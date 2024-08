Für Kosmetikmarken sind Gamer eine spannende Zielgruppe. Immer mehr Brands tun sich für Kooperationen mit bekannten Videospielen zusammen. Jetzt gibt es eine neue Special-Edition, inspiriert von den Blöcken, Mobs und Werkzeugen der Minecraft-Welt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Beauty goes Gaming

In den letzten Jahren gab es bereits mehrere erfolgreiche Kooperationen zwischen Beauty-Marken und Videospielen. Beispielsweise brachte MAC Cosmetics 2020 eine limitierte Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Spiel "The Sims" heraus. Gleichzeitig kooperierten Shu Uemura und Pokémon für eine süße Kollektion von Haarpflegeprodukten. Auch Super Mario durfte schon im Einsatz für die Schönheit ran.

2022 brachte e.l.f. cosmetics eine Game-up-Line auf den Markt, die optisch von den verpixelten Videospielen der 90er inspiriert war. Nars startete 2022 mit Color Quest ein Beauty-Event auf der Metaverse Plattform Roblox. Maybelline arbeitete mit dem Videospielentwickler Zygna zusammen, um die Mascara Merge mit einem Spiel zu bewerben.

Auszeit vom Zocken? Wer dennoch in der Minecraft-Welt bleiben will, badet oder duscht drin! © 1995-2024 Lush Ltd

Beim Baden klotzen: Minecraft x Lush

Minecraft und Lush sind nun die nächsten, die die Grenzen zwischen virtuellem Spiel und Badezimmer-Realität verschwimmen lassen. Anlass ist das 15-jährige Jubiläum des Videospiels. Die digitalen Bauklötzchen im typischen Minecraft-Look wurden zu Badebomben und Seifen, Schaumbädern und einem Dusch-Jelly zusammengepuzzelt. Ab sofort online und ab 22. August in allen Lush-Shops erhältlich.

Gamer:innen können aber auch digital baden: In der "Minecraft: Bedrock Edition" ist es möglich, eigene Badebomben zu erstellen und zu benutzen. Alles, was man dafür braucht, ist das kostenlose Lush-Badebomben-Add-on aus dem "Minecraft Marketplace".