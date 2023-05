TikTok-Trend 2023: Das verspricht die "That Girl"-Morgenroutine

Auf TikTok, Instagram & Co. gibt es unzählige Videos mit dem Hashtag #thatgirl - der populäre Trend, hält sich nun schon seit einiger Zeit in den sozialen Medien. Wir verraten, was den Lifestyle ausmacht, aus welchen Steps die Beauty-Routine dazu besteht und welches Make-up euch diesen ganz besonders natürlichen Glow ins Gesicht verleiht.

Anzeige

Sie stehen um fünf Uhr morgens auf, treiben Sport, ernähren sich gesund und widmen sich in aller Ruhe der Gesichtspflege und dem Make-up. Unter #thatgirl (auf Deutsch dieses Mädchen) zeigen hauptsächlich junge Frauen ihre Routine für den "That Girl"-Lifestyle. Inzwischen hat der Hashtag auf TikTok fast 12 Milliarden Aufrufe. Doch keine Panik, wenn ihr keins von "diesen Mächen" seid, die frühmorgens gut gelaunt aufwachen und vom Pyjama in die Sweats hüpfen. Ähnlich wie die umstrittene "Clean Girl"-Ästhetik ist auch das privilegierte Frauenbild von #thatgirl nicht ganz unproblematisch, da es den Druck zur Selbstoptimierung - gerade bei jüngeren User:innen erhöht. Unser Tipp: Holt euch von den Girls die Inspiration für einen guten Start in den Morgen, die in euren Tagesablauf passt. Pickt euch die Schritte aus der Routine, die euch wirklich ein gutes Gefühl geben und keinen Stress erzeugen. Dann habt ihr auch genug Zeit mit unseren Tipps und etwas Tinted Moisturizer, Blush und Lippenöl einen frischen, natürlichen Look zu zaubern.

Guter Start in den Tag: die #thatgirl-Routine vor dem Make-up

Alle Langschläfer unter uns können die zeitintensive Morgenroutine einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen, etwa anstatt eines Yoga Workouts zur Arbeit spazieren oder mit dem Fahrrad fahren. Wir haben euch hier drei einfache und schnelle Tipps zusammengestellt, mit denen ihr eure ganz eigene "That Girl"-Routine vor dem Make-up gestalten könnt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Tipp 1: Zitronenwasser trinken

Bereitet euch ein Glas Wasser mit frisch ausgepresstem Zitronensaft zu, um euer Immunsystem und die Verdauung zu unterstützen. Übrigens sind Zitronen nicht nur als Detox-Hausmittel geeignet, sondern sorgen auch für schöne und gesunde Nägel.

Tipp 2: Sport machen

Um voller Energie und Konzentration in den Tag zu starten, nutzt #thatgirl die Morgenstunden für eine Yoga-, Pilates- oder Workout-Einheit. Sollte euch früh am Morgen die Motivation für eine längere Sporteinheit fehlen und ihr kommt einfach nicht aus den Federn, dann reichen zehn Minuten Morgengymnastik auch schon völlig aus. So bringt ihr euren Stoffwechsel in Schwung und zaubert einen natürlichen Blush ins Gesicht.

Anzeige

Tipp 3: Gesundes Frühstück

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein nährstoffreiches Frühstück darf bei diesem Trend-Lifestyle definitiv nicht fehlen. Wie wäre es mit einer fruchtig-leckeren Smoothie-Bowl oder einem Avocado-Brot? Damit könnt ihr voller Konzentration in den Tag starten und sorgt gleichzeitig für euer Wohlergehen.

So gelingt dir die perfekte Skincare-Routine

Anzeige

Anzeige

"That Girl"-Make-up: Diese Produkte bringen den Trend-Look

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Für den perfekten "That Girl"-Look darf ein strahlend natürliches Make-Up natürlich nicht fehlen. Welche Produkte sich dafür am besten eignen und wie ihr euch den trendigen Glow ins Gesicht zaubert, erklären wir mit einer Step-by-Step Anleitung. Auch hier gilt wieder: Probiert aus, welche Steps für euch funktionieren und in euer Zeitbudget passen.

Step 1: Feuchtigkeitscreme

Für ein frisches und geschmeidiges Hautbild verwendet "That Girl" eine intensiv feuchtigkeitsspendende Creme. Alternativ könnt ihr auch zu Tinted Moisturizer gegriffen werden - die perfekte Kombi aus Gesichtscreme und Foundation.

Tolle Feuchtigkeitsbooster:

CeraVe Feuchtigkeitscreme

M. Asam AQUA INTENSE Supreme Hyaluron Crème

Avène Hydrance UV

L'Oréal Paris Hydra Genius Aloe Water

Den Feuchtigkeitsbooster sanft einmassieren und für einen kurzen Moment einwirken lassen. Eure Haut wirkt sofort frischer und ausgeruhter, kleine Kissenfältchen oder trockene Stellen werden ausgeglichen.

Step 2: Creamy Concealer

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Um den Teint zu perfektionieren und ein paar Unreinheiten abzudecken oder Augenringe zu kaschieren, greift einfach zu einem cremigen Concealer. Unsere Tipps:

Nars Radiant Creamy Concealer

Bobbi Brown Creamy Concealer

Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer

GRN Shades of Nature Liquid Concealer

Den Creamy Concealer sanft auf die gewünschten Stellen sowie unter die Augen tupfen und mit den Fingerspitzen verblenden. Abschließend die Kanten mit einem leicht angefeuchteten Schwamm verblenden. Solltet ihr eine Allergie haben, so könnt ihr einfach die roten Stellen mit dem Concealer überschminken. Generell gilt dennoch: weniger ist mehr!

