, um den vielen Vorzüge gerecht zu werden. Bralettes kommen ganz ohne Bügel und Pads in den Cups aus. Sie sind aus weichem Stoff und superangenehm zu tragen. Auch optisch stehen die Softies ihrer Bügel-Alternative in nichts nach. Ob sportlich mit breiteren Trägern oder sexy mit transparenter Spitze: Es gibt für jeden Geschmack und jeden Anlass das richtige Modell.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Bralette mit Bluejeans

Warum Bralettes in jeden Kleiderschrank gehören? Sie lassen sich einfach so vielseitig stylen! Egal, mit welcher Stimmung du morgens aufstehst - die richtige Bralette Kombi wartet schon auf dich. Eines der derzeit angesagtesten Matches ist auf jeden Fall das Bralette zur Oversized-Jeans. Der Mix aus Sex-Appeal und Coolness ist perfekt für einen sommerlichen Alltagslook mit Hingucker-Garantie. Je nach Geschmack und Laune kannst du deinem Look mit Sneakern einen eher entspannten Touch verleihen oder ihn mit Pumps noch weiter upgraden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bralette mit großen, asymmetrischen Schnitten schichten

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Das gilt auch in der Mode. Wer sein Bralette präsentieren will, sorgt somit auch für Hautblitzer. Sexy! Aber nicht immer möchte Frau alles zeigen. Dann ist dieser Trend genau richtig: Oversized-Shirts oder Sommerstrick sorgen für ein optisches Gegengewicht zum bügellosen BH. Es darf - und sollte sogar - gern ein Träger und etwas Spitze rausblitzen. Perfekt für alle, die auf subtile Sexyness stehen und ihren Bralette auch im Alltag kombinieren möchten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Bralette für drüber – über T-Shirts, Longsleeves & Co.

Noch ein Everyday-Look, den du optimal zum Brunch mit deinen Mädels oder zur nächsten Shoppingtour tragen kannst. Da es so viele verschiedene Varianten und Styles gibt, wäre es schade, diese zu verstecken. Und da ein Look mit viel nackter Haut zugegebenermaßen nicht immer passt, haben wir die perfekte Bralette-Outfit-Inspo für dich: Du kannst dein Lieblingsteil ganz einfach drüber tragen. Vor allem unifarbenen T-Shirts oder Longsleeves verleiht ein Bralette ein echtes Fashion-Upgrade. So wird mit nur einem Handgriff aus einem schlichten Outfit ein individueller Look.

Bralette unter dem Blazer

Diese Kombi gehört schon fast zu den Klassikern unter den Bralette-Looks. Denn kaum etwas strahlt so viele Boss-Lady-Vibes aus, wie ein eleganter Blazer unter dem ein (Spitzen-)Bralette hervor blitzt. Während der Blazer früher eher geschlossen getragen wurde, musst du ihn jetzt nicht mehr zuknöpfen, sondern darfst zeigen, was du drunter trägst. Dieser Trend funktioniert als Office-Look, also auch mit der passenden Hose, oder in Kombination mit einer weit geschnittenen Jeans.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bralette sichtbar unter See-Through-Bluse oder grobem Strick

Eine verspieltere Alternative zum Blazer ist die Bluse oder auch leichte, grob gestrickte Pullover. Vor allem Modelle aus transparenten Stoffen eignen sich perfekt, um unser neues Lieblingstop auszuführen. Am besten achtest du darauf, dass die Materialien farblich aufeinander abgestimmt sind. Statt harter Schwarz-Weiß-Kombis sehen Naturtöne zueinander toll aus, ebenso wie der Mix aus Pastelltönen zu passenden kräftigeren Trendfarben der gleichen Farbfamilie. Also Pink zu Hellrosa, Dunkel- zu Himmelblau oder ein knalliges Orange unter der Pastell-Variante.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bralette zum Athleisure-Outfit

Seinen Ursprung hat das Top in der Sportmode und natürlich kannst du es auch genau so kombinieren. Vor allem im Frühjahr sowie Sommer sieht der Look aus Bralette und (kurzer) Leggings ultrasportlich aus. Ob du grad aus dem Fitnessstudio kommst oder vom Brunch mit deinen Mädels? Who knows! Einfach einen Oversized-Cardigan oder eine lässige Jeansjacke überwerfen und fertig ist das entspannte Freizeit-Outfit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Worauf muss ich beim Kauf von Bralettes achten?

Die gute Nachricht zuerst: Du kannst kaum etwas falsch machen. Anders als bei klassischen BHs werden die Größen meist von XS bis XL angegeben und nicht nach Körbchen. Das macht es beim Kauf oft leichter, ein passendes Modell zu finden. Frauen mit einer größeren Oberweite müssen nur darauf achten, dass sie ein Bralette mit gutem Halt finden. Das Unterbrustband sollte gut sitzen und ein sicheres Gefühl geben. Denn das Wichtigste ist doch, dass du dich frei bewegen kannst und dabei rundum wohlfühlst.