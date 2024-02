Streetstyle-Inspiration: Diesen 10 Fashion-Accounts solltest du folgen!

Instagram ist eine der beliebtesten Inspirationsquellen für Mode. Doch bei so vielen Profilen sieht man oft den besten Content vor lauter Posts kaum. Daher haben wir Accounts herausgepickt, die durch individuelle und coole Looks besonders begeistern.

Die Italienerin Chiara Ferragni war eine der ersten und ist bis heute eine der größten Influencer:innen der Welt und auch in Deutschland erreichen die Stars der Szene wie Caro Daur oder Leonie Hanne Millionen Follower. Doch neben all den großen Namen gibt es unzählige, die du vielleicht nicht direkt auf dem Radar hast. Entdecke unsere zehn Lieblings-Accounts rund um Fashion-Trends und Streetstyles, die man sofort ausprobieren möchte.

Im Clip: So stylst du deine Outfits wie Fashion-Influencer

Andi Csinger

Andi Csinger ist mit nur einem Koffer nach Australien gezogen und hat 2014 innerhalb kürzester Zeit eine große Fan-Base aufgebaut. Mittlerweile lebt die Influencerin in Italien, hat ihre Follower:innen mitgenommen und postet regelmäßig geschmackvolle und stylishe Outfits. Gedeckte Farben und coole Basics, immer mit einem lässigen Twist. Sie schafft es, selbst simplen Strickpullovern Fashion-Flair zu verleihen. Die Outfits sind nicht nur tragbar, auch die Labels sind größtenteils bezahlbar. Teurer zwar als High-Street-Labels wie Zara, Mango und Co., aber oft noch im Rahmen. Kein Wunder also, dass ihr mittlerweile mehr als 800.000 Accounts folgen.

Olivia Anna-Catharina T.

Sie zählt zu den beliebtesten Stilikonen Belgiens und ist zwischen Brüssel und Antwerpen zu finden, wenn sie nicht grad Fashion Weeks in Kopenhagen oder Paris besucht. Über 300.000 Follower:innen holen sich von Olivia modische Inspirationen für coole, individuelle Looks. Sie ist bekannt für Mut zur Farbe, ohne schrill auszusehen. Von lässigen Strick-Pieces über coole Denim-Styles bis zu femininen Alltags-Outfits mit einem Twist - ihr Account lässt Fashion-Herzen definitiv höher schlagen.

Lois Opoku

Unter dem Motto "You can dress boring when you are dead" (Engl.: Du kannst dich langweilig anziehen, wenn du tot bist), begeistert die in Berlin wohnende Lois Opoku ihre rund 13.000 Follower:innen. Auch wenn sie von den Zahlen her noch nicht zu den größten Influencer:innen gehört, lohnt sich ein Besuch auf ihrem Profil. Dort findest du entspannte Styles in intensiven Farben, genauso wie elegante Outfits in dezenteren Braun- und Beige-Tönen.

Aylin König

Mit fast 700.000 Follower:innen gehört Aylin König eindeutig zu den erfolgreichsten Mode-Influencer:innen Deutschlands. Ihre klassisch eleganten Ensembles sind meist in dezenten Farben gehalten und haben immer einen coolen Twist. Und das beste: Sie hat 2018 gemeinsam mit ihrem Ehemann ein eigenes Modelabel, By Aylin König, gegründet - du kannst die meisten ihrer Looks also direkt nachkaufen.

The Styleograph

Ein etwas anderer Account ist der von Christian Vierig. Er arbeitet als Streetstyle-Fotograf und lichtet regelmäßig die coolsten Looks rund um den Globus ab. Wer also die heißesten Outfits der internationalen Fashion Crowd nicht verpassen möchte, sollte sich seinen Account unbedingt mal anschauen. Von Model Shots bis zu Influencer:innen sowie Promis aus Film und Fernsehen - der Berliner bekommt selbst Stars wie Jennifer Lopez oder Michele Morrone vor seine Linse.

Pernille Teisbaek

Natürlich muss in der Liste der coolsten Fashion Accounts auch Skandinavien vertreten sein. Denn kaum jemand trägt lässige Styles so mühelos, wie die Scandi-Influencer:innen. Allen voran geht Pernille Teisbaek. Sie prägt und verkörpert den Minimal Chic wie kaum eine Zweite und zählt wohl auch deshalb ganze 1,4 Millionen Follower:innen. Neutrale Farben, zeitlose Silhouetten und coole Details - die Skandinavier:innen wissen einfach, wie perfekte, unangestrengte Looks gehen.

Laura Noltemeyer

2014 war Laura Noltemeyer eine der ersten großen Blogger:innen in Deutschland. Heute ist aus ihrer Liebe zu Mode und Beauty ein erfolgreiches Unternehmen geworden. Bei Instagram gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben, zeigt ihre schönsten Outfits und gibt coole Styling-Tipps. Außerdem hat sie mit Bayage Beauty ihre eigene cleane und vegane Pflegemarke auf den Markt gebracht.

Virginie M.

Neutrale Farben, coole Mäntel, Basics mit einem Twist. Die Belgierin begeistert mit ihren stilvollen Outfits und ihrem fein kuratierten Feed. Wer auf schlichte, aber dennoch besondere Looks in Creme, Grau und lässige Leder- sowie Denim-Styles steht, findet hier jede Menge Alltags-Inspiration, die garantiert nie langweilig ist.

Xenia Adonts

Den Mix aus tragbaren Outfits und High Fashion beherrscht die in Paris lebende Hamburgerin Xenia Adonts perfekt. Wer Lust auf French Chic und extravagante Fashion-Week-Eindrücke hat, sich aber auch für den Alltag inspirieren lassen möchte, wird ihren Content lieben. Zudem hat die Influencerin und Unternehmerin ein erfolgreiches eigenes Mode-Label gegründet, das zwar nicht ganz günstig ist, aber durch seine einzigartigen Designs absolut überzeugt.

Sandra Lambeck

Fashion-Fans kommen auf dem Account von Sandra Lambeck voll auf ihre Kosten. Die Berlinerin zeigt sich sowohl in modernen Oversize-Styles, als auch in sexy, figurbetonten Looks. Neben ihrem unverkennbaren Stil wird sie aber auch für ihre schönen Beauty-Looks gefeiert. Make-up- und Nail-Inspirationen findest du bei ihr zur Genüge.