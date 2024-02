Styling-Tipps von der Berlin Fashion Week: So werden Knee-High-Socks zum Frühjahr/Sommer-Trend 2024

Marc Cain präsentierte auf der Fashion Week Berlin eine Neuinterpretation der modischen Kombi: Knee-High Socks aus Wolle werden elegant zu Loafern und Minirock getragen. Ist das die Trend-Kombination des Sommers?

Knee-High Socks in Loafern oder Stiefeletten sind jetzt angesagt

Gemusterte Tights und farbige Strumpfhosen gehören zum Alltag. Selbst Wollsocken im Cosy-Girl-Style oder Thermosocken sind mittlerweile nichts Außergewöhnliches mehr. Jetzt bringt Marc Cain die warmen Socken sogar auf den Laufsteg: Knee-High Socks aus Wolle werden elegant mit Loafer und Stiefelette kombiniert und zum Mini-, Midi- oder Maxirock getragen. Die Kombination ist nicht neu: 2010 trugen Serena van der Woodsen und Blair Waldorf den Look in "Gossip Girl", 2020 ging die Kombi mit einem Mikro-Rock viral. Jetzt feiern wir das Trio erneut und sichern ihm einen festen Platz in unserer Frühjahrsgarderobe.

So kombinierst du Knee-High Socks im Frühjahr/Sommer 2024

Egal, ob Mini, Mini oder Maxi - Hauptsache, du kombinierst die hohen Socken mit einem Rock und Loafer oder Stiefelette. Marc Cain hat auf seiner Laufsteg-Show während der Berlin Fashion Week die verschiedenen Looks perfekt dargestellt.

Knee-High Socks zum Minirock

Mit Minirock, Weste und Blazer in einem dezent karierten, sanften Braun, kombiniert mit dunkelgrauen Knee-High Socks und braunen Loafers, kreierst du den perfekten Schulmädchen-Look à la Gossip Girl. Eine Schiffermütze, eine wehende Krawatte und die obligatorische dicke Brille runden den Look ab - erinnert uns stark an den Librariancore!

Knee-High Socks mit Denim-Maxirock kombiniert

Wir lieben Denim! Und deshalb lieben wir diese Kombi ganz besonders. Der enge, wadenlange Jeansrock ist vorne hoch geschlitzt und gibt den Blick auf die grauen Knee-High Socks frei. Dazu eine kastige Hemdbluse, braune Loafer und ein braunes Barrett - fertig ist ein cooler Look für die Übergangszeit.

So elegant ist der Socken-Trend

Warme Wollsocken sind schon länger im Trend und auch auf Social Media präsent. Nicht nur derbe Stoffe wie Tweed oder Denim werden mit den Wollsocken kombiniert, sogar elegante Partykleider. Beispielsweise von Schauspielerin Bel Powley, die im Januar dieses Jahres bei der BAFTA Tea Party graue Socken zu ihrem goldenen Miu-Miu-Partykleid trug.