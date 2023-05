Topmodel Heidi Klum: In der neusten GNTM-Folge trägt sie diesen coolen Overknee-Trend 2023!

Heidi Klum ohne hohe Schuhe? Ein seltener Anblick. Das Supermodel läuft souverän über die Laufstege der Welt. Kein Absatz ist ihr zu hoch. Ein ausgeprägtes Faible hat die GNTM-Chefin dabei für Overknees. Vor allem in einem besonders extravaganten Paar zieht sie alle Blicke auf sich.

Mal anders: Heidi mit flachen Overknees

Dass Overknees nicht immer einen hohen Absatz haben müssen, beweist uns Heidi in der 13. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023. Neben Gastjurorin und Schauspielerin Sofía Vergara trägt das Topmodel schwarze, flache Overknees. Die eher klobigen und rockigen Stiefel kombiniert sie mit einem Kleid im Tartan-Stil, das mit coolen Gürtel-Details punktet. Wir finden: Auch die alltagstaugliche Variante ihrer geliebten Overknees sieht an Heidi richtig klasse aus!

Absoluter Hingucker: rote Overknees

Wow, ein echter Eyecatcher. Heidi taucht in der 8. Folge von "Germany's Next Topmodel" an der Seite von Gastjurorin und Modelkollegin Coco Rocha mit heißen, roten Overknees, die bis zur Oberschenkelmitte reichen, auf. Den Overknees-Look präsentiert das Model zum kurzen Rock im Zebra-Look, der ihre langen Beine perfekt zur Geltung bringt. Als cherry on top kombiniert das stilbewusste Model einen verspielten, gelben Pulli mit roter Kirsche dazu. Dem Farbcode bleibt Heidi auch mit ihrer knallig roten Jacke und der lässigen Sonnebrille treu, die beide farblich perfekt auf ihre Stiefel abgestimmt sind. Lady in red - ein Look zum Verlieben.

So stylst du Overknees richtig!

Heidis coolste Overknees-Looks

Overknees machen jedes Outfit zum Glamour-Look mit Starfaktor. Kaum eine beherrscht den Style so gekonnt wie Heidi Klum: Sie zeigt uns immer wieder, wie abwechslungsreich man den Look stylen kann. Ob schick fürs Event oder entspannt für einen Bummel durch die Stadt mit Ehemann Tom Kaulitz: egal wie Heidi Klum ihren Schuhfavoriten inszeniert, sie sieht immer hinreißend darin aus. Von bunt bis klassisch in Schwarz, gemustert bis uni, knapp überm Knie bis zu den Oberschenkeln - wir haben die coolsten Overknees-Looks von Heidi für dich gesammelt.

Ton in Ton: Heidi präsentiert einen perfekt durchgestylten Look in kräftigen Aubergine-Tönen - selbstbewusst und sexy!

Ein sommerlicher Blickfang: Heidi auf der Fashion Week in Mailand mit auffallend bunten Overknees in Orange mit quietschgrünen Äpfeln und farblich passendem Kleid.

Aber auch schlichtere Looks mit dem Klassiker in Schwarz finden sich immer wieder in Heidis Looks. Sie verleihen jedem Outfit einen Wow-Effekt, wie etwa die glänzend schwarzen Overknees, die Heidi bei GNTM neben Gastjuror Yannik Zamboni rockt.

Das Model richtet auch gerne den Fokus auf ihre Overknees: In diesem frechen Schnappschuss steht Heidi Klum leicht bekleidet im offenen Bademantel mit sexy schwarzen Overknees vor einer großen Fensterfront mit Blick auf Las Vegas. Einfach cool!

Beim Umstyling der GNTM-Staffel überzeugt Heidi in einer eleganten beigen Variante zum edlen, braunen Leder-Dress.

Auch Tochter Leni Klum eifert der berühmten Modelchefin nach und zeigt sich ebenfalls im trendigen Look mit Overknees. Die cremefarbenen Exemplare in Wildleder-Optik hat sie zu einer farblich passenden Jacke kombiniert und dazu ein angesagtes Crop-Top in Schwarz gestylt.

Overknees kombinieren: So stylt ihr den Hingucker im Alltag

Ihr seid hin und weg von Heidis Looks, aber es steht demnächst erstmal kein Besuch auf dem roten Teppich für euch an? Kein Problem, denn die Hingucker sind mit dem richtigen Styling auch im Alltag gut tragbar. Kombiniere Streetwear wie Lederjacke, Pullover, Jeanshosen, Babydollkleider und Co. zu den angesagten Schuhen. Im Handumdrehen wertest du so jedes Casual-Outfit auf und ziehst alle Blicke auf dich.