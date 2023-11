Strick-Trends 2023: Die kuscheligsten Winter-Looks - von Streifenpullis bis Balaclava

Noch auf der Suche nach ein paar kuscheligen Begleitern für die kühle Jahreszeit? Dann geht nichts über ein angesagtes Strickkleid oder einen Oversize-Streifenpulli! Auf welche Strickteile du zu den aktuellen Herbst- und Winter-Modetrends 2023 unbedingt setzen solltest, erfährst du jetzt.

Strick-Trends für den Herbst: Diese cozy Teile sind jetzt total angesagt

Strick gehört zum Herbst und Winter wie Halloween-Kostüme, Zimtdüfte oder eine heiße Kürbissuppe - und das gilt nicht nur für die Couch, sondern natürlich auch für unseren Alltags-Look. Wer jetzt zuallererst an die etwas unspektakulären Varianten à la Zopfmuster und Grobstrick in Beige denkt, dem sei gesagt: Die neue Saison hält viele Überraschungen für uns bereit!

Schon im Frühjahr war Strick nicht aus unseren Kleiderschränken wegzudenken. Die coolsten Kombis, Styles und Strickarten gibt's hier. Und auch in der kalten Jahreszeit geht natürlich nichts ohne lässige Mützen, Stripes und coole Schnitte. Wie genau das aussieht und auf welche Strick-Trends wir uns 2023 /2024 freuen dürfen, erfährst du jetzt.

Die besten Strick-Trends für den Herbst 2023

Wer kennt nicht dieses tiefe innere Bedürfnis an kalten Herbsttagen das Haus gar nicht erst verlassen zu wollen? Lieber mit Tee und Wärmflasche auf der Couch bleiben und hier einfach fürs nächste halbe Jahr nicht mehr weggehen, bis der Frühling zurückkehrt. Doch das ist leider eher ein Ding der Unmöglichkeit als ein ernstzunehmendes Szenario. Zum Glück macht die neue Wintermode Lust rauszugehen, auch an grauen Regentagen!

Mit den Strick-Trends sind wir bestens auf alles vorbereitet, was uns diese Saison erwartet und können sowohl sonnige Herbstspaziergänge als auch Schlechtwettertage ohne Probleme überstehen. Das sind die angesagtesten Must-haves aus Strick:

Im Clip: Stylische Strick-Zweiteiler für den Herbst

1. Strick-Trend: Kleider

Simpel, schick und vielseitig: Diesen Herbst lieben wir Strickkleider! Ob Mini, Midi oder Maxi – Hauptsache, das It-Piece besitzt einen coolen Twist. Besonders beliebt sind aktuell figurbetonte sowie asymmetrische Schnittformen. Aber auch kleine Details wie Raffungen, Schnürungen oder Stickereien machen aus jedem Strick-Teil einen tollen Hingucker!

Die Influencerin und Stylistin macht den coolen Stricktrend vor und kombiniert das Maxikleid mit Chunky-Boots

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Noch auf der Suche nach den passenden Schuhen? Dann wirst du hier fündig: Stiefel-Trends im Herbst 2023 - Cowboy Boots, Overknees & Co. sind unsere Lieblings-Styles im Herbst. Hier findest du weitere Modetrends, die im Herbst und im Winter 2023/24 angesagt sind und von Influencer:innen getragen werden.

2. Strick-Trend: Balaclava

Schon im letzten Herbst und Winter war klar, dass uns dieser Modetrend noch eine Weile erhalten bleiben wird. Balaclavas waren zunächst einmal etwas gewöhnungsbedürftig. Die Schlupfhauben haben eine Saison gebraucht, um sich wirklich als modisches Accessoire, das zudem auch noch unglaublich praktisch ist, weil es eben so schön warm hält, zu etablieren.

Wie schön, dass sich die Ausdauer ausgezahlt hat, denn diese Saison lassen sich die Balaclavas in vielen unterschiedlichen Formen und Farben finden.

Das Model Maya Stepper packt sich im kalten New York lieber warm ein und zieht - passend zum Trend und dem Wetter - eine Balaclava an.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3. Strick-Trend: Streifenpullover

Streifenpullover erleben diese Saison ihr kleines Comeback, mit dem wohl niemand so richtig gerechnet hätte. Unverhofft kommt eben oft! Wir freuen uns, die Stripes für diesen Herbst und Winter begrüßen zu dürfen und die eher klassischen Modelle mit ein paar coolen Statement-Pieces zu kombinieren. Wer es farbenfroher mag, setzt auf bunte Streifen - farblich sind uns da keine Grenzen gesetzt!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

4. Strick-Trend: Pullunder

Auch die Pullunder halten sich weiterhin auf dem Trendradar und kommen 2023 / 2024 mit noch mehr coolen Mustern und in noch wilderen Farbvarianten daher! Unsere Lieblings-Kombi: Blusen mit Ballonärmeln oder Jeansröcke.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

5. Strick-Trend: Preppy Knits

Preppy ist back! Erinnerst du dich noch an die Zeiten, zu denen Schuluniformen zu echten Modetrends avanciert sind? Stichwort: Gossip Girl! Und genau dieser Look ist wieder zurück, mit Plissee-Röcken, College-Jacken, Poloshirt und Karomuster. In Sachen Strick erwarten uns die angesagten Preppy Knits wie Strickjacken und Pullover mit Polokragen.