Step 3: Liquid Contouring

Für eine definierte Gesichtsstruktur sorgt flüssiges Contouring, da es sich schnell und einfach mit den Fingerspitzen oder einem Pinsel auf Wangenknochen und Kieferpartie autragen und verblenden lässt. Besonders schön wirken zum Beispiel folgende Contouring-Produkte auf der Haut:

Kiko Milano Sculpting Touch Creamy Stick Contour

Giorgio Armani Beauty Neo Nude A-Contour

Anastasia Beverly Hills Contouring Stick

Milk Makeup Bionic Liquid Bronzer

Step 4: Liquid Blush

Flüssiger Blush darf bei einem natürlichen Make-up nicht fehlen. Diese Blush-Produkte verschmelzen wunderbar mit der Haut:

Nars Liquid Blush

Revolution Pro Blush & Lift Liquid Blush Harmony

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush

BPerfect The Cheek Liquid Blush

Ihr könnt das Rouge sanft auf den Wangen auftragen, sodass diese dezent in den Fokus gerückt werden. Um den frischen Look abzurunden, könnt ihr auch etwas davon auf Augenlider, Nasenrücken oder Schläfen geben. Unbedingt eine dezente Nuance auswählen, die mit deinem Hautton harmoniert.

Step 5: Transparentes Puder

© GettyImages / Moyo-Studio

Solltet ihr zu fettiger Haut neigen, könnt ihr diese einfach mit einem Puder mattieren. "That Girl" greift dabei gerne zu einem transparenten Puder, der gleichzeitig einen samtigen Effekt verleiht und den Look länger haltbar macht. Geeignete Puder:

Wet n Wild Bare Focus Clarifying Finishing Powder

NUI Cosmetics Setting Powder PARAKORE

Kryolan Transparent Puder

Clinique Blended Face Powder Puder

Tragt den Puder für euren natürlichen Look nur in Maßen auf. Für einen dezent mattierenden Effekt eine kleine Menge Produkt mit einem großen weichen Pinsel aufnehmen und die T-Zone abpudern.

Step 6: Bronzer

Für euren zart gebräunten Teint und ein ebenmäßiges Erscheinungsbild sorgt abschließend der Bronzer. Empfohlene #thatgirl-Bronzer:

Artdeco Bronzing Powder Compact Long-Lasting

NARS Matte Bronzer "Laguna"

NYX Professional Makeup Matte Bronzer

Benefit Hoola Matt Bronzing Powder Mini

Den Bronzer mit einem Kabuki-Pinsel auf die Gesichtspartien auftragen, die von der Sonne am ehesten gebräunt werden: Nase, Schläfen, Stirn und Wangenknochen. Achtet darauf, dass der Bronzer maximal eine Nuance dunkler als der Hautton ist, da der Look weiterhin natürlich schön sein soll.

Step 7: Augenbrauen-Gel

Für den optimalen "That Girl"-Look dürfen die Augenbrauen natürlich nicht vergessen werden. Für Fülle und langen Halt empfiehlt sich ein gutes Augenbrauengel:

NYX Thick It Stick It Brow Gel Mascara

Charlotte Tilbury Legendary Brows

Benefit Gimme Brow

Essence Lash And Brow Gel Mascara

Falls eure Härchen in alle Richtungen abstehen, zuerst mit der integrierten Bürste die Brauen in Form bringen. Streicht dafür das überflüssige Gel aus der Tube ab. Anschließend tragt ihr das Gel mit der Bürste auf den Brauen auf, indem ihr es von unten nach oben einarbeitet.

Step 8: Mascara

© GettyImages / GoodLifeStudio

Um die Wimpern perfekt in Szene zu setzen und ihnen den optimalen Schwung zu verpassen, nimmt #thatgirl eine pflegende Mascara. Das sind ein paar der aktuellen Mascara-Favoriten der Beauty-Influencer:

L'Oréal Paris Volume Million Lashes

M. Asam MAGIC FINISH 360° Lengthening Mascara Deep Black

CLINIQUE High Impact Waterproof Mascara

Avéne Couvrance Mascara

Vor dem Auftragen der Mascara, könnt ihr eure Wimpern mit einer Wimpernzange in Form bringen. Anschließend tuscht ihr die Härchen, um die Augen schön hervorzuheben. Erfahrt hier, wie ihr den perfekten Schwung hinbekommt.

Step 9: Lippenöl

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Für einen glossy Lippenlook mit natürlichem Schimmer eignet sich Lippenbalsam oder Lippenöl:

Dior Gloss Lip Glow Oil

Babor Super Soft Lip Oil

KIKO Milano 3D Hydra Lipgloss

Clarins Lip Comfort Oil

Die Farbe einfach auf die Lippen auftupfen. Für vollere Lippen könnt ihr zuvor einen etwas dunkleren weichen Lipliner oder Lippenstift aufs Lippenherz auftragen, dann den farblich passenden Gloss darüber geben und die Farbe damit nach außen ausblenden.