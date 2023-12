Sie ist nicht irgendeine Star-Stylistin, sondern die Star-Stylistin Hollywoods! Viele Prominente werden von Kate Young eingekleidet. Doch immer mehr Celebritys kehren ihr den Rücken und wechseln zu anderen Stylisten. Warum ist Kate Young anscheinend nicht mehr angesagt?

Kate Young: Wer ist die Star-Stylistin?

Kate Young ist nicht irgendeine Star-Stylistin: Dreimal wurde sie von "The Hollywood Reporter" als "mächtigste Stylistin" und von "Instyle" als "Stylistin des Jahres" ausgezeichnet. Die ehemalige Assistentin von Anna Wintour bei der "Vogue" Tonne Goodman stylt seit über einem Jahrzehnt A-Prominente. Zu ihren Kunden zählen Margot Robbie, Selena Gomez, Dakota Johnson, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Rachel Weisz und mehr.

Doch in den letzten Monaten scheint sich das Blatt zu wenden: Immer mehr ihrer Stammkunden wechseln zu anderen Stylisten, Vermutungen, dass Kate Young gefeuert wurde, machen die Runde. Margot Robbie, jahrelang treue Kundin von Kate Young, wechselte für die Presseveranstaltungen des Kino-Hits "Barbie" zu dem Stylisten Andrew Mukamal.

Jennifer Lawrence, Star aus "Die Tribute von Panem - The Hunger Games", ist mit ihren neuen glamourösen Outfits von Promi-Stylistin Jamie Mizrahi seit Monaten in den sozialen Medien im Trend. Auch Selena Gomez wendet sich von Kate Young ab und wechselt zu Star-Stylistin Erin Walsh.

Kate Youngs Styling sorgt für Unmut

Man sollte eigentlich erwarten, dass eine Stylistin mit dem Ruf, die Beste zu sein, ihre Kundinnen auch spektakulär und atemberaubend für den roten Teppich stylt. Doch nach den Reaktionen auf Social Media waren die von Kate Young gewählten Kleider alles andere als sensationell und wirken eher langweilig und wenig schmeichelhaft. "Stop styling Selena", "this is horrendous" and "What the hell ist this, Kate" sind einige der Kommentare der verstimmten Fashion-Fans unter den Posts von Kate Young.

Worauf achtet Kate Young beim Stylen der Stars?

Wir wissen nicht, warum sich Kate Young für ein bestimmtes Styling entscheidet. Doch die Diskussionen in unterschiedlichen Internet-Foren sind hitzig: So wird spekuliert, dass Kate Young sich zu sehr auf das Platzieren von Marken konzentriere und dabei nicht darauf achte, was wirklich zu ihren Kundinnen passe. Oder dass sie Kleider nach ihren eigenen Vorlieben auswähle und nicht danach, ob es dem Star schmeichle. Auf X machte der Witz die Runde, dass Kate Young einige Kundinnen, etwa Dakota Johnson, bevorzuge, da diese auf allen Events stets glamourös erscheine.

Gutes Styling stellt die Frauen und ihre Schönheit in den Vordergrund

Star-Stylist Law Roach erklärt: "Es geht nicht nur darum, wie ich meine Kunden aussehen lasse - es geht darum, wie ich sie sich fühlen lasse." Seinen Kund:innen sollen schön aussehen und sich schön fühlen. Die aktuellen Stylisten von Margot Robbie, Selena Gomez und Jennifer Lawrence denken und arbeiten ähnlich wie Roach. Roach, Mukamal, Walsh und Mizrahi leisten hervorragende Arbeit darin, Frauen und ihre Schönheit hervorzuheben. Und damit tun sie, was Young nicht kann, nämlich das Erscheinungsbild ihrer zu Kunden verbessern, anstatt es zu verwässern. Kleidung, Frisuren und Accessoires werden sorgfältig ausgewählt, sodass sie nicht nur Körperbau, Hautton und Gesichtszügen schmeicheln, sondern auch ein Image entstehen lassen, das zu ihrer persönlichen Marke passt.

