Strumpfhosen-Trends 2024: So stylst du die schönsten Farben und coolsten Muster im Winter

Strumpfhosen sind nicht mehr nur praktische Begleiter an kalten Tagen, sondern haben sich diese Saison einmal mehr zum modischen It-Piece entwickelt. Wir zeigen dir, was du bei den aktuellen Farb- und Muster-Trends beachten musst und geben dir Tipps, wie du diese stilvoll in deine Garderobe integrieren könnt.

Strumpfhosen als modisches Accessoire

Strumpfhosen haben sich im Laufe der Zeit von rein funktionalen Kleidungsstücken zu modischen Accessoires gewandelt. Obwohl ihr ursprünglicher Zweck darin bestand, die Beine warmzuhalten, sind Strumpfhosen heute ein äußerst vielseitiges Element der Mode, das dir unzählige Möglichkeiten zur Outfit-Gestaltung bietet.

Die klassischen einfarbigen Strumpfhosen, in Schwarz, Nude und Dunkelblau, erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und sind für den Alltag bestens geeignet. Für jene, die gerne mutige Mode-Statements setzen, stehen Strumpfhosen in lebendigen Farben wie Rot und Grün oder Trendfarben wie Peach Fuzz zur Verfügung, die deinem Look sofort eine ganz besondere Note verleihen.

Animal Prints, zu denen Leo-, Zebra- und Schlangenmuster gehören, verleihen deinem Style einen wilden und aufregenden Touch. Geometrische Muster wie Karos, Streifen oder Punkte bringen Dynamik und ein grafisches Element an deine Beine. Für eine feminine und romantische Ausstrahlung kannst du auf florale Muster zurückgreifen, sei es in Form von Blumenmotiven oder Ranken.

Die Wahl der richtigen Strumpfhose hängt von dem Anlass ab. Ein klassisches, dezentes Paar ist perfekt für das Büro oder formelle Veranstaltungen geeignet. Mutige Farben und Muster eignen sich hervorragend für Freizeit- und Party-Looks.

Tights-Trends 2024

Die unterschiedlichen Modelle, Farben und Muster ermöglichen diesen Winter schier endlose Kombinationsmöglichkeiten. Wir zeigen, wie du unterschiedliche Arten an Strumpfhosen stylish kombinierst und welche Schuhe du passend dazu tragen kannst.

Modelle aus schwarzem Nylon

Schwarze Strumpfhosen sind äußerst vielseitig und passen zu fast jedem Outfit. Sie sind in verschiedenen DEN-Werten erhältlich. Die Maßeinheit Denier bezeichnet die Dicke des Stoffs, je höher die DEN-Zahl, desto blickdichter die Optik. Im Frühling und Sommer reichen Strumpfhosen mit einem DEN-Wert von 5 bis 15 aus, während im Herbst und Winter Strumpfhosen mit einer höheren DEN-Zahl oder dickere Thermowäsche die perfekte Wahl sind, um deine Beine warmzuhalten. Besonders gemütlich sind Strumpfhosen aus Wolle.

Ein mattes Finish ist oftmals vorteilhafter als glänzende Feinstrumpfhosen, da der Glanzeffekt deine Beine breiter erscheinen lässt. Schwarze Strumpfhosen lassen sich sowohl zu kurzen als auch langen Röcken oder Kleidern tragen und können auch zu Shorts hervorragend aussehen. Dunkle Töne wie Schwarz, Braun, Dunkelblau, Bordeaux oder Anthrazit passen gut zu schwarzen Strumpfhosen mit hoher DEN-Zahl.

Probiere neue Kombinationen aus und spiele mit den verschiedenen Materialien. Ein zartes Sommerkleid mit Blumenmuster kann im Winter auch wunderbar mit einer Wollstrumpfhose getragen werden, während ein Strickkleid auch mit einer Feinstrumpfhose gut harmoniert.

Strumpfhosen mit Mustern

Wer auf der Suche nach Abwechslung ist, wird diese Saison Spaß an der Vielzahl gemusterter Modelle haben: von Punkten über Karos und Streifen bis hin zu solchen mit Glitzer, Spitze oder coolen Schriftzügen. Muster-Strumpfhosen sind die perfekte Wahl für Fashionistas, da sie jedem Outfit das gewisse Etwas verleihen.

