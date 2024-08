Strand, Meer und Sonne - so hast du dir deinen Urlaub mit dem "SAT.1 Urlaubscheck!" vorgestellt. Doch kurz nicht aufgepasst und schon hast du dir die Haut verbrannt. Ein Sonnenbrand - was nun? Wir verraten dir, welche Hausmittel Abhilfe schaffen, egal ob im Gesicht, auf den Lippen oder auf dem Rücken.

Ob im Sommerurlaub oder beim Sonnenbaden am Wochenende: Du solltest unbedingt darauf achtgeben, dass du dir keinen Sonnenbrand holst! Wie das passiert, und welche Hausmittel verbrannter Haut helfen, erfährst du hier.

Wie entsteht ein Sonnenbrand?

Sonnenbrand entsteht als entzündliche Reaktion auf die verschiedenen Strahlungsarten der Sonne.

UV-B-Strahlen sind für das Bräunen und Sonnenbrand verantwortlich und dringen in die oberen Hautschichten ein.

UV-A-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein und machen den größten Teil der Sonnenstrahlung aus.

UV-C-Strahlen werden größtenteils von der Erdatmosphäre absorbiert.

Wie erkennst du, dass du einen Sonnenbrand hast?

Wenn du dich lange und ungeschützt in der Sonne aufhältst, reagiert die Haut mit dem Ausschütten von entzündlichen Botenstoffen, was zu Juckreiz, Rötungen, brennender Haut, Blasenbildung und Ablösen der Hautschicht führt. Die ersten Anzeichen treten normalerweise drei bis sechs Stunden nach dem Sonnenkontakt auf und halten etwa 2 bis 5 Tage an.



Zusätzlicher Sonnenschutz durch Sonnenhüte ist ein sinnvoller Schutz gegen Sonnenbrand. © GettyImages | mabe123

Wie verhinderst du einen Sonnenbrand?

Sonnencreme sollte zu jeder Jahreszeit zur täglichen Pflegeroutine gehören. Helle Hauttypen benötigen einen höheren UV-Schutz. Weite, luftige Kleider und spezielle UV-Kleidung bieten zusätzlichen Schutz. Die Dauer des Sonnenbades hängt vom Hauttyp ab.

Ein Sonnenschutz verlängert die Eigenschutzzeit. So wird die Zeit bezeichnet, in der dein Körper sich selbst vor den Strahlen schützen kann. Sie ist vom Hauttyp abhängig und beträgt bei heller Haut nur ein paar Minuten, bei dunklen Hauttypen bis zu 40 Minuten oder länger. Um den passenden Lichtschutzfaktor zu ermitteln, bietet sich die LSF-Formel an: Man teilt die Sonnenzeit in Minuten durch die Eigenschutzzeit und erhält den benötigten LSF.

Die Haut von Kindern ist deutlich empfindlicher als deine. Ratsam ist daher, dass Kinder die Mittagssonne meiden, Sonnenschutzkleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille tragen und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden. So kannst du die empfindliche Kinderhaut nachhaltig vor langfristigen Schäden schützen.

Top 7 Hausmittel gegen Sonnenbrand

Einfache Hausmittel aus der Küche helfen bei Sonnenbrand, sie wirken kühlend und beruhigend und können den Heilungsprozess der Haut unterstützen. Bei Sonnenbrand mit Blasen sollten Hausmittel jedoch nicht mehr verwendet werden. Bitte suche dann direkt eine Fachärztin oder einen Facharzt auf.

#1 Quark oder Joghurt bei Sonnenbrand

Quark- oder Joghurtwickel sind altbewährte Hausmittel gegen Sonnenbrand. Einfach den kühlen Quark oder Joghurt auf ein Geschirrtuch streichen und mindestens 30 Minuten auf den betroffenen Hautstellen einwirken lassen. Durch die enthaltene Milchsäure wird das Hautmilieu stabilisiert.

Eine Maske aus Quark oder Joghurt pflegt sonnenverbrannte Haut. © AleksandarGeorgiev

#2 Kokosöl regeneriert sonnenstrapazierte Haut

Kokosöl ist ein wahrer Allrounder. Es wirkt entzündungshemmend und versorgt die strapazierte Haut mit vielen Nährstoffen. Die enthaltene Laurinsäure spendet der Haut die benötigte Feuchtigkeit und unterstützt den Heilungsprozess.

Kokosöl hat mehrere Beautybenefits, wie z. B. Abhilfe bei Sonnenbrand. © GettyImages/Morisfoto

#3 Aloe vera zur Abkühlung

Das Gel aus den Blättern der Aloe-vera-Pflanze ist ein bekanntes Naturheilmittel. Das kühlende Gel spendet viel Feuchtigkeit, ohne einen dicken Film zu hinterlassen. Die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe wirken entzündungshemmend und beruhigen die Haut. Bei der Verwendung von Aloe vera solltest du darauf achten, dass der Anteil so hoch wie möglich ist. Kleiner Tipp: Das Gel im Kühlschrank aufbewahren, so wird der Kühleffekt verstärkt.

Aloe vera ist wohl das bekannteste Mittel bei Sonnenbrand. © GettyImages | Merlas

#4 Schwarztee oder Kamillentee beruhigen sonnenverbrannte Haut

Kühlende Umschläge aus kaltem Schwarztee oder Kamillentee beruhigen und pflegen deine strapazierte Haut. Wichtig ist bei diesem Hausmittel, die Haut nach der Verwendung gut einzucremen, da Tee der Haut Fett entzieht.

Wickel aus schwarzem Tee bringen der Haut Erleichterung bei Sonnenbrand. © Delmaine Donson

#5 Aprikosenöl oder Bienenwachs als Schutzschild

Aprikosenöl oder Bienenwachs spenden der Haut viel Feuchtigkeit und schützen diese vor weiterer Sonnenstrahlung. Durch die entstehende Ölschicht verhinderst du weitere Verbrennungen.

Bienenwachs ist ein toller Beauty-Allrounder und kann auch bei Sonnenbrand Wunder wirken. © GettyImages | LukaTDB

#6 Kartoffeln gegen Rötungen

Kartoffeln werden oft unterschätzt! Sie können Linderung bei Sonnenbrand verschaffen. Einfach eine rohe Kartoffel in Scheiben schneiden und auf die verbrannten Hautstellen legen. Die Kartoffelstärke reduziert Rötungen.

Kartoffeln helfen bei Sonnenbrand - und in Pommesform der Seele. © Marina Zanotti - stock.adobe.com

#7 Essigwasser als Entzündungshemmer

Feuchte Umschläge aus Essigwasser sorgen dafür, dass die Blutgefäße der Haut sich zusammenziehen. Hierdurch werden die entstandenen Entzündungen gemildert.

Zugegeben: Essigwasser riecht nicht so super, hilft aber gut bei Sonnenbrand! © valkyrielynn - stock.adobe.com

Dos and Don’ts bei Sonnenbrand

Ist die Haut erst einmal verbrannt, dauert es einige Zeit, bis sie wieder verheilt ist. Wie solltest du dich dann verhalten - und was solltest du besser lassen? Wir haben dir die wichtigsten Punkte zusammengestellt.

Dos bei Sonnenbrand

Verwende Hausmittel oder After-Sun-Lotion zur Behandlung des Sonnenbrandes.

Trinke viel Wasser, kalten Tee oder verdünnte Fruchtsäfte.

Bei weiteren Symptomen wie Schwindel, Fieber oder Kopfschmerzen kann ein Sonnenstich oder Hitzeschlag vorliegen, hole dir dann unbedingt ärztlichen Rat.

Don'ts bei Sonnenbrand