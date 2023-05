Topmodel Heidi Klum überrascht mit Accessoire: Darum reden alle über ihre Handtasche

Bei den Fashion Trust US Awards zeigte Germany's Next Topmodel-Chefin Heidi Klum, dass sie in Sachen Mode experimentierfreudig ist. Als Handtasche wählte sie nämlich ein Goldfischglas - Fisch inklusive! Alles zu ihrem ausgefallenen Accessoire...

Heidi Klum trägt Goldfisch-Handtasche

Entwarnung vorweg: Beim Goldfisch im passenden Goldfischglas handelt es nicht um ein echtes Tier, sondern um einen Fake-Fisch. Der Echteffekt ist trotzdem da! Auf dem Teppich der Fashion Trust Awards in Hollywood lief das Model mit einem wunderschönen silbernen Metallic-Dress aus der Fall/Winter Collection 2023 von Design-Newcomerin Kate Barton auf. Der Clou am Dress: es wirkte wie flüssiges Silber, wie eine spiegelnde Wasseroberfläche.

Doch Heidi wäre keine wahre Fashion-Ikone, wenn sie nicht noch eins draufsetzen würde. Statt einer Clutch oder gar keiner Handtasche kombinierte sie gekonnt ein Mini-Aquarium dazu! Die Tasche, die aussieht wie ein Fischglas, das mit Wasser gefüllt ist und in dem ein großer, knallorangener Goldfisch schwimmt, ist an einer silbernen Kordel befestigt, die Heidi dazu nutzte, ihre ungewöhnliche Taschenkreation (ebenfalls aus der Fall/Winter Collection von Kate Barton) in die Kameras zu halten. Woran sie sichtlich Spaß hatte!

Die Goldfisch-Tasche eignet sich nicht für Handy, Schlüssel und Co. - soll sie aber auch gar nicht. Die Fisch-Bag ist vielmehr ein zusätzliches Accessoire und It-Piece, mit dem der ohnehin schon coole Look zum spritzigen Mode-Statement wird.

Heidi Klum kennt sich mit neuen Designern aus

Heidi stellte ihr Gespür für Design und vor allem die Newcomer unter den Designern bereits unter Beweiß. Sie entdeckte den Schweizer Yannik Zamboni, der auch in als Gastjuror bei GNTM 2023 war.

Mehr über Yannik Zambonis Karriere gibt's im Clip.

Auch die Amerikanerin Kate Barton ist ein neuer Stern am Modehimmel - ihren Abschluss in Modedesign schloss sie gerade einmal 2021 ab! Jetzt, zwei Jahre später, trägt schon Heidi Klum ihre Designs! Besonders ihre crazy Taschen ziehen sich bei der Designerin, die sich auf Abendmode spezialisiert hat, durch.

Kate Bartons Modekollektion lässt die Herzen von Taschen-Fans nicht nur mit dem Goldfisch-Exemplar höher schlagen, die Heidi Klum trug. Außergewöhnlich ist auch eine durchsichtige, mit Rosen gefüllte Baguette-Bag der Designerin - die Praktikabilität wird bei so einem coolen Blickfang selbstverständlich dem Design unterstellt.

Ein ähnliches Modell zeigte die Modekünstlerin übrigens schon in ihrer Spring/Summer Couture Collection von 2021!