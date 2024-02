Statt Leo-Print: Blake Lively und Heidi Klum zeigen, wie der Animal-Trend 2024 getragen wird

Blake Lively zeigt sich auf der New York Fashion Week extravagant und superstylisch im überraschenden Trendmuster. Wird der Giraffen-Look zum neuen Must-have für 2024?

Anzeige

Giraffe statt Leo: Blake Lively überrascht mit diesem Animal-Print

Bei der Show von Michael Kors auf der New York Fashion Week beeindrucken nicht nur die Models auf dem Laufsteg, sondern auch die Stars in der Front-Row. Neben Katie Holmes, Meghann Fahy, Gabrielle Union und Brie Larson sitzt Schauspielerin Blake Lively in der begehrten erste Reihe und überrascht mit einer Neuinterpretation des Animal-Prints. Denn statt des gängigen Leo-Looks setzt sie auf ein Outfit in Giraffenmuster, das aus der Frühjahrskollektion 2024 von Michael Kors stammt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Blake Lively mit Giraffen-Print: Eleganz trifft Individualität

Blake Lively schafft es, ihren individuellen Look mit Giraffenmuster mega elegant zu stylen. Der Zweiteiler von Michael Kors besteht aus einem Rock und einem Kurzmantel im braunweißen Giraffenmuster. Zu dem offenen Mantel mit klassischem Revers trägt sie ein schlichtes braunes T-Shirt, kniehohe braune Stiefel und eine halbtransparente, bräunlich-schimmernde Strumpfhose. Das geschickt gewählte monochrome Styling verleiht dem Muster die nötige Ruhe und Eleganz. Abgerundet wird der Look mit einer braunen Ledertasche mit goldener Hardware und großen Statement-Ohrringen. Ihr langes, goldbraun glänzendes Haar fällt ihr in weichen Locken über die Schulter, ein dezentes Make-up vollendet den Look.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Animal-Prints stylen: So wirkt der Look stilsicher und trendbewusst

Tierische Muster geben schon länger ihr Comeback, denken wir nur an Heidi Klum, die immer wieder gern mit auffälligen Animal-Prints im Rampenlicht steht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Leo, Zebra, Schlange oder Giraffe: Trendteile mit Animal-Prints sind echte Eyecatcher. Kombiniere die wilden Muster mit schlichten Basics und neutralen Farben wie Schwarz, Weiß oder Beige, auch Leder oder Denim sind das perfekte Fashion-Match. Achte darauf, verschiedene Prints nicht zu mischen, damit der Look nicht zu überladen wirkt. Wer es nicht ganz so extravagant mag, setzt auf Accessoires statt Kleidung mit Animal-Print: Taschen, Schals oder Schuhe runden das Outfit perfekt ab und wirken dennoch dezent.

Anzeige