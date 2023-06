Superstar Jennifer Lawrence bei GNTM: Wir verraten ihre besten Styling-Tipps!

Jennifer Lawrence versprüht Hollywood-Flair beim Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 - und obendrauf ihre typische Portion Coolness. Ihre Style-Essenz: Lässigkeit trifft auf Glamour. Wie wir das auch hinbekommen? Hier gibt's die ultimativen Styling-Tipps von J.Law!

Jennifer Lawrence: Das ist ihr Fashion-Geheimnis

Bei den Filmfestspielen in Cannes vereint Jennifer Lawrence bei ihrem Auftritt auf dem Red Carpet Coolness und Glamour. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mickael Chavet

Zuletzt zog Hollwood-Schauspielerin Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes bei der Premiere von "Anatomy of a Fall" alle in ihren Bann: Sie trug ein bodenlanges, klatschmohnrotes Kleid inklusive Stola von Christian Dior Couture und kombinierte zarten Silberschmuck dazu. Ein Kleid, das typisch für Jennifer ist, die gerne auf klassische Silhouetten und große Momente setzt. Wir erinnern uns doch alle noch an ihr ausladendes, weißes Kleid, ebenfalls von Christian Dior Couture, welches sie zu den Oscars 2013 trug - mit einem Wert von 4 Millionen Dollar gilt es bis heute als das teuerste Kleid, das jemals zu der Preisverleihung getragen wurde. Wir erinnern uns aber auch an ihren Treppensturz in eben diesem prächtigen Kleid. Kein Drama für Jen! Ihre ganz entspannte Reaktion darauf? Aufstehen und souverän ihre Trophäe entgegennehmen.

Jennifer Lawrences zugegeben sehr graziöser Sturz bei den Oscars 2013 ging in die Geschichte des Events ein. © picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP | Chris Pizzello

Und vielleicht erklärt kein anderer Moment als dieser, was an Jennifer Lawrence so besonders ist: ihre absolute Gegensätzlichkeit. Sinnlichkeit und Glamour treffen auf Girl-Next-Door-Vibes, Humor und Coolness. So auch bei den Filmfestspielen in Cannes, wo sie zu rotem Designer-Dress und funkelndem Schmuck einfach in schwarze Gummi-Flip-Flops schlüpfte.

Für viele Beobachter:innen waren die Badelatschen von J.Law direkt ein feministisches und politisches Statement gegen die Doppelmoral der Schönheitsideale unserer Gesellschaft, in der einerseits Body Positivity gefeiert wird, aber von Frauen immer noch erwartet wird, zu bestimmten Anlässen unbequemes Schuhwerk zu tragen - nur um auf dem roten Teppich eine gute Figur abzugeben. Tatsächlich stellte Jennifer allerdings hinterher klar, es sei nur ein Versehen gewesen. Die High Heels, die sie tragen sollte, waren eine Nummer zu groß und so entschied sie sich für Flip-Flops. "Ich hatte keine Ahnung, dass flache Schuhe auf dem roten Teppich ein Fashion-No-Go sind", erklärte sie unbekümmert. Genau für diesen unaufgeregten Pragmatismus feiern sie ihre Fans - und wir!

Jennifer Lawrence trug Flip-Flops zum Dior-Dress - aus Versehen und nicht als Statement. © picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Im Clip: So trainiert Jennifer Lawrence

Auch im Alltag setzt Jennifer Lawrence ihre Style-Formel um

Jennifer setzt auf Brüche in ihrem Look. Große Robe trifft auf offene Haare oder lockere Beach Waves und natürliches Make-up, eine Jeans und ein Messy Bun wird zu schickem Blazer und Luxus-Handtasche getragen. Oder - wie sie ebenfalls bei den Filmfestspielen in Cannes zeigte - sie trägt elegante Schnitte in ungewöhnlichen, lässigen Stoffen, wie ihr cremefarbenes Strickkleid aus der Christian Dior Spring 2023 Haute-Couture-Kollektion. Wem das jetzt auffällig viel Dior zu sein scheint: Jennifer Lawrence ist seit 11 Jahren das Gesicht der Luxusmarke und trägt deshalb auf dem roten Teppich fast ausschließlich Dior.