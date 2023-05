Ein komplettes Outfit nur in einer Farbe? Ist das nicht ein bisschen langweilig? Ganz im Gegenteil - das knallt richtig gut, wie Stilikone Heidi Klum beweist. Das Topmodel setzt bei ihren Looks immer wieder auf den Monochrom-Trend. Wir zeigen euch ihre Ton-in-Ton-Outfits und geben euch Tipps, wie ihr mit monochromen Looks Farbe in euren Alltag bringt.

Anzeige

GNTM 2023: Heidi macht blau!

Monochrom in Perfektion! Wie der Trend gelingt, zeigte Heidi beim Fotoshooting in der 13. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023 mit Gastjurorin Sofía Vergara. Neben Fotograf Yu Tsai hüllte sich das Topmodel ganz in Blau. Sie kombinierte eine eisblaue Wide-Leg-Hose zum babyblauen Pullunder. Auch wenn die beiden Fashion-Pieces sich in ihren Nuancen minimal unterscheiden, passen sie trotzdem super zusammen. Und nicht nur das: Heidis blonden Haaren und ihrem Teint schmeichelt der Ton ganz besonders. Sie weiß eben, wie's geht!

Kein Wunder, dass die Modelchefin neben diesem Knaller-Outfit immer wieder auf Fashion-Kombinationen im Monochrom-Stil setzt. Wir zeigen euch unsere Top 5 Ton-in-Ton-Looks.

Heidi haut uns mit ihrem blauen Outfit in der 13. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023 glatt aus den High Heels. © ProSieben / Sven Doornkaat

Anzeige

Anzeige

GNTM 2023: In Folge 13 trägt Heidi ihr blaues, monochromes Outfit

1. Monochromer Look: Bordeaux trifft auf Rotbraun

Was ein Look! In der 9. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023 begeisterte Heidi uns mit ihrem weinroten Ensemble. Anstatt auf ein knalliges Orange wie Gastjurorin Nikeata Thompson entschied sich Heidi für ein Outfit in gedeckteren Dunkelrot-Nuancen. Ihr langer Mantel passte farblich perfekt zu ihren rotbraunen Overknees. Das Highlight: Heidis bordeauxfarbene Sonnenbrille.

Heidi Klum in einem Traum aus Bordeaux in der neunten Folge von GNTM 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Anzeige

2. Monochromer Look: Pink, Pink, Pink!

It's a Match! Anlässlich der dritten Staffel von "Making The Cut" überzeugte Heidi uns mit ihrem auffälligen, pinken Outfit. Zum fuchsiafarbenen Zweiteiler trug sie ein farblich abgestimmtes Oberteil. Und dazu ganz selbstbewusst auch noch rote High Heels, Fingernägel und - mal wieder - eine ausgefallene Tasche. Das I-Tüpfelchen in Sachen Style war jedoch ihre pinke Sonnenbrille im angesagten Barbiecore-Style.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3. Monochromer Look: elegant in Orange!

Heidi ist seit ein paar Jahren ein festes Mitglied der "America's Got Talent"-Jury und sorgt auch hier mit ihren extravaganten Looks immer wieder für Wow-Momente. Zuletzt wählte sie ein enges, langes Kleid in der Trendfarbe Orange. Dazu trug sie farblich passende, lange Fingerhandschuhe und Absatz-Sandaletten im gleichen Farbton. Als besonderer Blickfang diente Heidis Statement-Halskette. Ein fröhlicher Look, der richtig gute Laune macht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

4. Monochromer Look: Rosige Aussichten

Auf der "Women in Entertainment"-Gala setzte sich Heidi mit einer Kombination aus Rosa und Lila in Szene. Über einem rosafarbenen Zweiteiler trug das Topmodel einen farblich abgestimmten, ärmellosen Oversized-Blazer. Für einen Hingucker sorgte Heidi hier auch mit ihren lilafarbenen High Heels. Diese hatten extra hohe Plateauabsätze und ergänzten trotz abweichender Farbnuance den Look perfekt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

5. Monochromer Look: kein blasser Schimmer

Kontrastprogramm! Auf dem Red Carpet von "America's Got Talent" stach Heidi in ihrem schillernd grünen Outfit besonders hervor. Statt einem Kleid setzte Heidi auf einen mit Pailletten besetzten Zweiteiler. Die froschgrüne Sonnenbrille dazu rundete das Outfit perfekt ab. Da hüpft das Fashionherz vor Glück!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So trägst du monochrome Outfits im Alltag

Ton-in-Ton-Kombis sehen nicht nur auf dem roten Teppich super aus, auch im Alltag kannst du auf monochrome Outfits zurückgreifen. Hier eignen sich Oversize-Schnitte, wie eine Wide-Leg-Hose, in Kombination mit einem einfarbigen Basic, etwa einem schlichten Pullover, sehr gut. Wenn du es eher dezent magst, kannst du auf Pastellfarben zurückgreifen. Flieder, Hellblau oder Beige bieten sich hier an. Vor allem im Sommer darf es aber auch gerne etwas knalliger sein. Rot, Orange oder Viva Magenta sind hier natürlich der absolute Hingucker. Mit einem Oversized-Blazer in Kombination zu einem gleichfarbigen Midirock ziehst du - genau wie Heidi Klum - alle Blicke auf dich.