Das Phänomen Britney Spears fasziniert uns seit den 90ern. Nach jedem Song denken wir uns: Gimme more! Doch die Pop-Prinzessin hat nicht nur in Sachen Musik einen guten Riecher, sondern auch in Parfums. Wir verraten euch die Lieblingsdüfte der Ikone.

Keine Angst vor süßen Düften!

Gut zu riechen war Britney Spears immer wichtig, am liebsten nach süßen und floralen Noten. Sie versprühen einen Hauch Romantik, feminine Vibes und wissen zu verführen – passend zu Britneys Image als America's Sweetheart. Doch können wir ihrer Nase trauen? Auf jeden Fall, schließlich ist Britney Trendsetterin in Sachen Celebrity Parfums und eine der ersten, die einen eigenen Duft lancierte. Erst nach ihr sind auch andere Stars auf den Zug aufgesprungen. Die Düfte ihrer gleichnamigen Marke "Britney Spears" sind ebenfalls floral und süß und kommen gleichermaßen gut bei Kritiker:innen und Fans an. Aber nicht nur ihre mittlerweile 37 Eigenkreationen sprüht Britney gerne auf, wir verraten euch, welche Düfte sie noch mag.

Britney Spears trug "Beautiful" von Estée Lauder

Einer der Lieblingsdüfte von Britney Spears ist "Beautiful" von Estée Lauder, der bereits 1985 auf den Markt gebracht wurde. Das Eau de Parfum ist ein blumig-holziger Duft. In der Kopfnote überzeugt "Beautiful" mit einem Akkord aus roten Früchten, Bergamotte, Johannisbeere, Zitrone und Benzoin. Die Herznote lässt sich dagegen als ein olfaktorisches Bouquet aus wohlriechenden Blumen beschreiben, unter anderem mit Magnolie, Geranie, Maiglöckchen, Mimose und Veilchen. Die Basisnote aus Vanille sowie verschiedenen Hölzern macht den Duft weich und rund. Kombiniert ergeben die frischen Noten einen selbstbewussten Damenduft. "Beautiful" von Estée Lauder ist im Handel ab etwa 84 Euro für 30 ml erhältlich.

Signature Scent: "Feminine" von Dolce & Gabbana

Ein weiterer Signature-Duft der Pop-Prinzessin war "Feminine" von Dolce & Gabbana, der heute leider nicht mehr produziert wird. Der Duft erschien im Jahr 1999 und überzeugte mit wunderbaren Aromen. In der Kopfnote entfalteten sich zuerst Yuzu und Tangerine. Das Parfumherz hat dagegen mit floralen Nuancen wie Alpenveilchen, Lilie, Blauregen und Seerose aufgetrumpft. Geerdet wurde der Duft zum Schluss mit einer vanilligen Basisnote aus Moschus, Sandelholz und Kaschmirholz. Klingt gut? Wir haben eine Alternative für euch, die fast ein olfaktorischer Zwilling ist: "Vicolo Fiori" von Etro. Das Eau de Toilette gibt es ab 90 Euro für 50 ml.

Riechen wie Britney mit "Black Tuberose" von Michele Bergman

Tuberose-Parfums sind berauschend, süß und leicht würzig. Das Aroma der mexikanischen Pflanze haucht jedem Duftwässerchen ein bisschen mehr Tiefe und Intensität ein. Diese Duftnote hat auch Britney Spears begeistert. Zu ihren Lieblingsdüften gehört deshalb "Black Tuberose" von Michele Bergman. Das Parfum aus 2007 duftete nach Tuberose, weißen Blüten und Vanille – für Britney also ein perfektes olfaktorisches Match. Auch dieser Duft wird zumindest in Deutschland leider nicht mehr verkauft, dafür gibt es aber diverse Alternativen, beispielsweise "L’Interdit" von Givenchy. Das Eau de Parfum kostet etwa 100 Euro für 50 ml.

Fan ihrer eigenen Linie: "Curious" und "Fantasy" von Britney Spears

Natürlich ist Britney auch von ihren eigenen Düften überzeugt und trägt sie regelmäßig. Ihre Parfums sind zwar schon etwas älter, werden aber auch heute noch gut verkauft. Das Beste: Ihre beiden Favoriten riechen nicht nur atemberaubend gut, sondern sind dazu auch noch erschwinglich.

"Curious" von Britney Spears ist ein blumig-fruchtiges Parfum, das in einem wunderschönen mädchenhaften, hellblauen Flakon untergebracht ist. In der Kopfnote besticht der Duft durch einen Dreiklang aus Birne, Magnolie und Lotus. Im Herzen macht sich ein Akkord aus Jasmin, rosa Alpenveilchen und Tuberose breit und zum krönenden Abschluss folgt die Basisnote mit Vanille und Sandelholz. 100 ml "Curious" von Britney Spears kostet etwa 20 Euro.

Last, but definitely not least: "Fantasy", der Bestseller aus der Duftkollektion von Britney Spears. Das Parfum wurde von Star-Parfumeur James Krivda kreiert und soll Träger:innen Coolness und Glamour verleihen. Dafür wurden unter anderem Quitten, Litschi, weiße Schokolade und Moschus verarbeitet, klingt nach dem süßesten Parfum-Dessert ever!