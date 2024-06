Bevor du deine Boots & Stiefel für die nächsten Monate wegräumst, solltest du diesen Star-Trend kennen: Die Styling-Queens von "Germany's Next Topmodel" kombinieren diesen Sommer derbe Boots zu süßen Kleidchen. So stylst du das Sommer-Must-have.

Die Sandalen-Saison ist in vollem Gange, aber unsere liebsten Fashionistas erfinden ihre Sommergarderobe in diesem Jahr neu. Statt der altbewährten Kombination aus lackierten Fußnägeln zur neuesten Beachwear sind auf den Social-Media-Kanälen und Streetstyle-Bildern eher romantische Blumenkleider mit Stiefeln zu sehen. Wer also nicht bis zum Herbst warten will, um die heißesten Stiefel-Trends des Jahres zu tragen, der kann sich von Heidi, Lena und Fabienne inspirieren lassen.

So stylish kommt der Sommer angestiefelt!

Nachdem Cowboy Boots ihr Comeback gefeiert haben, haben wir dieses Jahr zahlreiche Modelle zu Miniröcken, Kleidern und Shorts zur Auswahl. Vor allem zu den trendy Hyperfemininity-Looks wie Cottage-Core-Kleidern, Coquette-Make-up oder gehäkelten Styles sehen Stiefel besonders lässig aus.

Cowboystiefel sind zwar immer noch das Must-have der Saison sind, aber wenn es nach den großen Designer:innen geht, dann beamen wir uns diesen Sommer alle zurück in das Jahr 2010 und tragen die Paperbag-Boots, die damals den Boho Chic geprägt haben. Die Y2K-Treter mit extra breitem Schaft werden diesen Sommer zurückkommen und uns bis in den Winter begleiten.

Wem der Edel-Hippie-Style nicht besonders liegt, der greift stattdessen zu möglichst derben Biker-Boots oder Schnürstiefeln. Ob auf Knöchel- oder Kniehöhe getragen - zu einem möglichst femininen Kleid kommen sie als Styling-Kontrast perfekt zur Geltung.

Im Clip: Cowboy Boots & Flower Dresses

Boot-Looks zum Nachstylen

GNTM-Chefin Heidi Klum hat den Hype auch schon erkannt und zum Start in den Sommer schon verschiedenen Stiefel-Kleid-Kombis getragen. Vor allem auf dem Coachella-Festival im April 2024 war der kontrastreiche Mix ihr Favorit.

Externer Inhalt

Zum Häkel-Kleid und Boho-Hut entschied sich Heidi für klobige Biker-Stiefel. Nicht nur ein Fashion-Statement - die Stiefel mit fester Sohle sind auch noch super praktisch für Festivals. Darin lässt sich auf jeden Fall die Nacht durchtanzen, egal auf welchem Untergrund.

Externer Inhalt

Am nächsten Tag kombiniert Heidi ein leicht transparentes grünes Flatterkleid mit einem Cowboyhut und Schnürstiefeln. Die Sohle ist zwar auch an diesem Modell schön breit, aber dafür liegt der Schuh am Bein hauteng an. So wirken die Boots nicht zu überdimensional zum knappen Kleid.

Lena Gerckes schwarze Variante

Die erste Topmodel-Siegerin Lena Gercke hat zwei Lieblings-Boots für den Sommer. Sie kombiniert ein Paar schwarze Cowboystiefel zum weißen Mini-Kleidchen oder ein Paar edle Lederstiefel mit filigranem Absatz zum "Little Black Dress".

Externer Inhalt

GNTM-Kandidatin Lea stylt den Retro-Look

Lea Oude aus der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel" stylt ihre schwarzen Vintage-Stiefel zu einem weißen Mini-Kleid mit einem Blazer-Mantel zum Office-Siren-Style. Ein Look, wie man ihn schon aus den 90ern an Hollywood-Stars gesehen hat. Das besondere Detail: Die schmale Sonnenbrille mit 90s-Vibe, womit sie die Retro-Boots perfekt ergänzt.

Externer Inhalt

GNTM-Kandidatin Stella mit Paperbag-Boots

Eine der diesjährigen GNTM-Kandidat:innen zeigt bei einem Beauty-Event, wie schick man die trendy Paperbag-Boots stylen kann. Stella hat sich für ein Modell in Weiß und mit Absatz entschieden und kombiniert sie zu einem roséfarbenen Minirock und einer transparenten Bluse.

Externer Inhalt

GNTM-Anwärterin Fabienne in Wildleder-Boots

Externer Inhalt

Zur Premiere des Circus-Theaters Roncalli kamen Fabienne und ihre Model-Kolleg:innen alle in Schwarz. Sie stach mit ihrem trendsicheren Look aus der Reihe der Models hervor, denn sie setzte auf einen Mix aus Stiefel und Jumpsuit. Zu ihrem kurzen Overall trug sie locker sitzende, flache Wildlederstiefel, die knapp bis unter das Knie reichten. Ein Look, den wir diesen Sommer noch für die Festival-Saison kopieren werden.

Keins der It-Pieces der Saison verpassen und sich von den Styles der Stars inspirieren lassen: "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen schwört auf dieses Must-have für die warme Jahreszeit: Blusen mit Ballonärmeln.