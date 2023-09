Textured Nails: Hier kommen die besten Vorlagen und Design-Tipps für den 3D-Nageltrend

Der wohl größte Nageltrend 2023 sind Textured Nails. Denn kaum ein anderer Nageltrend ist so vielseitig und wandelbar wie texturierte 3D-Nagel-Designs. Wir besprechen, wie man 3D-Nailart selbst hinbekommt, welche Vorlagen und Ideen es für 3D-Nägel bereits gibt und welchen Nagellack und Tools ihr dafür braucht.

Anzeige

Textured Nails: 3D-Nägel liegen voll im Trend

2023 ist Maximalismus Trend. Das gilt in der Mode ebenso wie bei Make-up und für Nageltrends. Dick auftragen ist beim Thema Lack diese Saison schick - im Kontrast zum Gegentrend Recession Core beim Schmuck. Für die Nail Art 2023 bedeutet das: Alles dreht sich um glamouröse Inszenierung und ausgefallene Texturen.

Dafür brauchen wir weder XL-Naturnägel noch Press On Nails oder Gelnägel. Viel mehr geht es darum die eigene Kreativität einzusetzen und neue Designs auszuprobieren. 3D-Nageldesigns und Textured Nails bieten uns dafür jede Menge spielerische, künstlerische Freiheit. Man kann die Texturtrends auf Acryl-, Gel- oder Naturnägeln umsetzen, mit oder ohne Knallfarben, mit Nagellack, Stickern, Steinen, Perlen und sämtlichen Nailart-Accessoires, die man in der eigenen Beauty Bag findet. Man kann Texturen nämlich auch zuhause ganz einfach selbst erzeugen. Wer richtig abgefahrene Designs ausprobieren will, lässt lieber die Profis ran. Entscheidend ist nur auf den 3D-Effekt zu setzen.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Nail Art für zu Hause im Test

Textured Nails mit Perlen

3D-Accessoires verleihen Nagelkunst mehr Dimension und lassen die Nägel zum Eyecatcher werden. Mehrschichtige Looks und kreative Techniken machen es möglich. Damit ihr den Texture-Trend selber tragen könnt, teilen wir hier ein paar Ideen und Inspirationen mit euch.

Wer bisher dachte Textured Nails wären immer nur knallbunt oder gar kitschig, den können wir beruhigen. Denn 3D-Nailart kann auch wunderbar elegant aussehen. Wer ganz im Trend sein will, aber minimalistische Looks mag, der klebt nur eine einzige Perle auf jeden Nagel. Wer volle Perlen-Power tragen will, der besorgt sich Perlen in unterschiedlichen Größen und klebt sie auf dem Nagel fest. Am schönsten kommen weiße Perlen auf transparentem Lack oder Nudetönen zur Geltung.

In unserem Anleitung zur Maniküre mit Perlen findet ihr eine ausführliche Anleitung um Perlen, Steinchen und Co. festzukleben. Face Embellishments, wie Sticker, Strass und Steinchen, sind übrigens auch beim Make-up ein Riesenhype

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Textured Nails mit kleinen Edelsteinen

Bling it on! Mit einer diamantüberzogenen Maniküre könnt ihr auf der nächsten Party oder Hochzeit richtig glänzen. Ihr könnt aber natürlich auch mit einem einzelnen Edelstein zum Kleben euren Lieblingsnagellack aufwerten.

Auch die Dark Academia Nails sind unter den Nagellacktrends im Herbst 2023.

Opulente, mit Juwelen besetzte Looks und Naildesigns mit Glitzer sind auf jeden Fall ganz groß angesagt. Ja, auch auf naturbelassenen, kurzgefeilten Nägeln. Nachdem Glitzersteinchen und Embellishments im Gesicht dank Euphoria zum Mega-Trend wurden erobern sie nun auch unsere Fingerspitzen.

Ihr könnt dafür eigene Klebesteinchen für die Nägel shoppen oder jeden Glitzerstein mit dem richtigen Kleber anbringen. Eurem Style sind keine Grenzen gesetzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Textured Nails mit Jelly-Akzenten

3D-Nägel und Jelly Nails sind beide im Trend. Warum also nicht beides miteinander kombinieren für den ultimativen Super-Trend-Look?

