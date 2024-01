Teddy Nails sind der Nagellack-Trend 2024: Die schönsten Designs mit den edlen Brauntönen!

Im Herbst strahlt die Natur in warmen, satten Farben von Gelb über Orange, Rot, Grün und Braun. Passend dazu setzen wir jetzt auf einen kuscheligen Nageltrend: Teddy-Nägel oder Teddy Nails. Egal, ob ihr sanftes Karamellbraun, aromatisches Zimtbraun oder sattes Schokobraun bevorzugt, die Farbpalette an Brauntönen bietet euch zahlreiche Variationen für eine perfekte Herbstmaniküre.

Nageldesign in Brauntönen ist jetzt angesagt

Die braunen Teddy Nails sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch total vielseitig und lassen sich zu den verschiedensten Stilen und Outfits kombinieren. Dabei steht ein brauner Farbton im Mittelpunkt, der farblich an einen cozy Teddybären erinnert. Doch Braun ist nicht gleich Braun - es steht euch große Auswahl an Brauntönen zur Verfügung. Wichtig ist nur, dass der Farbton an einen kuscheligen Teddy erinnert. Ein All-Over-Look im Brown Shade eurer Wahl sieht dezent und mega elegant aus.

Ihr könnt den Nageltrend beliebig nach euch Vorstellungen abwandeln und die Maniküre als French Maniküre stylen oder mit auffälligen Mustern verzieren. Aktuell sind die coolen Updates für die French Nails mega angesagt. Kennt ihr schon die Textured Nails? Oder die Jelly Nails? Sie gehören ebenfalls zu den angesagten Nageldesigns.

Im Clip: Profi-Tipps für die perfekte Maniküre

Teddy-Nägel stylen - so geht’s

Teddy-Nägel könnt ihr ganz easy selber machen. Wir zeigen euch, wie sie in nur 3 Schritten gelingen (hier haben wir nochmal eine Anleitung für die perfekte Maniküre für euch):

Reinigt eure Nägel und bringt sie in die gewünschte Nagelform Tragt einen Base-Coat auf, um die Nägel vor Verfärbungen zu schützen. Lackiert nun für den monochromen Look den kompletten Nagel in einem Braunton eurer Wahl. Alternativ stylt ihr eine French Maniküre mit brauner Spitze oder tragt auffällige Muster in einem Braunton auf die Nägel. Versiegelt die Teddy-Nägel mit einem Top Coat - fertig ist der angesagte Nagellacktrend 2023!

Auch interessant: Wir verraten euch die besten Maniküre-Tipps, wie ihr Shellac ganz einfach zu Hause entfernen könnt. Außerdem zeigen wir euch hier den neuen Trend Press-on-Nails mit Soft Gel und wie ihr die sanfte und schnelle Alternative zu Nagellack & Co. hinbekommt.

Nageltrends 2023: Brauner Nagellack ist mega angesagt

Lange Zeit galt der Nagellack in Brauntönen als absolutes No-Go unter den Nageltrends. Doch diese Zeiten sind zum Glück vorbei! Seit einigen Jahren ist die braune Farbe wieder im Trend und gehörte auch im letzten Jahr zu den Nageltrends 2022. Denken wir nur an die Mocha Nails, die Tom Bachik, Nail Artist von Jennifer Lopez, im Herbst 2022 postete (übrigens der gleiche Nailartist, der an J.Los Händen die Rich Girls Nails zum Trend lancierte).

Auch die Dark Academia Nails sind unter den Nagellacktrends im Herbst 2023. Außerdem verraten wir euch, wieso ihr unbedingt die Chai-Latte-Nails in diesem Winter tragen solltet.