Beim Styling mit gemusterten Strumpfhosen solltest du beachten, dass sie bereits sehr auffällig sind. Das restliche Outfit sollte daher eher schlicht gehalten werden. Ein schwarzes oder einfarbiges Kleid oder ein Pencil Skirt sind beispielsweise perfekte Kombinationen zu gemusterten Strumpfhosen. Vermeide weitere Muster, da dein Look sonst schnell überladen wirkt.

Besonders trendy sind Netzstrumpfhosen. Das Styling erfordert jedoch etwas Vorsicht, denn das gewagte Beinkleid in Kombination mit einem kurzen Rock und High Heels kann schnell übertrieben wirken. Wähle stattdessen lieber Klamotten dazu, die das Outfit casual und nicht zu ernst erscheinen lassen. Wie wäre es mit einem Oversized-Strickpullover oder Destroyed Denim?

Tights in trendy Farben

Bunte Strumpfhosen sind eine aufregende Möglichkeit, deine Beine zum Eyecatcher zu machen. Sie bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um deinen Stil auszudrücken und kreative Looks zu kreieren. Bei der Wahl von farbigen Strumpfhosen solltest du jedoch einige Styling-Tipps beachten, die garantieren, dass dein Outfit harmonisch aussieht.

Bei auffälligen Farben wie Barbie-Pink oder Kirschrot ist es ratsam, deine Kleidung auf deine Strumpfhose abzustimmen, um ein stimmiges Ensemble zu erzielen. Monochromatische Looks sind derzeit besonders im Trend und können deinem Outfit einen eleganten Touch verleihen. Da die Strumpfhosen bereits die Blicke auf sich ziehen, sollte der Rest eher schlicht gehalten werden. Ein einfarbiges Kleid oder ein dezenter Rock setzen farbige Strumpfhosen perfekt in Szene.

Welche Schuhe passen zu Strumpfhosen?

Die Wahl der passenden Schuhe zur Strumpfhose ist entscheidend, um ein stimmiges Gesamtbild zu kreieren. Hier sind einige Tipps und Empfehlungen:

Stiefeletten:

Diese äußerst vielseitige Option harmoniert gut mit Strumpfhosen und kann zu Röcken, Kleidern oder Shorts getragen werden. Stiefeletten eignen sich sowohl für den Alltag als auch für besondere Gelegenheiten.

Pumps:

Sie verleihen deinem Outfit einen eleganten Touch und eignen sich daher perfekt für formellere Anlässe oder das Büro. Die Kombination von Sie verleihen deinem Outfit einen eleganten Touch und eignen sich daher perfekt für formellere Anlässe oder das Büro. Die Kombination von High Heels und Strumpfhosen geben deinem Look eine stilvolle Note.

Stiefel:

Ob in kniehoher oder knöchelhoher Ausführung - winterliche Boots bieten nicht nur zusätzliche Wärme, sondern passen auch hervorragend zu Strumpfhosen. Die Ob in kniehoher oder knöchelhoher Ausführung - winterliche Boots bieten nicht nur zusätzliche Wärme, sondern passen auch hervorragend zu Strumpfhosen. Die Stiefel-Trends 2024 können sowohl zu Röcken als auch zu Hosen getragen werden und sind vielseitig einsetzbar.

Flache Schuhe:

Loafer, Slipper oder Brogues sind bequeme Optionen, die gut zu einem lässigen oder sportlich-schicken Style passen. Sie ergänzen Strumpfhosen auf eine stilvolle und bequeme Weise.

Achte auch darauf, die Farbe deiner Treter sorgfältig auszuwählen. Schuhe, die in einer ähnlichen Farbe wie die Strumpfhose sind, lassen deine Beine länger und schlanker wirken. Vermeide hingegen Peeptoes oder Sandalen in Kombination mit Strumpfhosen, da sie den Look unterbrechen und die Beine optisch verkürzen können.