Alles, was man dafür braucht: Jelly-Nagellack und etwas Geduld. Indem man den Nagellack in Tröpfchen auf den Nagel verteilt, entsteht die angesagte 3D-Textur. Dadurch trocknet der Look aber auch langsamer als eine dünne Schicht, die man flach aufpinselt. Nach dem Tropfen heißt es also Abwarten und Tee trinken, vor allem aber Stillhalten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Textured Nails mit schimmernder Folie

3D geht auch subtil. Mit der Folien-Technik könnt ihr eure Nägel wunderbar strukturieren und texturieren, wobei sich Folie sich nur wenige Millimeter vom Nagel abhebt. Durch Nagelfolie entsteht eine unterschiedliche Oberflächenstruktur. Ihr könnt zum Beispiel einen matten Nagellack, der wie Samt aussieht, mit einer glatt-schimmernden Folie kombinieren und so spannende Effekte erzeugen.

Die Technik ist ebenso einfach wie vielseitig wandelbar. Schneidet die Folie so zurecht, dass sie entweder nur die Hälfte, einen Streifen, die Spitze oder nur den Halbmond am Nagelbett bedeckt und klebt sie anschließend auf den trockenen sauberen Nagel.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Textured Nails mit Stickern

Es gibt wohl keine schnellere, einfachere Technik, um 3D-Nägel zu stylen. Aber auch keine die mehr Spaß macht. Nagelsticker gibt es in unzähligen Formen und Größen. Eben auch solche, die sich deutlich vom Nagel abheben und für einen 3D-Effekt sorgen.

Holt euch Sticker mit euren Lieblingsmotiven und pimpt damit euer Nageldesign. Beliebte Klassiker sind Herzen. Damit könnt ihr auch gleich den Love-Nail-Trend mitmachen. Aber auch Sterne oder einfach nur Kreise, Streifen und Punkte, mit denen ihr ein grafisches Design zaubert, sehen sehr cool aus.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Textured Nails: Negative Space

Das, was Cut-outs in der Mode sind, sind Negative Space Looks für Nailart. Beides ist übrigens 2023 mega angesagt. Auf den Nägeln heißt das, man lackiert nicht den ganzen Nagel, sondern lässt Teile frei, während man andere mit dicken Lackschichten und Tropfen hervorhebt.

Wer eine ruhige Hand hat, der kann kunstvolle Designs lackieren und den Nagel mit unterschiedlich dicken Schichten von Lack in Szene setzen. Alle anderen müssen aber nicht auf den Trend verzichten. Ihr könnt einfach einen Tropfen Nagellack über euren Nagel laufen lassen, sodass er einen coolen Tear-Drop-Look auf eurem Nagel hinterlässt. Umso dicker die Lackschicht, desto deutlicher der 3D-Effekt. Den Rest des Nagels lasst ihr nackt, sodass der Negative-Space-Stil entsteht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Textured Nails mit Schmuck-Accessoires

Echte Nail Piercings holt ihr euch am besten im professionellen Nagelstudio. Aber Nagelschmuck zum Kleben, kann man wunderbar auch zu Hause stylen. Greift zu Schmuckstickern, Perlen, Glitzersteinchen und Co. Kombiniert sie am besten noch miteinander und mit metallisch schimmernden Nagellacken als Base.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Textured French Nails & Textured Tips

Zweifarbige Nägel kennen wir schon und French Nails sowieso. Aber Textured French Nails sind neu. Wobei sie gewissermaßen eine Kombi aus beiden eben genannten Styles sind.

Um die French-Textur zu erzeugen, lackiert ihr eure Nägel zunächst in einer Farbe. Anschließend bekommen die Tipps eine extra Textur, welche sie von den Nägeln anheben soll. Dafür klebt ihr am besten die French Tipps in der klassischen Sichelform ab. Anschließend könnt ihr eure Nägel mit einem mattierenden Überlack lackieren. So behalten die Tipps den Glanz des Nagellacks, während der Rest des Nagels mattiert ist. Et voilà fertig ist die French Texture Nailart Version.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3D-Nägel professionell im Nagelstudio

Strukturierte Nageldesigns mit Textur und 3D-Effekt wirken wie kleine Kunstwerke. Erfahrenen Nagelkünstler:innen, können mit speziellen Techniken, aber vor allem dank ihrer hochwertigen Lacke und Tools und der antrainierten ruhigen Hand echte 3D-Meisterwerke zaubern. Wer sich also die viralen 3D-Looks auf die Nägeln wünscht oder ganz besonders ausgefallene Texturen erzeugen will, der wendet sich ans Nagelstudio seines Vertrauens.

Am besten zieht ihr los, ausgestattet mit Screenshoots von inspirierenden Designs und mit gesunden, gepflegten Nägeln. Den Rest erledigen die Profis!